https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/beyin-kanamasi-geciren-unlu-oyuncu-settar-tanriogen-yeniden-setlere-donuyor-hangi-dizinin-kadrosuna-1091822052.html
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden setlere dönüyor: Hangi dizinin kadrosuna katılacak?
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden setlere dönüyor: Hangi dizinin kadrosuna katılacak?
Sputnik Türkiye
Beyin kanaması geçirdikten sonra Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, yeni dizisiyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T16:36+0300
2024-12-20T16:36+0300
2024-12-20T16:36+0300
yaşam
settar tanrıöğen
kızıl goncalar
kızılcık şerbeti
dizi
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Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdikten sonra Kızılcık Şerbeti isimli diziden ayrılmıştı. Uzun bir süredir tedavi gören Tanrıöğen yeniden setlere döneceği belirtilirken, Kızıl Goncalar isimli dizide tarikat liderini canlandıracağı belirtildi. Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Abdullah' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Ünlü oyuncu uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Diziden de ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen, yeniden setlere dönüyor. Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna katılacakTanrıöğen'in bu kez 'Kızıl Goncalar' dizisinin kadrosuna katılacağı ve yeni yıldan sonra dizide tarikat liderini canlandıracağı dile getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/taburcu-olmasi-beklenen-kizilcik-serbetinin-aposu-settar-tanriogenden-kotu-haber-1081478318.html
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Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden setlere dönüyor: Hangi dizinin kadrosuna katılacak?
Beyin kanaması geçirdikten sonra Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, yeni dizisiyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdikten sonra Kızılcık Şerbeti isimli diziden ayrılmıştı. Uzun bir süredir tedavi gören Tanrıöğen yeniden setlere döneceği belirtilirken, Kızıl Goncalar isimli dizide tarikat liderini canlandıracağı belirtildi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Abdullah' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Ünlü oyuncu uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Diziden de ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen, yeniden setlere dönüyor.
Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna katılacak
Tanrıöğen'in bu kez 'Kızıl Goncalar' dizisinin kadrosuna katılacağı ve yeni yıldan sonra dizide tarikat liderini canlandıracağı dile getirildi.