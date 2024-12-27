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Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/1092105453.html
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında asgari ücret zammını değerlendirdi, beklenen emekli maaş zamlarına ilişkin konuştu... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T15:04+0300
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SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında 2025 yılı asgari ücret zam oranına değindi, emekli maaş zamlarında beklenen senaryoyu aktardı.En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL olmasının beklendiğini söyleyen Elmen, şöyle konuştu:
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SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?

15:04 27.12.2024 (güncellendi: 17:32 27.12.2024)
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SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında asgari ücret zammını değerlendirdi, beklenen emekli maaş zamlarına ilişkin konuştu. Elmen, “En düşük emekli aylığı 12 bin 500’ün üzerine çıkacakmış gibi görünüyor” dedi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında 2025 yılı asgari ücret zam oranına değindi, emekli maaş zamlarında beklenen senaryoyu aktardı.
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL olmasının beklendiğini söyleyen Elmen, şöyle konuştu:
“Asgari ücret maalesef beklenenin altında kaldı, 22 bin 104 şeklinde bir zam oldu. Bu aslında yüze 40-45 civarı bekleniyordu ve isteniyordu. Özellikle TÜRK-İş 29 bin liraları artık telaffuz etmişti. Tabii yüzde 74’lük bir artış işveren için çok zorlayıcı olacaktı ama yüzde 30 da az kaldı. İşveren için özellikle de yabancı yatırımcılar için iyi oldu ama açlık sınırının altında kaldığı için işçiyi zorlayacak bir ücret oldu. Artık gözümüzü kulağımızı emekli maaşlarına çevirdik. 3 Ocak’ta aralık enflasyonu açıklanarak artık son 6 aylık enflasyon verisi gelmiş olacak. Böylece son altı aylık verilere göre emekli maaş zammını görmüş olacağız. Tahminler SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 16-17 arası, memurlar ve memur emeklileri içinse yaklaşık yüzde 12 civarı olması yönünde. Olabilirse memuru SSK’ya eşitleyebilirler. Bunun dışında bir refah payı beklemiyoruz çünkü asgari ücrete yüzde 30’dan fazla zam yapılmadı, faiz indirimine gidildi ve muhtemelen emekliye de verileceği kadar bir zam yapılacak. Sadece en düşük emekli aylığı 12 bin 500’ün üzerine çıkacakmış gibi görünüyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 44 iken kimseye yüzde 30 zam yapılamaz. Enflasyonu tamamen tutma çabası söz konusu.”
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