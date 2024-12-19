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Okan Buruk’tan şaşırtan karar, 'yıldız oyuncusunu gözden çıkardı': 'Yollar ayrılıyor, ipleri kopardı'
Okan Buruk’tan şaşırtan karar, 'yıldız oyuncusunu gözden çıkardı': 'Yollar ayrılıyor, ipleri kopardı'
Sputnik Türkiye
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi kritik bir ayrılıkla karşı karşıya. Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamasının ardından ayrılık kararı... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T07:54+0300
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spor
galatasaray
hakim ziyech
okan buruk
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Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşıyor. Son olarak Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, takımdan ayrılmayı kafasına koydu. UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö karşılaşmasında yaptığı hata nedeniyle eleştirilen yıldız oyuncunun, mutsuzluğu giderek arttı.Trabzonspor maçı öncesi yabancı kontenjanı gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Hakim Ziyech, bu durumun ardından takımdaki geleceğine dair radikal bir karar aldı. Mutsuz olduğu belirtilen oyuncu, devre arasında takımdan ayrılmak için hazırlıklara başladı.Teknik heyet gözden çıkardıGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yönetim, Ziyech’in geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Yıldız futbolcu, teknik heyet tarafından gözden çıkarılırken, ayrılık sürecinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi.Panathinaikos ve Olympiakos devredeFaslı yıldızla ilgilenen takımlar arasında Yunanistan’ın dev kulüpleri Panathinaikos ve Olympiakos bulunuyor. İki kulübün, Hakim Ziyech ile temasta olduğu ve devre arasında transferi sonuçlandırmak istedikleri bildirildi.Ziyech’in Galatasaray kariyeriHakim Ziyech, Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilmiş olsa da, beklenen performansı sergileyemedi. Son olarak Malmö karşılaşmasında kısa süre sahada kalan Ziyech, takımın yediği golde yaptığı hatayla eleştirilerin hedefi olmuştu.Ara transfer döneminde ayrılık kapıdaGalatasaray, devre arası transfer döneminde Ziyech’in ayrılığıyla yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor. Yönetim, bu süreçte Faslı futbolcunun yeni kulübüne transferini hızlandırmak için görüşmelere devam ediyor.
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galatasaray hakim ziyech ayrılık, hakim ziyech trabzonspor kadrosu, hakim ziyech mutsuz, galatasaray yabancı kontenjanı sorunu, okan buruk ziyech açıklaması, hakim ziyech panathinaikos transferi, hakim ziyech olympiakos görüşmeleri, galatasaray devre arası transfer, uefa avrupa ligi ziyech hatası, hakim ziyech galatasaray performansı, galatasaray transfer haberleri 2024, hakim ziyech ayrılık nedeni, galatasaray panathinaikos transfer bağlantısı, ziyech galatasaray'dan ayrılıyor mu, okan buruk ziyech kararı, galatasaray yıldız oyuncu ayrılığı, hakim ziyech yunanistan transferi, trabzonspor maçı ziyech kadro dışı, galatasaray devre arası transfer planı, ziyech ayrılık haberleri
galatasaray hakim ziyech ayrılık, hakim ziyech trabzonspor kadrosu, hakim ziyech mutsuz, galatasaray yabancı kontenjanı sorunu, okan buruk ziyech açıklaması, hakim ziyech panathinaikos transferi, hakim ziyech olympiakos görüşmeleri, galatasaray devre arası transfer, uefa avrupa ligi ziyech hatası, hakim ziyech galatasaray performansı, galatasaray transfer haberleri 2024, hakim ziyech ayrılık nedeni, galatasaray panathinaikos transfer bağlantısı, ziyech galatasaray'dan ayrılıyor mu, okan buruk ziyech kararı, galatasaray yıldız oyuncu ayrılığı, hakim ziyech yunanistan transferi, trabzonspor maçı ziyech kadro dışı, galatasaray devre arası transfer planı, ziyech ayrılık haberleri

Okan Buruk’tan şaşırtan karar, 'yıldız oyuncusunu gözden çıkardı': 'Yollar ayrılıyor, ipleri kopardı'

07:54 19.12.2024
Galatasaray şampiyonluğu
Galatasaray şampiyonluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi kritik bir ayrılıkla karşı karşıya. Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamasının ardından ayrılık kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Faslı futbolcuya kolaylık sağlamaya hazırlanırken, Yunanistan’dan Panathinaikos ve Olympiakos devrede.
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşıyor. Son olarak Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, takımdan ayrılmayı kafasına koydu. UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö karşılaşmasında yaptığı hata nedeniyle eleştirilen yıldız oyuncunun, mutsuzluğu giderek arttı.
Trabzonspor maçı öncesi yabancı kontenjanı gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Hakim Ziyech, bu durumun ardından takımdaki geleceğine dair radikal bir karar aldı. Mutsuz olduğu belirtilen oyuncu, devre arasında takımdan ayrılmak için hazırlıklara başladı.

Teknik heyet gözden çıkardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yönetim, Ziyech’in geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Yıldız futbolcu, teknik heyet tarafından gözden çıkarılırken, ayrılık sürecinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi.

Panathinaikos ve Olympiakos devrede

Faslı yıldızla ilgilenen takımlar arasında Yunanistan’ın dev kulüpleri Panathinaikos ve Olympiakos bulunuyor. İki kulübün, Hakim Ziyech ile temasta olduğu ve devre arasında transferi sonuçlandırmak istedikleri bildirildi.

Ziyech’in Galatasaray kariyeri

Hakim Ziyech, Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilmiş olsa da, beklenen performansı sergileyemedi. Son olarak Malmö karşılaşmasında kısa süre sahada kalan Ziyech, takımın yediği golde yaptığı hatayla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ara transfer döneminde ayrılık kapıda

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Ziyech’in ayrılığıyla yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor. Yönetim, bu süreçte Faslı futbolcunun yeni kulübüne transferini hızlandırmak için görüşmelere devam ediyor.
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