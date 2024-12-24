https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gurcistan-avrupa-birliginin-para-ve-adaylik-statusu-ile-yaptigi-santaj-kabul-edilemez-1091991011.html

Gürcistan: Avrupa Birliği’nin para ve adaylık statüsü ile yaptığı şantaj kabul edilemez

Gürcistan: Avrupa Birliği’nin para ve adaylık statüsü ile yaptığı şantaj kabul edilemez

Sputnik Türkiye

İktidardaki Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaladze, Batı'nın Gürcistan'a yönelik baskı tedbirlerini sert bir dille eleştirerek... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T22:46+0300

2024-12-24T22:46+0300

2024-12-24T22:46+0300

dünya

gürcistan

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ab

gürcü partisi

peter fischer

kaha kaladze

şantaj

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İktidardaki Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze yaptığı açıklamada, Gürcü yetkililerin finansman konularıyla şantaja maruz kalmak istemediğini ayrıca herhangi bir alanda finansman sıkıntısı yaşanması halinde Gürcistan halkına yardım etmeye hazır olduklarını vurguladı.Almanya'nın Gürcistan Büyükelçisi Peter Fischer, Gürcistan'ın AB ile bütünleşme yolundan ayrılması ve protestoların bastırılması iddilarını öne sürerek Gürcistan ile 237 milyon euro değerindeki projeleri askıya aldıklarını duyurmuştu. Bu hususuna ilişkin açıklama yapan Kaladze şu cümleleri kaydetti:Kaladze açıklamasında, “Herhangi bir alanda ister finansman ister yardım olsun, herhangi bir ihtiyaç varsa, bugün Gürcistan bütçesi buna hazırdır. Halkın yanında olacağız ve onlara her şekilde yardımcı olacağız” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html

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gürcistan, almanya, ab, gürcü partisi, peter fischer, kaha kaladze, şantaj