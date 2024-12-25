https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-pek-cok-sehirde-sari-ve-turuncu-alarma-gecildi-1091997602.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: Pek çok şehirde sarı ve turuncu alarma geçildi

Meteoroloji saat vererek uyardı: Pek çok şehirde sarı ve turuncu alarma geçildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2024 hava durumu raporunu yayımladı. 6 ilde turuncu, 24 ilde sarı alarm verilirken, sağanak, kar ve fırtına için... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T08:01+0300

2024-12-25T08:01+0300

2024-12-25T08:01+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sağanak yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı 6 il için turuncu, 24 il için sarı alarm verdi. Özellikle Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağış bekleniyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumuRüzgar ve fırtına uyarısıMeteoroloji, özellikle güney yönlerden esen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı:Rüzgar nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.Buzlanma ve çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.Meteoroloji’den dikkat çeken uyarılarBugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde güney kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden, zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında güneydoğu, öğle saatlerinden sonra zamanla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 8°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZÇok bulutlu, bölgenin güneydoğusu dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 16°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CÇok bulutluMERSİN °C, 18°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin batı ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 11°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BOLU °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 19°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, batısının bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, batısı öğle saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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