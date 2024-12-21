https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/tuca-fuze-gemisi-rus-donanmasina-kabul-edildi-1091855933.html

Tuça füze gemisi Rus Donanması’na kabul edildi

Tuça füze gemisi Rus Donanması’na kabul edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, son teknoloji ürünü olan küçük boyutlu füze gemisi Tuça’nın Rus Donanması’na kabul edildiğini duyurdu. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T17:20+0300

2024-12-21T17:20+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Kitle İletişim ve Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, küçük boyutlu füze gemisi Tuça, Kaspiysk’teki deniz üssünde yapılan törenle Rus Donanması bünyesindeki Karadeniz Filosu'na kabul edildi.Açıklamada, “Kaspiysk’te, Hazar Filosu gemilerinin konuşlandığı üste, Proje 22800 ürünü küçük boyutlu füze gemisi Tuça’nın Rus Donanmasına kabulü için resmi tören düzenlendi” ifadelerine yer verildi.Etkinliğe Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın Silahlardan Sorumlu Yardımcısı Koramiral İgor Muhametşin başkanlık etti.Törende konuşan Muhametşin, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev adına Zelenodolsk Tersanesi’nin çalışanlarına filonun savaş gücünün güçlendirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti, gemi mürettebatının görevlerini onurla yerine getireceğine olan güvenini dile getirdi.Rusya’da Proje 22800 ‘Karakurt’ çerçevesinde üretilen dördüncü gemi olan Tuça’nın temeli 26 Şubat 2019’da atılmış, 30 Haziran 2023’te gemi suya indirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20171126/rus-karakurt-korvet-olumcul-1031152748.html

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