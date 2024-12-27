https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/1092105453.html
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında asgari ücret zammını değerlendirdi, beklenen emekli maaş zamlarına ilişkin konuştu... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T15:04+0300
2024-12-27T15:04+0300
2024-12-27T17:32+0300
melis elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
melis elmen
sgk
emekli maaşı
emekli
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092109765_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a5cbc0fc514bd66cbd28aa2ed1c5c8ad.png
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında 2025 yılı asgari ücret zam oranına değindi, emekli maaş zamlarında beklenen senaryoyu aktardı.En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL olmasının beklendiğini söyleyen Elmen, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092109765_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_148b63ae284eaa8d8ff83a59dcf5b644.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
erken emeklilik, erken emeklilik şartları, erken emeklilik hesaplama, erken emeklilik engelli, erken emeklilikte son durum, erken emeklilik müjdesi, erken emeklilik var mı, erken emeklilik danışmanlık, erken emeklilik nasıl olur, kademeli emeklilik, kademeli emeklilik tablosu, kademeli emeklilik nedir, kademeli emeklilik son dakika, kademeli emeklilik ne zaman, kademeli emeklilik ekşi, kademeli emeklilik var mı, kademeli emeklilik ne demek, kademeli emeklilik meclis’te, kademeli emeklilik torba yasa, emeklilik haberleri, emeklilik hesaplama, emeklilik yaşı, emeklilik maaşı, emeklilik başvurusu, emeklilik maaşı hesaplama, emeklilik yaşı hesaplama, doğum borçlanması, doğum borçlanması 2024, doğum borçlanması hesaplama, doğum borçlanması nedir, doğum borçlanması nasıl yapılır, doğum borçlanması kaç gün, doğum borçlanması sorgulama, doğum borçlanması kaç tl, doğum borçlanması kredisi, yedek subaylık emeklilik, yedek subaylık maaşı, yedek subaylık maaşı 2024, yedek subaylık, yedek subay nasıl olunur, yedek subaylık emekli maaşını etkiler mi, yedek subaylık emekli ikramiyesi, yedek subaylık emeklilik yaşını geri çeker mi, yedek subaylık dönemi emekli ikramiyesi, yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler, yedek subaylık emekliliğe sayılır mı, asgari ücret 2025, asgari ücret 2023, asgari ücret 2022, asgari ücret 2024, asgari ücret ne kadar, asgari ücret zammı, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, asgari ücret toplantısı, asgari ücret son dakika, asgari ücret net, emekli maaşı 2025, emekli maaşı ne kadar olacak 2025, emekli maaşı ne kadar olacak, memur emekli maaş zammı, memur emekli maaşı hesaplama, memur maaşları 2025, memur zammı, memur zammı 2025, memur emekli maaşı 2025
erken emeklilik, erken emeklilik şartları, erken emeklilik hesaplama, erken emeklilik engelli, erken emeklilikte son durum, erken emeklilik müjdesi, erken emeklilik var mı, erken emeklilik danışmanlık, erken emeklilik nasıl olur, kademeli emeklilik, kademeli emeklilik tablosu, kademeli emeklilik nedir, kademeli emeklilik son dakika, kademeli emeklilik ne zaman, kademeli emeklilik ekşi, kademeli emeklilik var mı, kademeli emeklilik ne demek, kademeli emeklilik meclis’te, kademeli emeklilik torba yasa, emeklilik haberleri, emeklilik hesaplama, emeklilik yaşı, emeklilik maaşı, emeklilik başvurusu, emeklilik maaşı hesaplama, emeklilik yaşı hesaplama, doğum borçlanması, doğum borçlanması 2024, doğum borçlanması hesaplama, doğum borçlanması nedir, doğum borçlanması nasıl yapılır, doğum borçlanması kaç gün, doğum borçlanması sorgulama, doğum borçlanması kaç tl, doğum borçlanması kredisi, yedek subaylık emeklilik, yedek subaylık maaşı, yedek subaylık maaşı 2024, yedek subaylık, yedek subay nasıl olunur, yedek subaylık emekli maaşını etkiler mi, yedek subaylık emekli ikramiyesi, yedek subaylık emeklilik yaşını geri çeker mi, yedek subaylık dönemi emekli ikramiyesi, yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler, yedek subaylık emekliliğe sayılır mı, asgari ücret 2025, asgari ücret 2023, asgari ücret 2022, asgari ücret 2024, asgari ücret ne kadar, asgari ücret zammı, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, asgari ücret toplantısı, asgari ücret son dakika, asgari ücret net, emekli maaşı 2025, emekli maaşı ne kadar olacak 2025, emekli maaşı ne kadar olacak, memur emekli maaş zammı, memur emekli maaşı hesaplama, memur maaşları 2025, memur zammı, memur zammı 2025, memur emekli maaşı 2025
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
15:04 27.12.2024 (güncellendi: 17:32 27.12.2024)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında asgari ücret zammını değerlendirdi, beklenen emekli maaş zamlarına ilişkin konuştu. Elmen, “En düşük emekli aylığı 12 bin 500’ün üzerine çıkacakmış gibi görünüyor” dedi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında 2025 yılı asgari ücret zam oranına değindi, emekli maaş zamlarında beklenen senaryoyu aktardı.
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL olmasının beklendiğini söyleyen Elmen, şöyle konuştu:
“Asgari ücret maalesef beklenenin altında kaldı, 22 bin 104 şeklinde bir zam oldu. Bu aslında yüze 40-45 civarı bekleniyordu ve isteniyordu. Özellikle TÜRK-İş 29 bin liraları artık telaffuz etmişti. Tabii yüzde 74’lük bir artış işveren için çok zorlayıcı olacaktı ama yüzde 30 da az kaldı. İşveren için özellikle de yabancı yatırımcılar için iyi oldu ama açlık sınırının altında kaldığı için işçiyi zorlayacak bir ücret oldu. Artık gözümüzü kulağımızı emekli maaşlarına çevirdik. 3 Ocak’ta aralık enflasyonu açıklanarak artık son 6 aylık enflasyon verisi gelmiş olacak. Böylece son altı aylık verilere göre emekli maaş zammını görmüş olacağız. Tahminler SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 16-17 arası, memurlar ve memur emeklileri içinse yaklaşık yüzde 12 civarı olması yönünde. Olabilirse memuru SSK’ya eşitleyebilirler. Bunun dışında bir refah payı beklemiyoruz çünkü asgari ücrete yüzde 30’dan fazla zam yapılmadı, faiz indirimine gidildi ve muhtemelen emekliye de verileceği kadar bir zam yapılacak. Sadece en düşük emekli aylığı 12 bin 500’ün üzerine çıkacakmış gibi görünüyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 44 iken kimseye yüzde 30 zam yapılamaz. Enflasyonu tamamen tutma çabası söz konusu.”