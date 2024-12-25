Meteoroloji saat vererek uyardı: Pek çok şehirde sarı ve turuncu alarma geçildi
© AAKarla karışık yağmur
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2024 hava durumu raporunu yayımladı. 6 ilde turuncu, 24 ilde sarı alarm verilirken, sağanak, kar ve fırtına için vatandaşlara tedbir çağrısında bulunuldu. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok şehir için detaylı hava durumu tahminleri açıklandı. İşte il il hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sağanak yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı 6 il için turuncu, 24 il için sarı alarm verdi. Özellikle Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?
Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağış bekleniyor.
Ege ve Akdeniz kıyıları: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak
Toroslar ve Batı Karadeniz’in yüksekleri: Karla karışık yağmur ve kar
Doğu kesimler: Buzlanma, don ve çığ tehlikesi
İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu
İstanbul: Sağanak yağış etkili olacak, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Ankara: Gün boyunca parçalı bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağış bekleniyor.
İzmir: Kuvvetli sağanak yağış görülecek, fırtına nedeniyle dikkatli olunmalı.
Rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, özellikle güney yönlerden esen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı:
İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde 50-70 km/s hızında rüzgar bekleniyor.
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan esecek rüzgar zamanla kuvvetlenecek.
Rüzgar nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Buzlanma ve çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.
Meteoroloji’den dikkat çeken uyarılar
Kuvvetli yağış: Ege’nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz’in batısı ve Batı Akdeniz bölgelerinde etkili olacak.
Çığ ve don: Doğu bölgelerinde çığ tehlikesi ile don olaylarına karşı hazırlıklı olunmalı.
Fırtına: Güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerden esen kuvvetli rüzgar ulaşımı aksatabilir.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde güney kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden, zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında güneydoğu, öğle saatlerinden sonra zamanla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batı ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısının bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, batısı öğle saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.