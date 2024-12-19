Dakar toz bulutlarına teslim: Hava Kalitesi İndeksi 700 seviyesini aştı
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Senegal'in başkenti Dakar'da toz bulutları gökyüzünü kapladı. Kent merkezinde Hava Kalitesi İndeksi (AQI) 'tehlikeli' anlamına gelen 700 seviyesini aştı. 0-50 arası sağlıklı değer olarak kabul ediliyor.
Senegal'de, Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları neredeyse ülkenin tamamında etkisini gösterirken, başkent Dakar'da gökyüzünü kapladı.
© AA / Cem ÖzdelUlusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansı (ANACIM) toz bulutlarının ülke genelinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilerek, gerekmedikçe evden çıkılmaması, çıkıldığında da maske takılması tavsiyesinde bulundu.
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© AA / Cem Özdel
Ulusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansı (ANACIM) toz bulutlarının ülke genelinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilerek, gerekmedikçe evden çıkılmaması, çıkıldığında da maske takılması tavsiyesinde bulundu.
© AA / Cem ÖzdelDakar şehir merkezinde Hava Kalitesi İndeksi (AQI) de 'tehlikeli' anlamına gelen 700 seviyesini aştı.
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© AA / Cem Özdel
Dakar şehir merkezinde Hava Kalitesi İndeksi (AQI) de 'tehlikeli' anlamına gelen 700 seviyesini aştı.
© AA / Cem Özdel AQI'de 0-50 arası 'sağlıklı' değer olarak kabul ediliyor.
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© AA / Cem Özdel
AQI'de 0-50 arası 'sağlıklı' değer olarak kabul ediliyor.
© AA / Cem ÖzdelDakar'da her 1 metreküplük hava kütlesindeki mikrogramlık ince partikül kirliliği (PM2,5) seviyesi de 448'e çıktı.
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© AA / Cem Özdel
Dakar'da her 1 metreküplük hava kütlesindeki mikrogramlık ince partikül kirliliği (PM2,5) seviyesi de 448'e çıktı.
© AA / Cem Özdel Bilimsel verilere göre, 12 ve altı PM2,5 seviyesi sağlıklı kabul ediliyor. Uzun süre 50 PM2,5 seviyesine maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına ve erken ölüme neden olduğu biliniyor.
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© AA / Cem Özdel
Bilimsel verilere göre, 12 ve altı PM2,5 seviyesi sağlıklı kabul ediliyor. Uzun süre 50 PM2,5 seviyesine maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına ve erken ölüme neden olduğu biliniyor.
© AA / Cem Özdel Başkentte cadde ve sokaklar toz bulutlarına teslim olurken, görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.
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© AA / Cem Özdel
Başkentte cadde ve sokaklar toz bulutlarına teslim olurken, görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.
© AA / Cem ÖzdelDakar, endüstriyel atıklar, eski araç kullanımı ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle Afrika'da havanın en kirli olduğu başkentler arasında yer alıyor.
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© AA / Cem Özdel
Dakar, endüstriyel atıklar, eski araç kullanımı ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle Afrika'da havanın en kirli olduğu başkentler arasında yer alıyor.
© AA / Cem Özdelİnsan kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra dünyanın en büyük toz kaynağı kabul edilen Sahra Çölü'nden gelen kumla karışık toz bulutları da Dakar ve çevresinde ciddi kirliliğe neden oluyor.
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© AA / Cem Özdel
İnsan kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra dünyanın en büyük toz kaynağı kabul edilen Sahra Çölü'nden gelen kumla karışık toz bulutları da Dakar ve çevresinde ciddi kirliliğe neden oluyor.