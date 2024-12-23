https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/sile-sahilinde-mayin-bulundu-imha-edilecek-1091905198.html
Şile sahilinde mayın bulundu: İmha edilecek
Şile sahilinde mayın bulundu: İmha edilecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Şile sahilinde bir deniz mayını bulundu. Ekipler, imha çalışmaları için hazırlıklara başladı. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T12:59+0300
2024-12-23T12:59+0300
2024-12-23T12:59+0300
türkiye
şile
mayın
mayın temizleme
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Şile sahilinde bir deniz mayını bulundu. Ekipler, imha çalışmaları için hazırlıklara başladı.İhbarla ortaya çıktıAğva kıyısında bir cisim görenler, ihbarda bulundu.Bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sudaki cismin deniz mayını olduğunun tespit edilmesi üzerine çevrede önlem alındı.İmha çalışmaları için hazırlıklara başlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240110/turkiye-romanya-ve-bulgaristan-karadenizde-mayin-temizleme-anlasmasi-imzalayacak-1079492207.html
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şile, mayın, mayın temizleme
şile, mayın, mayın temizleme
Şile sahilinde mayın bulundu: İmha edilecek
İstanbul Şile sahilinde bir deniz mayını bulundu. Ekipler, imha çalışmaları için hazırlıklara başladı.
Şile sahilinde bir deniz mayını bulundu. Ekipler, imha çalışmaları için hazırlıklara başladı.
Ağva kıyısında bir cisim görenler, ihbarda bulundu.
Bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sudaki cismin deniz mayını olduğunun tespit edilmesi üzerine çevrede önlem alındı.
İmha çalışmaları için hazırlıklara başlandı.