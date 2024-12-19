https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/okan-buruktan-sasirtan-karar-yildiz-oyuncusunu-gozden-cikardi-yollar-ayriliyor-ipleri-kopardi-1091732399.html
Okan Buruk’tan şaşırtan karar, 'yıldız oyuncusunu gözden çıkardı': 'Yollar ayrılıyor, ipleri kopardı'
Okan Buruk’tan şaşırtan karar, 'yıldız oyuncusunu gözden çıkardı': 'Yollar ayrılıyor, ipleri kopardı'
Sputnik Türkiye
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi kritik bir ayrılıkla karşı karşıya. Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamasının ardından ayrılık kararı... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T07:54+0300
2024-12-19T07:54+0300
2024-12-19T07:54+0300
spor
galatasaray
hakim ziyech
okan buruk
trabzonspor
olympiakos
transfer
futbol
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Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşıyor. Son olarak Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, takımdan ayrılmayı kafasına koydu. UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö karşılaşmasında yaptığı hata nedeniyle eleştirilen yıldız oyuncunun, mutsuzluğu giderek arttı.Trabzonspor maçı öncesi yabancı kontenjanı gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Hakim Ziyech, bu durumun ardından takımdaki geleceğine dair radikal bir karar aldı. Mutsuz olduğu belirtilen oyuncu, devre arasında takımdan ayrılmak için hazırlıklara başladı.Teknik heyet gözden çıkardıGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yönetim, Ziyech’in geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Yıldız futbolcu, teknik heyet tarafından gözden çıkarılırken, ayrılık sürecinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi.Panathinaikos ve Olympiakos devredeFaslı yıldızla ilgilenen takımlar arasında Yunanistan’ın dev kulüpleri Panathinaikos ve Olympiakos bulunuyor. İki kulübün, Hakim Ziyech ile temasta olduğu ve devre arasında transferi sonuçlandırmak istedikleri bildirildi.Ziyech’in Galatasaray kariyeriHakim Ziyech, Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilmiş olsa da, beklenen performansı sergileyemedi. Son olarak Malmö karşılaşmasında kısa süre sahada kalan Ziyech, takımın yediği golde yaptığı hatayla eleştirilerin hedefi olmuştu.Ara transfer döneminde ayrılık kapıdaGalatasaray, devre arası transfer döneminde Ziyech’in ayrılığıyla yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor. Yönetim, bu süreçte Faslı futbolcunun yeni kulübüne transferini hızlandırmak için görüşmelere devam ediyor.
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Okan Buruk’tan şaşırtan karar, 'yıldız oyuncusunu gözden çıkardı': 'Yollar ayrılıyor, ipleri kopardı'
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi kritik bir ayrılıkla karşı karşıya. Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamasının ardından ayrılık kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Faslı futbolcuya kolaylık sağlamaya hazırlanırken, Yunanistan’dan Panathinaikos ve Olympiakos devrede.
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşıyor. Son olarak Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, takımdan ayrılmayı kafasına koydu. UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö karşılaşmasında yaptığı hata nedeniyle eleştirilen yıldız oyuncunun, mutsuzluğu giderek arttı.
Trabzonspor maçı öncesi yabancı kontenjanı gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Hakim Ziyech, bu durumun ardından takımdaki geleceğine dair radikal bir karar aldı. Mutsuz olduğu belirtilen oyuncu, devre arasında takımdan ayrılmak için hazırlıklara başladı.
Teknik heyet gözden çıkardı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yönetim, Ziyech’in geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Yıldız futbolcu, teknik heyet tarafından gözden çıkarılırken, ayrılık sürecinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi.
Panathinaikos ve Olympiakos devrede
Faslı yıldızla ilgilenen takımlar arasında Yunanistan’ın dev kulüpleri Panathinaikos ve Olympiakos bulunuyor. İki kulübün, Hakim Ziyech ile temasta olduğu ve devre arasında transferi sonuçlandırmak istedikleri bildirildi.
Ziyech’in Galatasaray kariyeri
Hakim Ziyech, Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilmiş olsa da, beklenen performansı sergileyemedi. Son olarak Malmö karşılaşmasında kısa süre sahada kalan Ziyech, takımın yediği golde yaptığı hatayla eleştirilerin hedefi olmuştu.
Ara transfer döneminde ayrılık kapıda
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Ziyech’in ayrılığıyla yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor. Yönetim, bu süreçte Faslı futbolcunun yeni kulübüne transferini hızlandırmak için görüşmelere devam ediyor.