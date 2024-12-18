https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/yeni-donem-1-ocakta-basliyor-kuyumculara-giriste-kimlik-zorunlu-olacak-1091723233.html

Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Kuyumculara girişte kimlik zorunlu olacak

Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Kuyumculara girişte kimlik zorunlu olacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumcularda yürürlükte olan ancak uygulanmayan kimlik ibrazı konusunda çalışma başlattı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 185 bin... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kuyumcu

kimlik

kimlik tespiti

tc kimlik numarası

dijital kimlik

çipli kimlik kartı

masak

mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumcularda 185 bin lira üzeri alım-satım işleminde kimlik zorunluluğu getirecek.Mali Suç Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlarının önüne geçme maksadıyla kuyumculara kimlik zorunluğunu getirmişti. 2023 yılında 185 bin lira olan sınır çoğu bölgede uygulanmazken Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında çalışma başlatarak 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kimlik ibrazını takip edecek. Kuyumcuların 185 bin lira üzeri alım-satım işlemleri kontrol edilerek kimlik ibrazına uyulup uyulmadığı incelenecek. Yasağa uymayan işletmelere cezai işlem başlatılacak. 2025 yılı başında başlanacak incelemeler öncesi kuyumculara afiş asılması planlanıyor.

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Sputnik Türkiye

kuyumcu, kimlik, kimlik tespiti, tc kimlik numarası, dijital kimlik, çipli kimlik kartı, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), hazine ve maliye bakanlığı