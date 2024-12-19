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Dakar toz bulutlarına teslim: Hava Kalitesi İndeksi 700 seviyesini aştı
Dakar toz bulutlarına teslim: Hava Kalitesi İndeksi 700 seviyesini aştı
Sputnik Türkiye
Senegal'in başkenti Dakar'da toz bulutları gökyüzünü kapladı. Kent merkezinde Hava Kalitesi İndeksi (AQI) 'tehlikeli' anlamına gelen 700 seviyesini aştı. 0-50... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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Senegal'de, Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları neredeyse ülkenin tamamında etkisini gösterirken, başkent Dakar'da gökyüzünü kapladı.
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fotoğraf, toz, toz bulutu, dakar, senegal, hava kirliliği, фото
fotoğraf, toz, toz bulutu, dakar, senegal, hava kirliliği, фото

Dakar toz bulutlarına teslim: Hava Kalitesi İndeksi 700 seviyesini aştı

02:37 19.12.2024
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Senegal'in başkenti Dakar'da toz bulutları gökyüzünü kapladı. Kent merkezinde Hava Kalitesi İndeksi (AQI) 'tehlikeli' anlamına gelen 700 seviyesini aştı. 0-50 arası sağlıklı değer olarak kabul ediliyor.
Senegal'de, Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları neredeyse ülkenin tamamında etkisini gösterirken, başkent Dakar'da gökyüzünü kapladı.
© AA / Cem ÖzdelUlusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansı (ANACIM) toz bulutlarının ülke genelinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilerek, gerekmedikçe evden çıkılmaması, çıkıldığında da maske takılması tavsiyesinde bulundu.
Ulusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansı (ANACIM) toz bulutlarının ülke genelinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilerek, gerekmedikçe evden çıkılmaması, çıkıldığında da maske takılması tavsiyesinde bulundu. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Cem Özdel
Ulusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansı (ANACIM) toz bulutlarının ülke genelinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilerek, gerekmedikçe evden çıkılmaması, çıkıldığında da maske takılması tavsiyesinde bulundu.
© AA / Cem ÖzdelDakar şehir merkezinde Hava Kalitesi İndeksi (AQI) de 'tehlikeli' anlamına gelen 700 seviyesini aştı.
Dakar şehir merkezinde Hava Kalitesi İndeksi (AQI) de 'tehlikeli' anlamına gelen 700 seviyesini aştı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Cem Özdel
Dakar şehir merkezinde Hava Kalitesi İndeksi (AQI) de 'tehlikeli' anlamına gelen 700 seviyesini aştı.
© AA / Cem Özdel AQI'de 0-50 arası 'sağlıklı' değer olarak kabul ediliyor.
AQI'de 0-50 arası 'sağlıklı' değer olarak kabul ediliyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Cem Özdel
AQI'de 0-50 arası 'sağlıklı' değer olarak kabul ediliyor.
© AA / Cem ÖzdelDakar'da her 1 metreküplük hava kütlesindeki mikrogramlık ince partikül kirliliği (PM2,5) seviyesi de 448'e çıktı.
Dakar'da her 1 metreküplük hava kütlesindeki mikrogramlık ince partikül kirliliği (PM2,5) seviyesi de 448'e çıktı. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Cem Özdel
Dakar'da her 1 metreküplük hava kütlesindeki mikrogramlık ince partikül kirliliği (PM2,5) seviyesi de 448'e çıktı.
© AA / Cem Özdel Bilimsel verilere göre, 12 ve altı PM2,5 seviyesi sağlıklı kabul ediliyor. Uzun süre 50 PM2,5 seviyesine maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına ve erken ölüme neden olduğu biliniyor.
Bilimsel verilere göre, 12 ve altı PM2,5 seviyesi sağlıklı kabul ediliyor. Uzun süre 50 PM2,5 seviyesine maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına ve erken ölüme neden olduğu biliniyor. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Cem Özdel
Bilimsel verilere göre, 12 ve altı PM2,5 seviyesi sağlıklı kabul ediliyor. Uzun süre 50 PM2,5 seviyesine maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına ve erken ölüme neden olduğu biliniyor.
© AA / Cem Özdel Başkentte cadde ve sokaklar toz bulutlarına teslim olurken, görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.
Başkentte cadde ve sokaklar toz bulutlarına teslim olurken, görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Cem Özdel
Başkentte cadde ve sokaklar toz bulutlarına teslim olurken, görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.
© AA / Cem ÖzdelDakar, endüstriyel atıklar, eski araç kullanımı ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle Afrika'da havanın en kirli olduğu başkentler arasında yer alıyor.
Dakar, endüstriyel atıklar, eski araç kullanımı ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle Afrika'da havanın en kirli olduğu başkentler arasında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Cem Özdel
Dakar, endüstriyel atıklar, eski araç kullanımı ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle Afrika'da havanın en kirli olduğu başkentler arasında yer alıyor.
© AA / Cem Özdelİnsan kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra dünyanın en büyük toz kaynağı kabul edilen Sahra Çölü'nden gelen kumla karışık toz bulutları da Dakar ve çevresinde ciddi kirliliğe neden oluyor.
İnsan kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra dünyanın en büyük toz kaynağı kabul edilen Sahra Çölü'nden gelen kumla karışık toz bulutları da Dakar ve çevresinde ciddi kirliliğe neden oluyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Cem Özdel
İnsan kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra dünyanın en büyük toz kaynağı kabul edilen Sahra Çölü'nden gelen kumla karışık toz bulutları da Dakar ve çevresinde ciddi kirliliğe neden oluyor.
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