https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/122-yasindaki-emse-aslan-osmanli-devletini-anlatti-cok-guvenli-istikrarli-bir-hayatimiz-vardi-1092069204.html
122 yaşındaki Emşe Aslan Osmanlı Devleti'ni anlattı: 'Çok güvenli, istikrarlı bir hayatımız vardı'
122 yaşındaki Emşe Aslan Osmanlı Devleti'ni anlattı: 'Çok güvenli, istikrarlı bir hayatımız vardı'
Sputnik Türkiye
Irak'ın Musul kentinde yaşayan 122 yaşındaki Emşe Aslan isimli yaşlı kadın 1 Temmuz 1902 yılında Telafer ilçesinde dünyaya geldiğini belirterek Osmanlı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T18:29+0300
2024-12-26T18:29+0300
2024-12-26T18:29+0300
türkiye
osmanlı
osmanlı devleti
osmanlı imparatorluğu
osmanlı hanedanı
osmanlı dönemi
osmanlı padişahı
osmanlı
türkiye
irak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092068638_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_885fc4037327415afe7c572d0d1d0bcf.jpg
Irak'ta yaşayan Türkmen asıllı Emşe Aslan 1 Temmuz 1902 yılında dünyaya gelerek tarihe tanıklık etti.Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde 1 Temmuz 1902 yılında tamamı Türkmen'lerden oluşan köyde dünyaya gelen 122 yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlı Devleti, 1. ve 2. Dünya Savaşları, Irak'ın krallık ve Cumhuriyet dönemlerini gördü. 1902 yılından beri aynı yerde yaşayan yaşlı kadın Osmanlı Devleti'ni özlediğini belirterek çocukluk ve gençliğinde Türkler sayesinde istikrarlı ve güvenli bir yerde yaşadığını açıkladı. 'İngiliz işgali döneminde kıtlık çektik'Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin Irak'ı işgal ettiği dönemi anlatan 122 yaşındaki Emşe Aslan ''Atların çektiği top arabalarıyla silahlı İngiliz askerleri kalabalık şekilde ilçe merkezine girdiler. Gençtik ve çok korktuk, onları pencerelerden ve kapı aralıklarından seyrettik. O dönem açlık ve kıtlık çektik. İşgal döneminde dışarı çıkmamamıza izin verilmiyordu. Osmanlı döneminde çok güvenli, istikrarlı bir sosyal hayatımız vardı'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tarihin-tozlu-sayfalarindan-sarsinti-anlari-osmanli-imparatorlugundan-turkiye-cumhuriyetine-buyuk-1090104141.html
türkiye
osmanlı imparatorluğu
osmanlı
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092068638_114:0:690:432_1920x0_80_0_0_8094190855ebbf3eab0cfd74065f4c0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
osmanlı, osmanlı devleti, osmanlı imparatorluğu, osmanlı hanedanı, osmanlı dönemi, osmanlı padişahı, osmanlı, türkiye, irak, irak işgali
osmanlı, osmanlı devleti, osmanlı imparatorluğu, osmanlı hanedanı, osmanlı dönemi, osmanlı padişahı, osmanlı, türkiye, irak, irak işgali
122 yaşındaki Emşe Aslan Osmanlı Devleti'ni anlattı: 'Çok güvenli, istikrarlı bir hayatımız vardı'
Irak'ın Musul kentinde yaşayan 122 yaşındaki Emşe Aslan isimli yaşlı kadın 1 Temmuz 1902 yılında Telafer ilçesinde dünyaya geldiğini belirterek Osmanlı Devleti, 1. ve 2. Dünya Savaşları, Irak'ın krallık ve cumhuriyet dönemlerini gördüğünü açıkladı. Osmanlı Devleti'ni hasretle anlatan yaşlı kadın İngiliz işgali döneminde kıtlık çektiğini belirtti.
Irak'ta yaşayan Türkmen asıllı Emşe Aslan 1 Temmuz 1902 yılında dünyaya gelerek tarihe tanıklık etti.
Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde 1 Temmuz 1902 yılında tamamı Türkmen'lerden oluşan köyde dünyaya gelen 122 yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlı Devleti, 1. ve 2. Dünya Savaşları, Irak'ın krallık ve Cumhuriyet dönemlerini gördü. 1902 yılından beri aynı yerde yaşayan yaşlı kadın Osmanlı Devleti'ni özlediğini belirterek çocukluk ve gençliğinde Türkler sayesinde istikrarlı ve güvenli bir yerde yaşadığını açıkladı.
'İngiliz işgali döneminde kıtlık çektik'
Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin Irak'ı işgal ettiği dönemi anlatan 122 yaşındaki Emşe Aslan ''Atların çektiği top arabalarıyla silahlı İngiliz askerleri kalabalık şekilde ilçe merkezine girdiler. Gençtik ve çok korktuk, onları pencerelerden ve kapı aralıklarından seyrettik. O dönem açlık ve kıtlık çektik. İşgal döneminde dışarı çıkmamamıza izin verilmiyordu. Osmanlı döneminde çok güvenli, istikrarlı bir sosyal hayatımız vardı'' şeklinde konuştu.