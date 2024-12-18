https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rusya-istanbul-baskonsolosu-buravov-suriyenin-toprak-butunlugunun-saglanmasindan-yana-tutum-1091653900.html

Rusya İstanbul Başkonsolosu Buravov: Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasından yana tutum sergiliyoruz

Rusya İstanbul Başkonsolosu Buravov: Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasından yana tutum sergiliyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov son gelişmeleri de içeren yıl sonu basın toplantısında, Rusya ve Türkiye ilişkilerini ele aldı... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T10:32+0300

2024-12-18T10:32+0300

2024-12-18T10:32+0300

türkiye

andrey buravov

rusya

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Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov son gelişmeleri de içeren yıl sonu basın toplantısında, Rusya ve Türkiye ilişkilerini ele aldı. Suriye'deki son durumu da değerlendiren Buravov, Rusya'nın mevcut konumunu değerlendirerek konuşmasına başladı. Buravov konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Buravov, çok kutuplu dünya düzeninde Rusya'nın konumunu ise şöyle tanımladı:'BRICS için 10'dan fazla ülkeye teklif yapıldı'Rusya'nın bu yılki BRICS dönem başkanlığı sırasında yeni üye ülkelerin BRICS çalışma mekanizmalarına entegrasyonu konusunda önemli bir gayret sarf ettiğini vurgulayan Başkonsolos Buravov, "10'dan fazla ülkeye ilgili teklifler yapıldı ve onayları alındıktan sonra ilgili liste kamuoyuna açıklanacaktır" dedi.'Rus Silah Kuvvetleri, cephede güvenle ilerlemeye devam ediyor'Ukrayna'da sivil vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için dönem dönem ek tedbirler aldıklarını belirten Buravov, "Rus Özel Askeri Harekat kuvvetlerinin savaş bölgesindeki durumlarına gelince, Rus silah kuvvetlerinin Donbas ve Novorossiya’daki tüm cephe çizgisi boyunca güvenle ilerlemeye devam ettiğini belirtmek istiyorum. Fiilen her gün yeni yerleşim yerleri kurtarılıyor. Aynı zamanda sivil nüfusun zararını en aza indirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.'Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasından yana tutum sergiliyoruz'Toplantı sonrasında soruları yanıtlayan Buravov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasından yana tutum sergilediğini vurguladı. Buravov şunları söyledi: 'Durum değerlendirmesi yapıyoruz'Yeni koşullarda Rusya'nın Suriye ile ilişkisinin nasıl olacağına yönelik de Buravov, "Kendi içimizde durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu yeni durumda ilişkilerimizi nasıl ilerleyeceği üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Bunu yapıyoruz" diye konuştu. Bu yeni durumda Suriye'de bulunan Rus üsleriyle ilgili Buravov şu ifadeleri kullandı:'İki ülkenin menfaatlerine ilişkin birtakım çalışmalar yapılıyor'Suriye'deki gelişmelerle ilgili Türkiye ve Rusya arasındaki sıkı temaslardan bahseden Buravov hem ikili görüşmelerde hem de yapılan istişarelerde bu konuların ele alındığını, birtakım anlaşmaların imzalandığını dile getirdi. Yeni koşullarda da hem iki ülke arasında hem de diğer formatlarda temasların devam ettiğini söyleyen Buravov, "Sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz" dedi. Yeni dönemde Rusya'nın Suriye ile ilişkileriyle ilgili de konuşan Buravov, "Suriye'de çeşitli nüfus gruplarıyla ilişkilerimiz temaslarımız sürüyoruz. Ülkenin geleceği için söz söyleyebilecek güçlerle temaslarımız oluyor. Suriye'nin geleceğiyle ilgili amaçların gerçekleştirilmesi istikametinde bu tür temasları sürdürüyoruz. Ülkedeki somut durumun gelişmesine göre bu temasların yönü daha net belirlenecek" diye konuştu.

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andrey buravov, rusya, türkiye, suriye, brics, ukrayna