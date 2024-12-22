https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/ressam-ru-ceylan-konusan-resimler-sergisinde-bu-kadar-sanatcinin-yer-almasi-aslinda-ortak-bir-1091899816.html
Ressam Ru Ceylan: “Konuşan Resimler, sergisinde bu kadar sanatçının yer alması aslında ortak bir manifesto”
Ressam Ru Ceylan: “Konuşan Resimler, sergisinde bu kadar sanatçının yer alması aslında ortak bir manifesto”
Sputnik Türkiye
Ressam Ru Ceylan, Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı'na konuk oldu 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T17:05+0300
2024-12-22T17:05+0300
2024-12-23T12:00+0300
gündem dişi
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afife jale
muhsin ertuğrul
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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Sanatçı Ru Ceylan tarafından 2014’te yapılan ve Türkiye’nin ilk betimlemeli sergi serisi olma özelliği taşıyan ‘Konuşan Resimler’ Aralık ayında Atatürk Kültür Merkezi’nde, 10.yılına özel olarak hazırlanan veda sergisiyle İstanbul’da son kez sanatseverleri ağırladı. Türkiye'nin ünlü oyuncuları ve seslendirme sanatçılarının okuduğu hikayelerin ve şiirlerin tablolara eşlik ettiği Konuşan Resimler Veda Sergisi’nde; Cahide Sonku, Semiha Berksoy ve Afife Jale gibi sanat dünyasının unutulmaz kadın figürleri estetik temsilleriyle yeniden anıldı.Sergiye ilişkin konuşan Ru Ceylan, şunları kaydetti:Türkiye'nin ilk sesli betimlemeli sergisi olan “Konuşan Resimler Edebi – Ebedi” farklı sanatçılar tarafından tabloların hikayelerinin seslendirmesi ile hayat buldu. Toplamda bu sergi serisi Türkiye'nin çeşitli illeri de dahil olmak üzere 12 yerde sanatseverler ile buluştu. Serginin hikayelerini anlatan sesleri albüm oldu ve Tema vakfına bağışlandı. Albüm 10 milyona yakın dinleyiciye ulaştı.
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
türkiye, cahide sonku, afife jale, muhsin ertuğrul, istanbul, atatürk kültür merkezi, аудио
türkiye, cahide sonku, afife jale, muhsin ertuğrul, istanbul, atatürk kültür merkezi, аудио
Ressam Ru Ceylan: “Konuşan Resimler, sergisinde bu kadar sanatçının yer alması aslında ortak bir manifesto”
17:05 22.12.2024 (güncellendi: 12:00 23.12.2024)
Ressam Ru Ceylan, Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı'na konuk oldu
Sanatçı Ru Ceylan tarafından 2014’te yapılan ve Türkiye’nin ilk betimlemeli sergi serisi olma özelliği taşıyan ‘Konuşan Resimler’ Aralık ayında Atatürk Kültür Merkezi’nde, 10.yılına özel olarak hazırlanan veda sergisiyle İstanbul’da son kez sanatseverleri ağırladı. Türkiye'nin ünlü oyuncuları ve seslendirme sanatçılarının okuduğu hikayelerin ve şiirlerin tablolara eşlik ettiği Konuşan Resimler Veda Sergisi’nde; Cahide Sonku, Semiha Berksoy ve Afife Jale gibi sanat dünyasının unutulmaz kadın figürleri estetik temsilleriyle yeniden anıldı.
Sergiye ilişkin konuşan Ru Ceylan, şunları kaydetti:
“Konuşan Resimler, disiplinler arası bir iş. Bu kadar sanatçının projede yer almasının aslında ortak bir manifestosu var. Ben bütün işlerimde bu manifestoyu kullanıyorum. Farklı düşüncede olan insanların bir masada toplanması fikri ile biz bu kadar insan ile bir araya geliyoruz. Geçmişte topluma örnek olmuş, farklı fikir dünyasında olan insanlar, kendi dönemlerinde aslında çok büyük bir cesaret örneği göstererek bir arada olmuşlar, fikir alışverişlerini yapmışlar. Ben bunun zamansız olduğunu düşünüyorum. Bugün de farklı meslekleri icra etsek de bu farklılıklarımız bazen korkutucu olabiliyor. Ya da bazen kabul görmesi zor konular olabiliyor. Aslında ben buradaki umudu göstermek istedim. Ben resmi yaparken kendimi farklı bir kişilik olarak ortaya koyuyorum. Örneğin ben resmimi yaparken kendi Muhsin Ertuğrulumu yapıyorum, onu seslendiren de kendi Muhsin Ertuğrulunu seslendiriyor. Beste yapan da kendi Muhsin Ertuğrul’unun bestesini yapıyor. Hepimiz birbirimize yönerge vermeden manifestodaki gibi farklılıklarımızla bir araya geliyoruz. Ortaya çıkan sonuç da ‘Konuşan Resimler’ oluyor.”
Türkiye'nin ilk sesli betimlemeli sergisi olan “Konuşan Resimler Edebi – Ebedi” farklı sanatçılar tarafından tabloların hikayelerinin seslendirmesi ile hayat buldu. Toplamda bu sergi serisi Türkiye'nin çeşitli illeri de dahil olmak üzere 12 yerde sanatseverler ile buluştu. Serginin hikayelerini anlatan sesleri albüm oldu ve Tema vakfına bağışlandı. Albüm 10 milyona yakın dinleyiciye ulaştı.