Yeni yıl kutlamaları başladı: Kiliselerde Noel ayini düzenlendi

© AA / Cem Tekkeşinoğlu
İstiklal Caddesi'ndeki Santa Maria Draperis Kilisesi’nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
İstiklal Caddesi'ndeki Santa Maria Draperis Kilisesi’nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
© AA / Adem Kutucu
Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
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© AA / Adem Kutucu
Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
© AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
Irak'ın Erbil kentindeki Hristiyanlar, 'Mar Yusuf' Kilisesi'ne gelerek Noel ayinine katıldı.
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© AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
Irak'ın Erbil kentindeki Hristiyanlar, 'Mar Yusuf' Kilisesi'ne gelerek Noel ayinine katıldı.
© AA / Fariq Faraj Mahmood
Irak'ın Süleymaniye kentindeki cadde ve sokaklar, yeni yıl öncesinde rengarenk ışıklarla süslendi.
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© AA / Fariq Faraj Mahmood
Irak'ın Süleymaniye kentindeki cadde ve sokaklar, yeni yıl öncesinde rengarenk ışıklarla süslendi.
© AA / Adem KutucuBeyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. ( Adem Kutucu - Anadolu Ajansı )
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© AA / Adem Kutucu
© AA / Cem TekkeşinoğluBeyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
© AA / Adem KutucuBeyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. ( Adem Kutucu - Anadolu Ajansı )
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© AA / Adem Kutucu
© AA / Cem TekkeşinoğluBeyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu