122 yaşındaki Emşe Aslan Osmanlı Devleti'ni anlattı: 'Çok güvenli, istikrarlı bir hayatımız vardı'

Türkiye
SON DAKİKA | Isparta'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: Enflasyonu patlatan işçi sınıfı mıydı da faturayı ona kesiyorsunuz?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Serhan Asker: '22 bin 104 TL ile nasıl geçinileceğine dair reçete verilmesi gerekiyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu !
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Alkol zehirlenmesi nedir, zehirlenme durumunda ne yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Sağlıkta dijitalleşme ve yapay zekanın kullanımı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerika’nın desteği ile Suriye'de gözlerimizin önünde PKK devleti kuruluyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Türkiye, Suriye’de nasıl bir politika izleyecek?
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
20:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/122-yasindaki-emse-aslan-osmanli-devletini-anlatti-cok-guvenli-istikrarli-bir-hayatimiz-vardi-1092069204.html
122 yaşındaki Emşe Aslan Osmanlı Devleti'ni anlattı: 'Çok güvenli, istikrarlı bir hayatımız vardı'
122 yaşındaki Emşe Aslan Osmanlı Devleti'ni anlattı: 'Çok güvenli, istikrarlı bir hayatımız vardı'
Sputnik Türkiye
Irak'ın Musul kentinde yaşayan 122 yaşındaki Emşe Aslan isimli yaşlı kadın 1 Temmuz 1902 yılında Telafer ilçesinde dünyaya geldiğini belirterek Osmanlı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T18:29+0300
2024-12-26T18:29+0300
türkiye
osmanlı
osmanlı devleti
osmanlı imparatorluğu
osmanlı hanedanı
osmanlı dönemi
osmanlı padişahı
osmanlı
türkiye
irak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092068638_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_885fc4037327415afe7c572d0d1d0bcf.jpg
Irak'ta yaşayan Türkmen asıllı Emşe Aslan 1 Temmuz 1902 yılında dünyaya gelerek tarihe tanıklık etti.Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde 1 Temmuz 1902 yılında tamamı Türkmen'lerden oluşan köyde dünyaya gelen 122 yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlı Devleti, 1. ve 2. Dünya Savaşları, Irak'ın krallık ve Cumhuriyet dönemlerini gördü. 1902 yılından beri aynı yerde yaşayan yaşlı kadın Osmanlı Devleti'ni özlediğini belirterek çocukluk ve gençliğinde Türkler sayesinde istikrarlı ve güvenli bir yerde yaşadığını açıkladı. 'İngiliz işgali döneminde kıtlık çektik'Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin Irak'ı işgal ettiği dönemi anlatan 122 yaşındaki Emşe Aslan ''Atların çektiği top arabalarıyla silahlı İngiliz askerleri kalabalık şekilde ilçe merkezine girdiler. Gençtik ve çok korktuk, onları pencerelerden ve kapı aralıklarından seyrettik. O dönem açlık ve kıtlık çektik. İşgal döneminde dışarı çıkmamamıza izin verilmiyordu. Osmanlı döneminde çok güvenli, istikrarlı bir sosyal hayatımız vardı'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tarihin-tozlu-sayfalarindan-sarsinti-anlari-osmanli-imparatorlugundan-turkiye-cumhuriyetine-buyuk-1090104141.html
türkiye
osmanlı imparatorluğu
osmanlı
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092068638_114:0:690:432_1920x0_80_0_0_8094190855ebbf3eab0cfd74065f4c0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osmanlı, osmanlı devleti, osmanlı imparatorluğu, osmanlı hanedanı, osmanlı dönemi, osmanlı padişahı, osmanlı, türkiye, irak, irak işgali
osmanlı, osmanlı devleti, osmanlı imparatorluğu, osmanlı hanedanı, osmanlı dönemi, osmanlı padişahı, osmanlı, türkiye, irak, irak işgali

122 yaşındaki Emşe Aslan Osmanlı Devleti'ni anlattı: 'Çok güvenli, istikrarlı bir hayatımız vardı'

18:29 26.12.2024
© AAEşme Aslan
Eşme Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
Abone ol
Irak'ın Musul kentinde yaşayan 122 yaşındaki Emşe Aslan isimli yaşlı kadın 1 Temmuz 1902 yılında Telafer ilçesinde dünyaya geldiğini belirterek Osmanlı Devleti, 1. ve 2. Dünya Savaşları, Irak'ın krallık ve cumhuriyet dönemlerini gördüğünü açıkladı. Osmanlı Devleti'ni hasretle anlatan yaşlı kadın İngiliz işgali döneminde kıtlık çektiğini belirtti.
Irak'ta yaşayan Türkmen asıllı Emşe Aslan 1 Temmuz 1902 yılında dünyaya gelerek tarihe tanıklık etti.
Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde 1 Temmuz 1902 yılında tamamı Türkmen'lerden oluşan köyde dünyaya gelen 122 yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlı Devleti, 1. ve 2. Dünya Savaşları, Irak'ın krallık ve Cumhuriyet dönemlerini gördü. 1902 yılından beri aynı yerde yaşayan yaşlı kadın Osmanlı Devleti'ni özlediğini belirterek çocukluk ve gençliğinde Türkler sayesinde istikrarlı ve güvenli bir yerde yaşadığını açıkladı.

'İngiliz işgali döneminde kıtlık çektik'

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin Irak'ı işgal ettiği dönemi anlatan 122 yaşındaki Emşe Aslan ''Atların çektiği top arabalarıyla silahlı İngiliz askerleri kalabalık şekilde ilçe merkezine girdiler. Gençtik ve çok korktuk, onları pencerelerden ve kapı aralıklarından seyrettik. O dönem açlık ve kıtlık çektik. İşgal döneminde dışarı çıkmamamıza izin verilmiyordu. Osmanlı döneminde çok güvenli, istikrarlı bir sosyal hayatımız vardı'' şeklinde konuştu.
İstanbul depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
TÜRKİYE
Tarihin tozlu sayfalarından 'sarsıntı' anları: Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük depremler
7 Kasım, 14:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала