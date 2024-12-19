https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/okan-buruktan-sasirtan-karar-yildiz-oyuncusunu-gozden-cikardi-yollar-ayriliyor-ipleri-kopardi-1091732399.html

Okan Buruk’tan şaşırtan karar, 'yıldız oyuncusunu gözden çıkardı': 'Yollar ayrılıyor, ipleri kopardı'

Okan Buruk’tan şaşırtan karar, 'yıldız oyuncusunu gözden çıkardı': 'Yollar ayrılıyor, ipleri kopardı'

Sputnik Türkiye

Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi kritik bir ayrılıkla karşı karşıya. Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamasının ardından ayrılık kararı... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T07:54+0300

2024-12-19T07:54+0300

2024-12-19T07:54+0300

spor

galatasaray

hakim ziyech

okan buruk

trabzonspor

olympiakos

transfer

futbol

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Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşıyor. Son olarak Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, takımdan ayrılmayı kafasına koydu. UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö karşılaşmasında yaptığı hata nedeniyle eleştirilen yıldız oyuncunun, mutsuzluğu giderek arttı.Trabzonspor maçı öncesi yabancı kontenjanı gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Hakim Ziyech, bu durumun ardından takımdaki geleceğine dair radikal bir karar aldı. Mutsuz olduğu belirtilen oyuncu, devre arasında takımdan ayrılmak için hazırlıklara başladı.Teknik heyet gözden çıkardıGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yönetim, Ziyech’in geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Yıldız futbolcu, teknik heyet tarafından gözden çıkarılırken, ayrılık sürecinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi.Panathinaikos ve Olympiakos devredeFaslı yıldızla ilgilenen takımlar arasında Yunanistan’ın dev kulüpleri Panathinaikos ve Olympiakos bulunuyor. İki kulübün, Hakim Ziyech ile temasta olduğu ve devre arasında transferi sonuçlandırmak istedikleri bildirildi.Ziyech’in Galatasaray kariyeriHakim Ziyech, Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilmiş olsa da, beklenen performansı sergileyemedi. Son olarak Malmö karşılaşmasında kısa süre sahada kalan Ziyech, takımın yediği golde yaptığı hatayla eleştirilerin hedefi olmuştu.Ara transfer döneminde ayrılık kapıdaGalatasaray, devre arası transfer döneminde Ziyech’in ayrılığıyla yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor. Yönetim, bu süreçte Faslı futbolcunun yeni kulübüne transferini hızlandırmak için görüşmelere devam ediyor.

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Sputnik Türkiye

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