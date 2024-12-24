https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/wikipedia-fotograf-yarismasina-turkiye-damgasi-1091973873.html

Wikipedia fotoğraf yarışmasına Türkiye damgası

Wikipedia fotoğraf yarışmasına Türkiye damgası

Sputnik Türkiye

Wikipedia topluluğu tarafından düzenlenen Wiki Loves Earth 2024 Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

fotoğraf yarışması

wikipedia

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Bu yıl 56 ülkeden yaklaşık 4 bin Wikipedia üyesi, toplamda 80 binden fazla fotoğrafı yılın en iyisi olması için seçmelere gönderdi. Türkiye’nin dört bir yanından muhteşem manzara fotoğrafları yarışmada ilk ona girdi. Yarışmanın kazananları ve dereceye giren fotoğraflar, Sputnik'in galerisinde.

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2024

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фото, fotoğraf, fotoğraf yarışması, wikipedia