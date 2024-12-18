Rusya İstanbul Başkonsolosu Buravov: Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasından yana tutum sergiliyoruz
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov
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Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov son gelişmeleri de içeren yıl sonu basın toplantısında, Rusya ve Türkiye ilişkilerini ele aldı. Suriye'deki son durumu da değerlendiren Buravov, Rusya'nın mevcut konumunu değerlendirerek konuşmasına başladı. Buravov konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Uygulanan ciddi yaptırım, siyasi, ekonomik ve askeri baskıya rağmen Rusya, hem ülkemizin daha fazla sosyoekonomik kalkınması için gerekli koşulları temin ederek hem de egemen eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine yeni ve daha adil çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecine aktif katılım sağlayarak dünya toplumunun nüfuzlu bir üyesi olmaya devam ediyor"
Buravov, çok kutuplu dünya düzeninde Rusya'nın konumunu ise şöyle tanımladı:
"Rusya’nın katılımıyla bölgesel ekonomik entegrasyonun çekirdeği ve en gelişmiş biçimini Avrasya Ekonomik Birliği teşkil eder. Bu formattaki işbirliği, hem etkileşim hacmindeki, artış hem de mekanizmalarının niteliksel olarak iyileştirilmesi ile bu sene içinde gelişme gösterdi. Rusya, benzer düşünen küresel güney ülkeleriyle birlikte, Batının yalnızca kendi çıkarlarına dayanarak ve küresel hakimiyetini korumaya çalışarak dayattığı belirli kurallara değil, uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak, daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşumuna aktif olarak katıldı."
'BRICS için 10'dan fazla ülkeye teklif yapıldı'
Rusya'nın bu yılki BRICS dönem başkanlığı sırasında yeni üye ülkelerin BRICS çalışma mekanizmalarına entegrasyonu konusunda önemli bir gayret sarf ettiğini vurgulayan Başkonsolos Buravov, "10'dan fazla ülkeye ilgili teklifler yapıldı ve onayları alındıktan sonra ilgili liste kamuoyuna açıklanacaktır" dedi.
'Rus Silah Kuvvetleri, cephede güvenle ilerlemeye devam ediyor'
Ukrayna'da sivil vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için dönem dönem ek tedbirler aldıklarını belirten Buravov, "Rus Özel Askeri Harekat kuvvetlerinin savaş bölgesindeki durumlarına gelince, Rus silah kuvvetlerinin Donbas ve Novorossiya’daki tüm cephe çizgisi boyunca güvenle ilerlemeye devam ettiğini belirtmek istiyorum. Fiilen her gün yeni yerleşim yerleri kurtarılıyor. Aynı zamanda sivil nüfusun zararını en aza indirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov
'Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasından yana tutum sergiliyoruz'
Toplantı sonrasında soruları yanıtlayan Buravov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasından yana tutum sergilediğini vurguladı. Buravov şunları söyledi:
"Her zaman bunu savunduk ve savunmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla Suriye'ye komşu olan ülkelerin sorumlu bir tutum sergileyerek bu toprak bütünlüğünü tehlikeye atabilecek, tehlike yaratabilecek durumlar yapmamaya devam ediyoruz. Bu konuda bizim tutumumuz aynıdır."
'Durum değerlendirmesi yapıyoruz'
Yeni koşullarda Rusya'nın Suriye ile ilişkisinin nasıl olacağına yönelik de Buravov, "Kendi içimizde durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu yeni durumda ilişkilerimizi nasıl ilerleyeceği üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Bunu yapıyoruz" diye konuştu.
Bu yeni durumda Suriye'de bulunan Rus üsleriyle ilgili Buravov şu ifadeleri kullandı:
"Suriye ile ilişkilerimizi geleneksel dostluk ilişkilerimizi düşünerek bugünkü koşullarda ne gibi şeylerin yapılacağı konusunda temaslar sürdürüyoruz. Ortaya çıkan bu yeni durumda bu üslerle ilgili ne olacağı sorusu da üzerinde durduğumuz ana konulardan biridir. Şu anda durumu kontrol eden güçlerle temaslar sürüyor. Bu görüşmelerin akıbetine göre üslerin durumu belirlenmiş olacaktır. Yeni geçici hükümetle temaslarımız üslerle ilgili sürdürülüyor."
'İki ülkenin menfaatlerine ilişkin birtakım çalışmalar yapılıyor'
Suriye'deki gelişmelerle ilgili Türkiye ve Rusya arasındaki sıkı temaslardan bahseden Buravov hem ikili görüşmelerde hem de yapılan istişarelerde bu konuların ele alındığını, birtakım anlaşmaların imzalandığını dile getirdi. Yeni koşullarda da hem iki ülke arasında hem de diğer formatlarda temasların devam ettiğini söyleyen Buravov, "Sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz" dedi.
Yeni dönemde Rusya'nın Suriye ile ilişkileriyle ilgili de konuşan Buravov, "Suriye'de çeşitli nüfus gruplarıyla ilişkilerimiz temaslarımız sürüyoruz. Ülkenin geleceği için söz söyleyebilecek güçlerle temaslarımız oluyor. Suriye'nin geleceğiyle ilgili amaçların gerçekleştirilmesi istikametinde bu tür temasları sürdürüyoruz. Ülkedeki somut durumun gelişmesine göre bu temasların yönü daha net belirlenecek" diye konuştu.