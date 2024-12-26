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İç karışıklığın devam ettiği Mozambik'te 1500'den fazla mahkum, firar etti
İç karışıklığın devam ettiği Mozambik'te 1500'den fazla mahkum, firar etti
Sputnik Türkiye
Doğu Afrikası ülkesi Mozambik'te seçim sonrası başlayan protestolar devam ederken Chido kasırgasının karaya çıkması sonrasında 94 kişi yaşamını yitirmişti... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Seçim sonrası şiddetli protestoların ve Chido kasırgasının vurduğu Mozambik'te 1500'den fazla mahkumun hapishaneden firar ettiği açıklandı. Mozambik polisi, 33 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli protestoların başkent Maputo'daki hapishaneye sıçradığını ifade ederek 150 kadar mahkumu yakaladıklarını açıkladı. Mozambik'te Ekim ayında yapılan seçimlerde aday Daniel Chapo yüzde 71, ana rakibi Venancio Mondlane'nin ise yüzde 20 oy almıştı. 22 Aralık Pazartesi günü Mozambik yüksek mahkemesi, Chapo'nun yüzde 65, Mondlane'nin ise yüzde 24 oy aldığına karar verdi. 1975 yılından itibaren iktidarda olan Frelimo Partisi'nin adayı Chapo'nun kazanmasından sonra halkı protestoya çağıran Venancio Mondlane, barışçıl protestolar yaptığını savundu.
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mozambik, maputo, afrika, firar, frelimo partisi, mahkum
mozambik, maputo, afrika, firar, frelimo partisi, mahkum

İç karışıklığın devam ettiği Mozambik'te 1500'den fazla mahkum, firar etti

09:56 26.12.2024
© AP Photo / Carlos Uqueioİç karışıklığın devam ettiği Mozambik'te 1500'den fazla mahkum, firar etti
İç karışıklığın devam ettiği Mozambik'te 1500'den fazla mahkum, firar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Carlos Uqueio
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Doğu Afrikası ülkesi Mozambik'te seçim sonrası başlayan protestolar devam ederken Chido kasırgasının karaya çıkması sonrasında 94 kişi yaşamını yitirmişti. Mozambik polisi, dün 1500'den fazla mahkumun firar ettiğini duyurdu.
Seçim sonrası şiddetli protestoların ve Chido kasırgasının vurduğu Mozambik'te 1500'den fazla mahkumun hapishaneden firar ettiği açıklandı. Mozambik polisi, 33 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli protestoların başkent Maputo'daki hapishaneye sıçradığını ifade ederek 150 kadar mahkumu yakaladıklarını açıkladı.
Mozambik'te Ekim ayında yapılan seçimlerde aday Daniel Chapo yüzde 71, ana rakibi Venancio Mondlane'nin ise yüzde 20 oy almıştı. 22 Aralık Pazartesi günü Mozambik yüksek mahkemesi, Chapo'nun yüzde 65, Mondlane'nin ise yüzde 24 oy aldığına karar verdi. 1975 yılından itibaren iktidarda olan Frelimo Partisi'nin adayı Chapo'nun kazanmasından sonra halkı protestoya çağıran Venancio Mondlane, barışçıl protestolar yaptığını savundu.
LNG- Mozambik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
Avrupa'da enerji krizi
Mozambik, Avrupa'ya LNG ihracatına başladı
13 Kasım 2022, 12:55
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