https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/beyin-kanamasi-geciren-unlu-oyuncu-settar-tanriogen-yeniden-setlere-donuyor-hangi-dizinin-kadrosuna-1091822052.html

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden setlere dönüyor: Hangi dizinin kadrosuna katılacak?

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden setlere dönüyor: Hangi dizinin kadrosuna katılacak?

Sputnik Türkiye

Beyin kanaması geçirdikten sonra Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, yeni dizisiyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T16:36+0300

2024-12-20T16:36+0300

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yaşam

settar tanrıöğen

kızıl goncalar

kızılcık şerbeti

dizi

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Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdikten sonra Kızılcık Şerbeti isimli diziden ayrılmıştı. Uzun bir süredir tedavi gören Tanrıöğen yeniden setlere döneceği belirtilirken, Kızıl Goncalar isimli dizide tarikat liderini canlandıracağı belirtildi. Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Abdullah' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Ünlü oyuncu uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Diziden de ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen, yeniden setlere dönüyor. Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna katılacakTanrıöğen'in bu kez 'Kızıl Goncalar' dizisinin kadrosuna katılacağı ve yeni yıldan sonra dizide tarikat liderini canlandıracağı dile getirildi.

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