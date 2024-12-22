Ressam Ru Ceylan: “Konuşan Resimler, sergisinde bu kadar sanatçının yer alması aslında ortak bir manifesto”

“Konuşan Resimler, disiplinler arası bir iş. Bu kadar sanatçının projede yer almasının aslında ortak bir manifestosu var. Ben bütün işlerimde bu manifestoyu kullanıyorum. Farklı düşüncede olan insanların bir masada toplanması fikri ile biz bu kadar insan ile bir araya geliyoruz. Geçmişte topluma örnek olmuş, farklı fikir dünyasında olan insanlar, kendi dönemlerinde aslında çok büyük bir cesaret örneği göstererek bir arada olmuşlar, fikir alışverişlerini yapmışlar. Ben bunun zamansız olduğunu düşünüyorum. Bugün de farklı meslekleri icra etsek de bu farklılıklarımız bazen korkutucu olabiliyor. Ya da bazen kabul görmesi zor konular olabiliyor. Aslında ben buradaki umudu göstermek istedim. Ben resmi yaparken kendimi farklı bir kişilik olarak ortaya koyuyorum. Örneğin ben resmimi yaparken kendi Muhsin Ertuğrulumu yapıyorum, onu seslendiren de kendi Muhsin Ertuğrulunu seslendiriyor. Beste yapan da kendi Muhsin Ertuğrul’unun bestesini yapıyor. Hepimiz birbirimize yönerge vermeden manifestodaki gibi farklılıklarımızla bir araya geliyoruz. Ortaya çıkan sonuç da ‘Konuşan Resimler’ oluyor.”