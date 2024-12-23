https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/40-yillik-sigara-bagimlilarina-bile-care-ibrahim-saracoglundan-dogal-receteyle-birakma-yollari-1091894363.html

'40 yıllık sigara bağımlılarına bile çare': İbrahim Saraçoğlu’ndan doğal reçeteyle bırakma yolları

'40 yıllık sigara bağımlılarına bile çare': İbrahim Saraçoğlu’ndan doğal reçeteyle bırakma yolları

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sigarayı bırakmak isteyenler için doğal bir çözüm sundu. Kekik kürü tarifiyle nikotinden tiksinmeyi sağlayan bu yöntem, hem sigara... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T11:04+0300

2024-12-23T11:04+0300

2024-12-23T11:04+0300

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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, katıldığı bir programda sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik önerilerini paylaştı. Saraçoğlu, sigara bağımlılığından kurtulmak için doğal yöntemlerin etkili olabileceğini belirterek, nikotinden tiksinmeyi sağlayan kekik kürü tarifini açıkladı.Kekik, antiseptik özellikleri sayesinde yalnızca nikotin isteğini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda öksürük, bronşit ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarına da iyi geliyor. Akciğer temizliği için destekleyici bir rol oynayan bu kür, sigara isteğini önlemede etkili bir yardımcı.Kekik kürü nasıl hazırlanır?Bu doğal kürü hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit:Hazırlanışı:Sigara içme isteğiniz olduğunda bu çayı tüketerek nikotin ihtiyacınızı bastırabilirsiniz. Ayrıca, boğaz problemleri ve iltihaplanma için de bu kürden faydalanabilirsiniz.Yeşil domates: Doğal bir destekleyiciSaraçoğlu, sigara bırakma sürecinde yeşil domates tüketimini de öneriyor. 1 gram yeşil domates, içinde bulunan 41.8 nanogram nikotin sayesinde sigarayı bırakma sürecinde yoksunluk semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.Yeşil Domatesin Faydaları:Bitki çayları ve stres yönetimiSigara bırakma sürecinde stresle başa çıkmak için bitki çaylarından destek alabilirsiniz. Papatya, rezene, kekik ve zencefil çayları, rahatlatıcı etkileriyle öne çıkan alternatiflerdir. Bu çaylar, sigara isteğini azaltmaya ve zihni rahatlatmaya yardımcı olur.Sigara bırakmanın diğer doğal yollarıSigarayı bırakma sürecinde yalnızca beslenme ve doğal kürlerle değil, nefes egzersizleri ve meditasyon gibi yöntemlerle de destek sağlayabilirsiniz. Derin nefes alma teknikleri, zihni sakinleştirerek sigara isteğini kontrol altına almayı kolaylaştırır.

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