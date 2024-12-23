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GSS prim borcu affı Meclis'ten geçti mi? GSS borcu hangi yılı kapsıyor?
GSS prim borcu affı Meclis'ten geçti mi? GSS borcu hangi yılı kapsıyor?
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde binlerce Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan kişinin merakla beklediği GSS primlerinin tahsilinden vazgeçilmesine ilişkin... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Genel Kurulu'nda Genel Sağlık Sigortası prim borcu tahsilinden vazgeçilmesi teklifi karara bağlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde binlerce Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan kişinin merakla beklediği GSS primlerinin tahsilinden vazgeçilmesine ilişkin kanun teklifi 24 Aralık Salı günü karara bağlanacak. TBMM Genel Kurulu'nda teklifin kabul edilmesiyle 1 Ocak 2015 yılı öncesi 1.7 milyon kişinin 2 milyar liralık borcu silinecek.Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. GSS düzenlemesinde 1 Ocak 2015 öncesi prim borçları silinecek ancak ödenmiş borçlar geri iade edilmeyecek. GSS prim borcu nereden öğrenilir?Türkiye'de 1 Ocak 2015 tarihinden önce kayıtlı 1.7 milyon kişinin 2 milyar liralık borcu bulunurken GSS borcunu öğrenmek isteyenler e-devlet üzerinden 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' işlemlerinden kontrol edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/400-bin-kisinin-gss-borclari-silinecek-kimler-yararlanacak-1090785849.html
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gss prim borcu, gss prim borcum var mı, gss meclis, genel sağlık sigortası borcu, e devlet gss borcu
gss prim borcu, gss prim borcum var mı, gss meclis, genel sağlık sigortası borcu, e devlet gss borcu

GSS prim borcu affı Meclis'ten geçti mi? GSS borcu hangi yılı kapsıyor?

23:43 23.12.2024
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde binlerce Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan kişinin merakla beklediği GSS primlerinin tahsilinden vazgeçilmesine ilişkin kanun teklifi 24 Aralık Salı günü karara bağlanacak. TBMM Genel Kurulu'nda teklifin kabul edilmesiyle 1 Ocak 2015 yılı öncesi 1.7 milyon kişinin 2 milyar liralık borcu silinecek.
TBMM Genel Kurulu'nda Genel Sağlık Sigortası prim borcu tahsilinden vazgeçilmesi teklifi karara bağlanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde binlerce Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan kişinin merakla beklediği GSS primlerinin tahsilinden vazgeçilmesine ilişkin kanun teklifi 24 Aralık Salı günü karara bağlanacak. TBMM Genel Kurulu'nda teklifin kabul edilmesiyle 1 Ocak 2015 yılı öncesi 1.7 milyon kişinin 2 milyar liralık borcu silinecek.
Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. GSS düzenlemesinde 1 Ocak 2015 öncesi prim borçları silinecek ancak ödenmiş borçlar geri iade edilmeyecek.

GSS prim borcu nereden öğrenilir?

Türkiye'de 1 Ocak 2015 tarihinden önce kayıtlı 1.7 milyon kişinin 2 milyar liralık borcu bulunurken GSS borcunu öğrenmek isteyenler e-devlet üzerinden 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' işlemlerinden kontrol edebilecek.
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EKONOMİ
400 bin kişinin GSS borçları silinecek: Kimler yararlanacak?
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