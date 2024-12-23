https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/sile-sahilinde-mayin-bulundu-imha-edilecek-1091905198.html

Şile sahilinde mayın bulundu: İmha edilecek

Şile sahilinde mayın bulundu: İmha edilecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Şile sahilinde bir deniz mayını bulundu. Ekipler, imha çalışmaları için hazırlıklara başladı. 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T12:59+0300

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mayın

mayın temizleme

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Şile sahilinde bir deniz mayını bulundu. Ekipler, imha çalışmaları için hazırlıklara başladı.İhbarla ortaya çıktıAğva kıyısında bir cisim görenler, ihbarda bulundu.Bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sudaki cismin deniz mayını olduğunun tespit edilmesi üzerine çevrede önlem alındı.İmha çalışmaları için hazırlıklara başlandı.

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