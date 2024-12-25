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Asgari ücret açıklandı, kiralarda zam beklentisi oluştu: 2025'te ilan fiyatları ne kadar artacak?
Asgari ücret açıklandı, kiralarda zam beklentisi oluştu: 2025'te ilan fiyatları ne kadar artacak?
Sputnik Türkiye
Kiralık ilan sayılarında azalma ve fiyat artışı iddiaları gündemde. Gayrimenkul uzmanlarına göre asgari ücret ve maaş zamlarının etkisi abartılıyor. Piyasada... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T08:11+0300
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Son günlerde mülk sahiplerinin kiralık daire ilanlarını geri çektiği ve maaş zamlarını bekleyerek fiyat artırmayı planladıkları iddiaları tartışma konusu oldu. Ancak Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.Kiralık i̇lan sayıları gerçekten azaldı mı?Milliyet'e konuşan Özelmacıklı, Türkiye genelinde 205 bin kiralık daire ilanı olduğunu ve bunun önceki yıllara göre önemli bir artış gösterdiğini açıkladı. Geçen yıl mayıs ayında 132 bin olan kiralık ilan sayısının bugün 205 binlere ulaştığını belirtti. “Kış mevsiminde mevsimsel durgunluk nedeniyle kiralama oranları düşse de ilanlarda azalma yok,” dedi.Kira fiyatlarında normalleşme başladıSon yıllarda yüksek enflasyon ve yüzde 25 kira sınırlaması nedeniyle hızla artan kira fiyatlarının, artık yatay bir seyir izlediği ifade ediliyor. Özelmacıklı, “Faiz oranlarının artmasıyla konut talebi azaldı, bu da kira fiyatlarında normalleşme sürecini başlattı,” dedi.1 Ocak 2025 kritik tarihYeni düzenlemeyle birlikte elektronik ilan doğrulama sistemi devreye girecek. Mal sahipleri, kiralık ilanlarını artık e-Devlet üzerinden kendileri verecek veya yetkili emlak işletmeleri aracılığıyla işlem yapacak. Bu düzenlemenin, ilan fiyatlarında şeffaflık sağlayarak kısmi bir düşüşe yol açması bekleniyor.Fiyat artışı beklenmiyorMustafa Hakan Özelmacıklı, asgari ücret ve maaş zamlarının kira fiyatlarını ciddi şekilde etkilemeyeceğini belirtti:Büyükşehirlerde kira durumuİstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kiralık daire fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor:100 metrekarelik daireler İstanbul’da 25 bin TL’ye, İzmir’de 22 bin TL’ye, Ankara’da ise 18 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.Gayrimenkul Sektöründe Neler Değişiyor?
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kiralık daire fiyatları 2025, asgari ücret zamları kira etkisi, 1 ocak 2025 ilan düzenlemesi, büyükşehirlerde kira fiyatları, kiralık ilan sayısı artışı, gayrimenkul sektörü kira normalleşmesi, elektronik ilan doğrulama sistemi, kiralık daire amortisman süreleri, kiralık konut fiyatları ne olacak, faiz oranları ve kira fiyatları
kiralık daire fiyatları 2025, asgari ücret zamları kira etkisi, 1 ocak 2025 ilan düzenlemesi, büyükşehirlerde kira fiyatları, kiralık ilan sayısı artışı, gayrimenkul sektörü kira normalleşmesi, elektronik ilan doğrulama sistemi, kiralık daire amortisman süreleri, kiralık konut fiyatları ne olacak, faiz oranları ve kira fiyatları

Asgari ücret açıklandı, kiralarda zam beklentisi oluştu: 2025'te ilan fiyatları ne kadar artacak?

08:11 25.12.2024
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Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA
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Kiralık ilan sayılarında azalma ve fiyat artışı iddiaları gündemde. Gayrimenkul uzmanlarına göre asgari ücret ve maaş zamlarının etkisi abartılıyor. Piyasada normalleşme sinyalleri görülürken, 1 Ocak 2025 sonrası ilan düzenlemeleriyle daha şeffaf bir süreç bekleniyor. İşte detaylar…
Son günlerde mülk sahiplerinin kiralık daire ilanlarını geri çektiği ve maaş zamlarını bekleyerek fiyat artırmayı planladıkları iddiaları tartışma konusu oldu. Ancak Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kiralık i̇lan sayıları gerçekten azaldı mı?

Milliyet'e konuşan Özelmacıklı, Türkiye genelinde 205 bin kiralık daire ilanı olduğunu ve bunun önceki yıllara göre önemli bir artış gösterdiğini açıkladı. Geçen yıl mayıs ayında 132 bin olan kiralık ilan sayısının bugün 205 binlere ulaştığını belirtti. “Kış mevsiminde mevsimsel durgunluk nedeniyle kiralama oranları düşse de ilanlarda azalma yok,” dedi.

Kira fiyatlarında normalleşme başladı

Son yıllarda yüksek enflasyon ve yüzde 25 kira sınırlaması nedeniyle hızla artan kira fiyatlarının, artık yatay bir seyir izlediği ifade ediliyor. Özelmacıklı, “Faiz oranlarının artmasıyla konut talebi azaldı, bu da kira fiyatlarında normalleşme sürecini başlattı,” dedi.

1 Ocak 2025 kritik tarih

Yeni düzenlemeyle birlikte elektronik ilan doğrulama sistemi devreye girecek. Mal sahipleri, kiralık ilanlarını artık e-Devlet üzerinden kendileri verecek veya yetkili emlak işletmeleri aracılığıyla işlem yapacak. Bu düzenlemenin, ilan fiyatlarında şeffaflık sağlayarak kısmi bir düşüşe yol açması bekleniyor.

Fiyat artışı beklenmiyor

Mustafa Hakan Özelmacıklı, asgari ücret ve maaş zamlarının kira fiyatlarını ciddi şekilde etkilemeyeceğini belirtti:
“Asgari ücrete zam gelecek diye ilan bekletip yüksek fiyata koyma gibi bir durum söz konusu değil. Ocak sonrası fiyatlarda önemli bir artış beklemiyoruz.”

Büyükşehirlerde kira durumu

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kiralık daire fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor:
İstanbul: Metrekare fiyatı 250 TL, sıfır dairelerde 300 TL.
İzmir: Ortalama metrekare fiyatı 220 TL.
Ankara: Metrekare fiyatı 180 TL.
100 metrekarelik daireler İstanbul’da 25 bin TL’ye, İzmir’de 22 bin TL’ye, Ankara’da ise 18 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Gayrimenkul Sektöründe Neler Değişiyor?

Kira Amortisman Süreleri: İstanbul’da 16 yıl, Ankara ve İzmir’de 15 yıl seviyelerine indi.
Mevsimsel Etkiler: Kış aylarında kiralama oranlarının düşmesi normalleşme sürecini hızlandırıyor.
Faiz Oranlarının Etkisi: Artan faizler, konut satış talebini azaltarak kiralık dairelere yönelimi artırdı.
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