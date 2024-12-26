Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartholomeos'u kabul etti: 'Heybeliada Ruhban Okulu için yardım ricası'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/cumhurbaskani-erdogan-bartholomeosu-kabul-etti-heybeliada-ruhban-okulu-icinyardimricasi-1092076963.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartholomeos'u kabul etti: 'Heybeliada Ruhban Okulu için yardım ricası'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartholomeos'u kabul etti: 'Heybeliada Ruhban Okulu için yardım ricası'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Patrikhane tarafından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T23:50+0300
2024-12-26T23:52+0300
türkiye
bartholomeos
cumhurbaşkanlığı külliyesi
iletişim başkanlığı
heybeliada ruhban okulu
fener rum patrikhanesi
recep tayyip erdoğan
suriye
papa francis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092076651_0:256:2048:1408_1920x0_80_0_0_95e9c123b2a6ab2c73dd21f7c25ea69e.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kabule ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadesi kullanıldı.Fener Rum Patrikhanesi'nden görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda Erdoğan'dan desteğini rica ettiği dile getirildi.Patrikhane'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Patrik Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği ve görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.Açıklamada, Patrik Bartholomeos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki Hristiyanların durumunu görüştüğü, Antakya Patrikliği ile aralarındaki tarihi bağlardan bahsettiği ve Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda destek rica ettiği kaydedildi.Bartholomeos'un, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılabilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği vurgulanan açıklamada, işlemlerin hızlandırılması hususunda da yardım ricasında bulunduğu aktarıldı.Açıklamada, görüşmede 2025'te 1700'üncü yılı kutlanacak Birinci İznik Konsili'nin de gündeme geldiği, Papa Franciscus'un da kutlamalara katılmak üzere Türkiye'ye yapacağı ziyaretin konuşulduğu bilgisine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/zelenskiy-ekumenik-oldugunu-iddia-etmisti-bartholomeos-tepki-olarak-sumela-manastirindaki-ayine-1087144586.html
türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092076651_0:64:2048:1600_1920x0_80_0_0_fc974a5b43d7b27374088dc37d6cb5e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bartholomeos, cumhurbaşkanlığı külliyesi, iletişim başkanlığı, heybeliada ruhban okulu, fener rum patrikhanesi, recep tayyip erdoğan, suriye, papa francis
bartholomeos, cumhurbaşkanlığı külliyesi, iletişim başkanlığı, heybeliada ruhban okulu, fener rum patrikhanesi, recep tayyip erdoğan, suriye, papa francis

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartholomeos'u kabul etti: 'Heybeliada Ruhban Okulu için yardım ricası'

23:50 26.12.2024 (güncellendi: 23:52 26.12.2024)
© T.C. Cumhurbaşkanlığı resmi X hesabıCumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© T.C. Cumhurbaşkanlığı resmi X hesabı
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Patrikhane tarafından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılabilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiği ve işlemlerin hızlandırılması konusunda da yardım istediği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kabule ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadesi kullanıldı.

Fener Rum Patrikhanesi'nden görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda Erdoğan'dan desteğini rica ettiği dile getirildi.
Patrikhane'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Patrik Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği ve görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Patrik Bartholomeos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki Hristiyanların durumunu görüştüğü, Antakya Patrikliği ile aralarındaki tarihi bağlardan bahsettiği ve Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda destek rica ettiği kaydedildi.
Bartholomeos'un, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılabilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği vurgulanan açıklamada, işlemlerin hızlandırılması hususunda da yardım ricasında bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, görüşmede 2025'te 1700'üncü yılı kutlanacak Birinci İznik Konsili'nin de gündeme geldiği, Papa Franciscus'un da kutlamalara katılmak üzere Türkiye'ye yapacağı ziyaretin konuşulduğu bilgisine yer verildi.
Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı'nda ayin yapıldı. Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda 11'incisi gerçekleştirilen ayini, Gelibolu Metropolitine bağlı Patrik Stefanos Dinidis yönetti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
TÜRKİYE
Zelenskiy 'ekümenik' olduğunu iddia etmişti: Bartholomeos 'tepki' olarak Sümela Manastırı'ndaki ayine katılmadı
23 Ağustos, 19:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала