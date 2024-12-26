https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/cumhurbaskani-erdogan-bartholomeosu-kabul-etti-heybeliada-ruhban-okulu-icinyardimricasi-1092076963.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartholomeos'u kabul etti: 'Heybeliada Ruhban Okulu için yardım ricası'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartholomeos'u kabul etti: 'Heybeliada Ruhban Okulu için yardım ricası'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Patrikhane tarafından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T23:50+0300

2024-12-26T23:50+0300

2024-12-26T23:52+0300

türkiye

bartholomeos

cumhurbaşkanlığı külliyesi

iletişim başkanlığı

heybeliada ruhban okulu

fener rum patrikhanesi

recep tayyip erdoğan

suriye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kabule ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadesi kullanıldı.Fener Rum Patrikhanesi'nden görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda Erdoğan'dan desteğini rica ettiği dile getirildi.Patrikhane'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Patrik Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği ve görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.Açıklamada, Patrik Bartholomeos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki Hristiyanların durumunu görüştüğü, Antakya Patrikliği ile aralarındaki tarihi bağlardan bahsettiği ve Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda destek rica ettiği kaydedildi.Bartholomeos'un, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılabilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği vurgulanan açıklamada, işlemlerin hızlandırılması hususunda da yardım ricasında bulunduğu aktarıldı.Açıklamada, görüşmede 2025'te 1700'üncü yılı kutlanacak Birinci İznik Konsili'nin de gündeme geldiği, Papa Franciscus'un da kutlamalara katılmak üzere Türkiye'ye yapacağı ziyaretin konuşulduğu bilgisine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/zelenskiy-ekumenik-oldugunu-iddia-etmisti-bartholomeos-tepki-olarak-sumela-manastirindaki-ayine-1087144586.html

türkiye

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bartholomeos, cumhurbaşkanlığı külliyesi, iletişim başkanlığı, heybeliada ruhban okulu, fener rum patrikhanesi, recep tayyip erdoğan, suriye, papa francis