https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/yeni-donem-1-ocakta-basliyor-kuyumculara-giriste-kimlik-zorunlu-olacak-1091723233.html
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Kuyumculara girişte kimlik zorunlu olacak
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Kuyumculara girişte kimlik zorunlu olacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumcularda yürürlükte olan ancak uygulanmayan kimlik ibrazı konusunda çalışma başlattı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 185 bin... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T22:13+0300
2024-12-18T22:13+0300
2024-12-18T22:13+0300
türkiye
kuyumcu
kimlik
kimlik tespiti
tc kimlik numarası
dijital kimlik
çipli kimlik kartı
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
hazine ve maliye bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/11/1056445624_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c92990c73dbfcf1bfefd21cc546313d.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumcularda 185 bin lira üzeri alım-satım işleminde kimlik zorunluluğu getirecek.Mali Suç Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlarının önüne geçme maksadıyla kuyumculara kimlik zorunluğunu getirmişti. 2023 yılında 185 bin lira olan sınır çoğu bölgede uygulanmazken Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında çalışma başlatarak 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kimlik ibrazını takip edecek. Kuyumcuların 185 bin lira üzeri alım-satım işlemleri kontrol edilerek kimlik ibrazına uyulup uyulmadığı incelenecek. Yasağa uymayan işletmelere cezai işlem başlatılacak. 2025 yılı başında başlanacak incelemeler öncesi kuyumculara afiş asılması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kuyumcu-denetimlerinde-sayi-artirildi-altinin-gercek-graminin-faturada-olup-olmadi-mercek-altinda-1088809124.html
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kuyumcu, kimlik, kimlik tespiti, tc kimlik numarası, dijital kimlik, çipli kimlik kartı, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), hazine ve maliye bakanlığı
kuyumcu, kimlik, kimlik tespiti, tc kimlik numarası, dijital kimlik, çipli kimlik kartı, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), hazine ve maliye bakanlığı
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Kuyumculara girişte kimlik zorunlu olacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumcularda yürürlükte olan ancak uygulanmayan kimlik ibrazı konusunda çalışma başlattı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 185 bin lira üzeri işlem yapan kişilerin kimlik ibraz etmesinin zorunlu tutulacağı belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumcularda 185 bin lira üzeri alım-satım işleminde kimlik zorunluluğu getirecek.
Mali Suç Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlarının önüne geçme maksadıyla kuyumculara kimlik zorunluğunu getirmişti. 2023 yılında 185 bin lira olan sınır çoğu bölgede uygulanmazken Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında çalışma başlatarak 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kimlik ibrazını takip edecek.
Kuyumcuların 185 bin lira üzeri alım-satım işlemleri kontrol edilerek kimlik ibrazına uyulup uyulmadığı incelenecek. Yasağa uymayan işletmelere cezai işlem başlatılacak. 2025 yılı başında başlanacak incelemeler öncesi kuyumculara afiş asılması planlanıyor.