https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/turkiyenin-turizm-konseptine-yon-vermisti-arhan-kayar-hayatini-kaybetti-1091719285.html

Türkiye'nin turizm konseptine yön vermişti: Arhan Kayar hayatını kaybetti

Türkiye'nin turizm konseptine yön vermişti: Arhan Kayar hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin turizm sektöründe öncü reklamlarına imza atan Dream Design Factory kurucu ortaklarından Mimar Arhan Kayar kalp krizi geçirerek 64 yaşında hayatını... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T20:16+0300

2024-12-18T20:16+0300

2024-12-18T20:16+0300

türkiye

mimar

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

iç turizm

turizm sektörü

türkiye turizm gastronomi yeme içme eğlence işletmeleri federasyonu (turifed)

reklam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091718577_0:158:1600:1058_1920x0_80_0_0_8bc733a6773a5bf721089c440e58d3fa.jpg

Türkiye logosunun çizen ekipte yer alan Mimar Arhan Kayar kalp krizi geçirerek 64 yaşında vefat etti.Türkiye'nin genel tanıtımı ve şehirlerin PR çalışmalarına imza atan Dream Design Factory'nin kurucu ortaklarından Mimar Arhan Kayar kalp krizi geçirerek 64 yaşında hayatını kaybetti. DDF firmasının en önemli tasarımları arasında 2000 yılında çizilen Türkiye'nin turizm logosu öne çıkmıştı. Mimar Arhan Kayar'ın cenazesi Bebek Camii'sinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Arhan Kayar kimdir?Arhan Kayar, Türkiye'nin kreatif endüstrisinin öncü isimlerinden biri olarak tanınan bir mimar, tasarımcı ve girişimci olarak tanınır. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Kayar, Dream Design Factory'nin (dDf) kurucu ortağı ve İstanbul Tasarım Haftası'nın (Istanbul Design Week) direktörlüğünü yapmıştı. En çok tanınan çalışması 2000 yılında turizm için tasarlanan Laleli Türkiye logosunu tasarlayan ekipte yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/unlu-is-insaninin-gizemli-sonu-bebekteki-yalisinda-supheli-sekilde-oldu-1091680285.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arhan kayar öldü mü, arhan kayar kimdir