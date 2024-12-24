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Gaziantep'te 7 milyon lira değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi
Gaziantep'te 7 milyon lira değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 7 milyon liradan fazla olan sahte markalı tavuk bulyon ele geçirildi. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T15:23+0300
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Sahte içki, sahte zeytinyağı, sahte içkiden sonra bu kez de sahtecilerin piyasaya sürmeye hazırlandıkları sahte tavuk bulyon ele geçirildi. Gaziantep'te yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon liradan fazla olan sahte markalı tavuk bulyon yakalanırken, beş kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca Nizip ilçesinde sahte markalı tavuk bulyon üretimi yapılan bir depoya baskın yapıldı. Depo ve 5 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 611 bin TL olan 60 bin 885 adet sahte markalı tavuk bulyon ve 28 bin 232 adet sahte marka ambalajı ele geçirildi. Olayla ilgili M.H., N.H., M.H., S.H. ve H.H. gözaltına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak sahte ürünlere el koyarken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/sahte-alkol-onlemi-eczanelere-5-litrelik-etil-alkol-sinirlamasi-1091956523.html
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sahte içki, sahte zeytinyağı, sahte bulyon, dolandırıcılık
sahte içki, sahte zeytinyağı, sahte bulyon, dolandırıcılık

Gaziantep'te 7 milyon lira değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi

15:23 24.12.2024
sahte bulyon
sahte bulyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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Gaziantep'te bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 7 milyon liradan fazla olan sahte markalı tavuk bulyon ele geçirildi.
Sahte içki, sahte zeytinyağı, sahte içkiden sonra bu kez de sahtecilerin piyasaya sürmeye hazırlandıkları sahte tavuk bulyon ele geçirildi. Gaziantep'te yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon liradan fazla olan sahte markalı tavuk bulyon yakalanırken, beş kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca Nizip ilçesinde sahte markalı tavuk bulyon üretimi yapılan bir depoya baskın yapıldı. Depo ve 5 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 611 bin TL olan 60 bin 885 adet sahte markalı tavuk bulyon ve 28 bin 232 adet sahte marka ambalajı ele geçirildi. Olayla ilgili M.H., N.H., M.H., S.H. ve H.H. gözaltına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak sahte ürünlere el koyarken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tavuk bulyon nedir?

Tavuk bulyon yemeklere lezzet veren takviyelerden biridir. Özellikle pirinç pilavı yaparken birçok kişinin yemek içerisine bulyon eklediği bilinir. Bazı baharatlar ile tatlandırılmış olan tavuk içerikli bulyon, aroma katıcı olarak da adlandırılır.

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