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Şile sahilinde mayın bulundu: İmha edilecek
Şile sahilinde mayın bulundu: İmha edilecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Şile sahilinde bir deniz mayını bulundu. Ekipler, imha çalışmaları için hazırlıklara başladı. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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Şile sahilinde bir deniz mayını bulundu. Ekipler, imha çalışmaları için hazırlıklara başladı.İhbarla ortaya çıktıAğva kıyısında bir cisim görenler, ihbarda bulundu.Bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sudaki cismin deniz mayını olduğunun tespit edilmesi üzerine çevrede önlem alındı.İmha çalışmaları için hazırlıklara başlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240110/turkiye-romanya-ve-bulgaristan-karadenizde-mayin-temizleme-anlasmasi-imzalayacak-1079492207.html
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şile, mayın, mayın temizleme
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Şile sahilinde mayın bulundu: İmha edilecek

12:59 23.12.2024
© İHAŞile'de 30'a yakın patlamamış mayın bulundu, sahil kapatıldı
Şile'de 30'a yakın patlamamış mayın bulundu, sahil kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© İHA
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İstanbul Şile sahilinde bir deniz mayını bulundu. Ekipler, imha çalışmaları için hazırlıklara başladı.
Şile sahilinde bir deniz mayını bulundu. Ekipler, imha çalışmaları için hazırlıklara başladı.

İhbarla ortaya çıktı

Ağva kıyısında bir cisim görenler, ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sudaki cismin deniz mayını olduğunun tespit edilmesi üzerine çevrede önlem alındı.

İmha çalışmaları için hazırlıklara başlandı.
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TÜRKİYE
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'de mayın temizleme anlaşması imzalayacak
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