https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ic-karisikligin-devam-ettigi-mozambikte-1500den-fazla-mahkum-firar-etti-1092041236.html

İç karışıklığın devam ettiği Mozambik'te 1500'den fazla mahkum, firar etti

İç karışıklığın devam ettiği Mozambik'te 1500'den fazla mahkum, firar etti

Sputnik Türkiye

Doğu Afrikası ülkesi Mozambik'te seçim sonrası başlayan protestolar devam ederken Chido kasırgasının karaya çıkması sonrasında 94 kişi yaşamını yitirmişti... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T09:56+0300

2024-12-26T09:56+0300

2024-12-26T09:56+0300

dünya

mozambik

maputo

afrika

firar

frelimo partisi

mahkum

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Seçim sonrası şiddetli protestoların ve Chido kasırgasının vurduğu Mozambik'te 1500'den fazla mahkumun hapishaneden firar ettiği açıklandı. Mozambik polisi, 33 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli protestoların başkent Maputo'daki hapishaneye sıçradığını ifade ederek 150 kadar mahkumu yakaladıklarını açıkladı. Mozambik'te Ekim ayında yapılan seçimlerde aday Daniel Chapo yüzde 71, ana rakibi Venancio Mondlane'nin ise yüzde 20 oy almıştı. 22 Aralık Pazartesi günü Mozambik yüksek mahkemesi, Chapo'nun yüzde 65, Mondlane'nin ise yüzde 24 oy aldığına karar verdi. 1975 yılından itibaren iktidarda olan Frelimo Partisi'nin adayı Chapo'nun kazanmasından sonra halkı protestoya çağıran Venancio Mondlane, barışçıl protestolar yaptığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221113/mozambik-avrupaya-lng-ihracatina-basladi--1063380593.html

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mozambik, maputo, afrika, firar, frelimo partisi, mahkum