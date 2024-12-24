https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/sahteciler-hiz-kesmedi-bu-kez-de-7-milyonluk-sahte-tavuk-bulyon-ele-gecirildi-1091978257.html

Gaziantep'te 7 milyon lira değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi

Gaziantep'te 7 milyon lira değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 7 milyon liradan fazla olan sahte markalı tavuk bulyon ele geçirildi. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T15:23+0300

2024-12-24T15:23+0300

2024-12-24T15:23+0300

türkiye

sahte içki

sahte zeytinyağı

sahte bulyon

dolandırıcılık

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Sahte içki, sahte zeytinyağı, sahte içkiden sonra bu kez de sahtecilerin piyasaya sürmeye hazırlandıkları sahte tavuk bulyon ele geçirildi. Gaziantep'te yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon liradan fazla olan sahte markalı tavuk bulyon yakalanırken, beş kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca Nizip ilçesinde sahte markalı tavuk bulyon üretimi yapılan bir depoya baskın yapıldı. Depo ve 5 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 611 bin TL olan 60 bin 885 adet sahte markalı tavuk bulyon ve 28 bin 232 adet sahte marka ambalajı ele geçirildi. Olayla ilgili M.H., N.H., M.H., S.H. ve H.H. gözaltına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak sahte ürünlere el koyarken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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sahte içki, sahte zeytinyağı, sahte bulyon, dolandırıcılık