https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/tuca-fuze-gemisi-rus-donanmasina-kabul-edildi-1091855933.html
Tuça füze gemisi Rus Donanması’na kabul edildi
Tuça füze gemisi Rus Donanması’na kabul edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, son teknoloji ürünü olan küçük boyutlu füze gemisi Tuça’nın Rus Donanması’na kabul edildiğini duyurdu. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T17:20+0300
2024-12-21T17:20+0300
2024-12-21T17:20+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus donanması
rusya deniz kuvvetleri
aleksandr moiseyev
hazar filosu
füze gemisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091854930_0:23:754:447_1920x0_80_0_0_4fd6510259faa6477330cea814304af3.png
Rusya Savunma Bakanlığı Kitle İletişim ve Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, küçük boyutlu füze gemisi Tuça, Kaspiysk’teki deniz üssünde yapılan törenle Rus Donanması bünyesindeki Karadeniz Filosu'na kabul edildi.Açıklamada, “Kaspiysk’te, Hazar Filosu gemilerinin konuşlandığı üste, Proje 22800 ürünü küçük boyutlu füze gemisi Tuça’nın Rus Donanmasına kabulü için resmi tören düzenlendi” ifadelerine yer verildi.Etkinliğe Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın Silahlardan Sorumlu Yardımcısı Koramiral İgor Muhametşin başkanlık etti.Törende konuşan Muhametşin, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev adına Zelenodolsk Tersanesi’nin çalışanlarına filonun savaş gücünün güçlendirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti, gemi mürettebatının görevlerini onurla yerine getireceğine olan güvenini dile getirdi.Rusya’da Proje 22800 ‘Karakurt’ çerçevesinde üretilen dördüncü gemi olan Tuça’nın temeli 26 Şubat 2019’da atılmış, 30 Haziran 2023’te gemi suya indirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20171126/rus-karakurt-korvet-olumcul-1031152748.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091854930_63:0:690:470_1920x0_80_0_0_0fff47c77d05ac9cd70f93ccc15f3d54.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus donanması, rusya deniz kuvvetleri, aleksandr moiseyev, hazar filosu, füze gemisi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus donanması, rusya deniz kuvvetleri, aleksandr moiseyev, hazar filosu, füze gemisi
Tuça füze gemisi Rus Donanması’na kabul edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, son teknoloji ürünü olan küçük boyutlu füze gemisi Tuça’nın Rus Donanması’na kabul edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Kitle İletişim ve Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, küçük boyutlu füze gemisi Tuça, Kaspiysk’teki deniz üssünde yapılan törenle Rus Donanması bünyesindeki Karadeniz Filosu'na kabul edildi.
Açıklamada, “Kaspiysk’te, Hazar Filosu gemilerinin konuşlandığı üste, Proje 22800 ürünü küçük boyutlu füze gemisi Tuça’nın Rus Donanmasına kabulü için resmi tören düzenlendi” ifadelerine yer verildi.
Etkinliğe Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın Silahlardan Sorumlu Yardımcısı Koramiral İgor Muhametşin başkanlık etti.
Törende konuşan Muhametşin, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev adına Zelenodolsk Tersanesi’nin çalışanlarına filonun savaş gücünün güçlendirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti, gemi mürettebatının görevlerini onurla yerine getireceğine olan güvenini dile getirdi.
Rusya’da Proje 22800 ‘Karakurt’ çerçevesinde üretilen dördüncü gemi olan Tuça’nın temeli 26 Şubat 2019’da atılmış, 30 Haziran 2023’te gemi suya indirilmişti.