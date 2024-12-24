Wikipedia fotoğraf yarışmasına Türkiye damgası
12:26 24.12.2024 (güncellendi: 17:17 24.12.2024)
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Wikipedia topluluğu tarafından düzenlenen Wiki Loves Earth 2024 Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı.
Bu yıl 56 ülkeden yaklaşık 4 bin Wikipedia üyesi, toplamda 80 binden fazla fotoğrafı yılın en iyisi olması için seçmelere gönderdi. Türkiye’nin dört bir yanından muhteşem manzara fotoğrafları yarışmada ilk ona girdi. Yarışmanın kazananları ve dereceye giren fotoğraflar, Sputnik'in galerisinde.
CC BY-SA 4.0 / MicheleIlluzzi / Cervus elaphus (cropped image)Makro kategorisinin birincisi, MicheleIlluzzi isimli Wikipedia kullanıcısı tarafından çekilen kırmızı geyik fotoğrafı oldu
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Makro kategorisinin birincisi, MicheleIlluzzi isimli Wikipedia kullanıcısı tarafından çekilen kırmızı geyik fotoğrafı oldu
CC BY-SA 4.0 / Ismailtasgeldi / Hürmetçi Reedbed (cropped image)Ismailtasgeldi isimli kullanıcı tarafından çekilen, Erciyes Dağı ile Hürmetçi Sazlığı'nın bir arada göründüğü fotoğraf, Wiki Loves Earth 2024'ün Manzara kategorisinin en iyi beşinci fotoğrafı olarak kayıtlara geçti
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Ismailtasgeldi isimli kullanıcı tarafından çekilen, Erciyes Dağı ile Hürmetçi Sazlığı'nın bir arada göründüğü fotoğraf, Wiki Loves Earth 2024'ün Manzara kategorisinin en iyi beşinci fotoğrafı olarak kayıtlara geçti
CC BY-SA 4.0 / Maksat79 / Kyzylkup table mountain (cropped image)Kazakistan'ın Kızılsay Milli Parkı'nda çekilen bu fotoğraf, yarışmanın dördüncüsü oldu
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Kazakistan'ın Kızılsay Milli Parkı'nda çekilen bu fotoğraf, yarışmanın dördüncüsü oldu
CC BY-SA 4.0 / Skander zarrad / Kerkennah (cropped image)Tunus'ta çekilen bu fotoğraf, Manzara kategorisinin en iyi 10 fotoğrafı arasına girdi
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Tunus'ta çekilen bu fotoğraf, Manzara kategorisinin en iyi 10 fotoğrafı arasına girdi
CC BY-SA 4.0 / Ismailtasgeldi / Yaylalar village (cropped image)Artvin'de bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda çekilen bu çalışma, Manzara kategorisinin 3. sırasında yer aldı
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Artvin'de bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda çekilen bu çalışma, Manzara kategorisinin 3. sırasında yer aldı
CC BY-SA 4.0 / Luckhy86 / Hoopoe (cropped image)Luckhy86 isimli kullanıcı tarafından Çekya'da çekilen bu fotoğraf, Makro kategorisinin ikincisi oldu
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Luckhy86 isimli kullanıcı tarafından Çekya'da çekilen bu fotoğraf, Makro kategorisinin ikincisi oldu
CC BY-SA 4.0 / Rotadefterim / Burdur lake (cropped image)Yarışmanın Manzara kategorisinin birincisi Türk fotoğrafçının Burdur Gölü’nün kuş bakışı fotoğrafı oldu
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Yarışmanın Manzara kategorisinin birincisi Türk fotoğrafçının Burdur Gölü’nün kuş bakışı fotoğrafı oldu
CC BY-SA 4.0 / Mkrc85 / Chamaeleo chamaeleon (cropped image)Mikro kategoride Kapıçam Milli Parkı’nda çekilen bukalemun fotoğrafı, yedinci sırada kendisine yer buldu
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Mikro kategoride Kapıçam Milli Parkı’nda çekilen bukalemun fotoğrafı, yedinci sırada kendisine yer buldu
CC BY-SA 4.0 / Maksat79 / Karynzharyk valley (cropped image)Kazakistan'ın Ustyurt Milli Parkı'nda çekilen bu çalışma, Manzara kategorisinin ikincisi oldu
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Kazakistan'ın Ustyurt Milli Parkı'nda çekilen bu çalışma, Manzara kategorisinin ikincisi oldu
CC BY-SA 4.0 / Mkrc85 / Empusa pennata (cropped image)Mikro kategorisinde Kapıçam Milli Parkı’nda dua eden peygamber develeri fotoğrafı üçüncü sırayı aldı
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Mikro kategorisinde Kapıçam Milli Parkı’nda dua eden peygamber develeri fotoğrafı üçüncü sırayı aldı