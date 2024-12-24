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Gürcistan: Avrupa Birliği’nin para ve adaylık statüsü ile yaptığı şantaj kabul edilemez
Gürcistan: Avrupa Birliği’nin para ve adaylık statüsü ile yaptığı şantaj kabul edilemez
Sputnik Türkiye
İktidardaki Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaladze, Batı'nın Gürcistan'a yönelik baskı tedbirlerini sert bir dille eleştirerek... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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İktidardaki Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze yaptığı açıklamada, Gürcü yetkililerin finansman konularıyla şantaja maruz kalmak istemediğini ayrıca herhangi bir alanda finansman sıkıntısı yaşanması halinde Gürcistan halkına yardım etmeye hazır olduklarını vurguladı.Almanya'nın Gürcistan Büyükelçisi Peter Fischer, Gürcistan'ın AB ile bütünleşme yolundan ayrılması ve protestoların bastırılması iddilarını öne sürerek Gürcistan ile 237 milyon euro değerindeki projeleri askıya aldıklarını duyurmuştu. Bu hususuna ilişkin açıklama yapan Kaladze şu cümleleri kaydetti:Kaladze açıklamasında, “Herhangi bir alanda ister finansman ister yardım olsun, herhangi bir ihtiyaç varsa, bugün Gürcistan bütçesi buna hazırdır. Halkın yanında olacağız ve onlara her şekilde yardımcı olacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html
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gürcistan, almanya, ab, gürcü partisi, peter fischer, kaha kaladze, şantaj
gürcistan, almanya, ab, gürcü partisi, peter fischer, kaha kaladze, şantaj

Gürcistan: Avrupa Birliği’nin para ve adaylık statüsü ile yaptığı şantaj kabul edilemez

22:46 24.12.2024
© AP Photo / Shakh AivazovGürcistan'da muhalefet
Gürcistan'da muhalefet - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
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İktidardaki Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaladze, Batı'nın Gürcistan'a yönelik baskı tedbirlerini sert bir dille eleştirerek kendilerine mali yardım ya da AB adaylık statüsü ile şantaj yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
İktidardaki Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze yaptığı açıklamada, Gürcü yetkililerin finansman konularıyla şantaja maruz kalmak istemediğini ayrıca herhangi bir alanda finansman sıkıntısı yaşanması halinde Gürcistan halkına yardım etmeye hazır olduklarını vurguladı.
Almanya'nın Gürcistan Büyükelçisi Peter Fischer, Gürcistan'ın AB ile bütünleşme yolundan ayrılması ve protestoların bastırılması iddilarını öne sürerek Gürcistan ile 237 milyon euro değerindeki projeleri askıya aldıklarını duyurmuştu.
Bu hususuna ilişkin açıklama yapan Kaladze şu cümleleri kaydetti:
Parayla yapılan şantaj, adaylık statüsüyle yapılan şantaj, müzakerelerin açılmasıyla ya da açılmamasıyla yapılan şantaj bizim için kesinlikle kabul edilemez. Biz dostluk istiyoruz, iyi ilişkiler istiyoruz.
Kaladze açıklamasında, “Herhangi bir alanda ister finansman ister yardım olsun, herhangi bir ihtiyaç varsa, bugün Gürcistan bütçesi buna hazırdır. Halkın yanında olacağız ve onlara her şekilde yardımcı olacağız” dedi.
Gürcistan Tiflis'te protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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