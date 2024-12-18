https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/turkiyenin-turizm-konseptine-yon-vermisti-arhan-kayar-hayatini-kaybetti-1091719285.html
Türkiye'nin turizm konseptine yön vermişti: Arhan Kayar hayatını kaybetti
Türkiye'nin turizm konseptine yön vermişti: Arhan Kayar hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin turizm sektöründe öncü reklamlarına imza atan Dream Design Factory kurucu ortaklarından Mimar Arhan Kayar kalp krizi geçirerek 64 yaşında hayatını... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T20:16+0300
2024-12-18T20:16+0300
2024-12-18T20:16+0300
türkiye
mimar
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
iç turizm
turizm sektörü
türkiye turizm gastronomi yeme içme eğlence işletmeleri federasyonu (turifed)
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Türkiye logosunun çizen ekipte yer alan Mimar Arhan Kayar kalp krizi geçirerek 64 yaşında vefat etti.Türkiye'nin genel tanıtımı ve şehirlerin PR çalışmalarına imza atan Dream Design Factory'nin kurucu ortaklarından Mimar Arhan Kayar kalp krizi geçirerek 64 yaşında hayatını kaybetti. DDF firmasının en önemli tasarımları arasında 2000 yılında çizilen Türkiye'nin turizm logosu öne çıkmıştı. Mimar Arhan Kayar'ın cenazesi Bebek Camii'sinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Arhan Kayar kimdir?Arhan Kayar, Türkiye'nin kreatif endüstrisinin öncü isimlerinden biri olarak tanınan bir mimar, tasarımcı ve girişimci olarak tanınır. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Kayar, Dream Design Factory'nin (dDf) kurucu ortağı ve İstanbul Tasarım Haftası'nın (Istanbul Design Week) direktörlüğünü yapmıştı. En çok tanınan çalışması 2000 yılında turizm için tasarlanan Laleli Türkiye logosunu tasarlayan ekipte yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/unlu-is-insaninin-gizemli-sonu-bebekteki-yalisinda-supheli-sekilde-oldu-1091680285.html
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arhan kayar öldü mü, arhan kayar kimdir
arhan kayar öldü mü, arhan kayar kimdir
Türkiye'nin turizm konseptine yön vermişti: Arhan Kayar hayatını kaybetti
Türkiye'nin turizm sektöründe öncü reklamlarına imza atan Dream Design Factory kurucu ortaklarından Mimar Arhan Kayar kalp krizi geçirerek 64 yaşında hayatını kaybetti. DDF firmasının en önemli tasarımları arasında 2000 yılında çizilen Türkiye'nin turizm logosu öne çıkmıştı.
Türkiye logosunun çizen ekipte yer alan Mimar Arhan Kayar kalp krizi geçirerek 64 yaşında vefat etti.
Türkiye'nin genel tanıtımı ve şehirlerin PR çalışmalarına imza atan Dream Design Factory'nin kurucu ortaklarından Mimar Arhan Kayar kalp krizi geçirerek 64 yaşında hayatını kaybetti. DDF firmasının en önemli tasarımları arasında 2000 yılında çizilen Türkiye'nin turizm logosu öne çıkmıştı. Mimar Arhan Kayar'ın cenazesi Bebek Camii'sinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Arhan Kayar, Türkiye'nin kreatif endüstrisinin öncü isimlerinden biri olarak tanınan bir mimar, tasarımcı ve girişimci olarak tanınır. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Kayar, Dream Design Factory'nin (dDf) kurucu ortağı ve İstanbul Tasarım Haftası'nın (Istanbul Design Week) direktörlüğünü yapmıştı. En çok tanınan çalışması 2000 yılında turizm için tasarlanan Laleli Türkiye logosunu tasarlayan ekipte yer aldı.