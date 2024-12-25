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Meteoroloji saat vererek uyardı: Pek çok şehirde sarı ve turuncu alarma geçildi
Meteoroloji saat vererek uyardı: Pek çok şehirde sarı ve turuncu alarma geçildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2024 hava durumu raporunu yayımladı. 6 ilde turuncu, 24 ilde sarı alarm verilirken, sağanak, kar ve fırtına için... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T08:01+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sağanak yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı 6 il için turuncu, 24 il için sarı alarm verdi. Özellikle Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağış bekleniyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumuRüzgar ve fırtına uyarısıMeteoroloji, özellikle güney yönlerden esen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı:Rüzgar nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.Buzlanma ve çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.Meteoroloji’den dikkat çeken uyarılarBugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde güney kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden, zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında güneydoğu, öğle saatlerinden sonra zamanla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 8°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZÇok bulutlu, bölgenin güneydoğusu dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 16°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CÇok bulutluMERSİN °C, 18°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin batı ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 11°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BOLU °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 19°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, batısının bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, batısı öğle saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Pek çok şehirde sarı ve turuncu alarma geçildi

08:01 25.12.2024
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2024 hava durumu raporunu yayımladı. 6 ilde turuncu, 24 ilde sarı alarm verilirken, sağanak, kar ve fırtına için vatandaşlara tedbir çağrısında bulunuldu. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok şehir için detaylı hava durumu tahminleri açıklandı. İşte il il hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sağanak yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı 6 il için turuncu, 24 il için sarı alarm verdi. Özellikle Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağış bekleniyor.
Ege ve Akdeniz kıyıları: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak
Toroslar ve Batı Karadeniz’in yüksekleri: Karla karışık yağmur ve kar
Doğu kesimler: Buzlanma, don ve çığ tehlikesi

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu

İstanbul: Sağanak yağış etkili olacak, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Ankara: Gün boyunca parçalı bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağış bekleniyor.
İzmir: Kuvvetli sağanak yağış görülecek, fırtına nedeniyle dikkatli olunmalı.

Rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, özellikle güney yönlerden esen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı:
İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde 50-70 km/s hızında rüzgar bekleniyor.
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan esecek rüzgar zamanla kuvvetlenecek.
Rüzgar nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Buzlanma ve çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji’den dikkat çeken uyarılar

Kuvvetli yağış: Ege’nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz’in batısı ve Batı Akdeniz bölgelerinde etkili olacak.
Çığ ve don: Doğu bölgelerinde çığ tehlikesi ile don olaylarına karşı hazırlıklı olunmalı.
Fırtına: Güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerden esen kuvvetli rüzgar ulaşımı aksatabilir.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde güney kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden, zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında güneydoğu, öğle saatlerinden sonra zamanla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batı ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, batısı öğle saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
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