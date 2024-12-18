https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/moda-devi-tarih-oldu-unlu-giyim-markasi-batti-1091682466.html
Moda devi tarih oldu: Ünlü giyim markası battı
Moda devi tarih oldu: Ünlü giyim markası battı
Sputnik Türkiye
Bir dönemin ikon markalarından Esprit, New York'ta iflas başvurusunda bulundu. 80'ler ve 90'larda gençler arasında büyük popülerlik kazanan marka, artan... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T06:36+0300
2024-12-18T06:36+0300
2024-12-18T06:36+0300
ekonomi
gwyneth paltrow
new york
hollywood
manhattan
abd
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1968 yılında San Francisco’da kurulan Esprit, özellikle 80'ler ve 90'larda gençler arasında kült bir marka haline gelmişti. Ancak, değişen tüketici alışkanlıkları ve ekonomik zorluklar markayı derinden etkiledi. Esprit, New York’ta iflas başvurusunda bulunarak 3 milyon dolardan fazla borcu olduğunu açıkladı.Manhattan'daki 38 bin metrekarelik genel merkezini kapatma kararı alan marka, bu binada çalışan sayısını 115’ten 50’ye düşürdü.Avrupa’da 160 mağaza kapandıABD operasyonlarındaki daralmaların yanı sıra, Esprit Avrupa’da da ciddi kayıplar verdi. Almanya, Belçika ve İsviçre’de bulunan toplam 160 mağazasını kapatan şirket, online mağazasını ise yeniden tasarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapattı.Esprit’in COO’su Tony Strippoli, artan maliyetler ve Avrupa’daki olumsuz ekonomik koşulların, markanın yaşadığı zorlukları artırdığına dikkat çekti.Bir dönemin i̇konu Esprit, neden zor durumda?Esprit, 80'ler ve 90'larda Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow’un yüzü olduğu reklam kampanyalarıyla büyük bir popülerlik kazanmıştı. Ancak, perakende sektöründeki değişimler, e-ticaretin yükselişi ve pandemi sonrası artan maliyetler, markanın ayakta kalmasını zorlaştırdı.Uzmanlara göre, değişen tüketici alışkanlıklarına ayak uydurmakta geç kalan Esprit, rekabette geri kaldı. Markanın CEO’su, mevcut stratejiyi yeniden değerlendirdiklerini ve dijital platformlara daha fazla odaklanmayı planladıklarını belirtti.Online mağaza yenileniyorEsprit’in online mağazası, yeniden tasarım süreci nedeniyle geçici olarak kapalı. Şirket yetkilileri, bu hamlenin markanın dijital alanda güçlenmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Çevrimiçi mağazanın ne zaman tekrar aktif hale geleceği ise henüz bilinmiyor.Esprit’in geleceği tartışılıyorEsprit’in, artık nostaljik bir marka olarak görüldüğünü belirten sektör analistleri, markanın küresel pazarda yeniden yer edinebilmesi için güçlü bir dijital dönüşüm ve modern bir müşteri stratejisi geliştirmesi gerektiğini ifade ediyor. Şirketin, bu süreçte sadık müşterilerinden alacağı desteğin de kritik önemde olduğu belirtiliyor.Bir efsane daha kapanıyor mu?Esprit’in iflas haberi, 80'ler ve 90'ların popüler kültürüne damga vuran birçok markanın zorlu süreçlerle karşı karşıya kalmasını bir kez daha gündeme getirdi. Markanın yeniden ayağa kalkıp kalkamayacağı ise merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/unlu-is-insaninin-gizemli-sonu-bebekteki-yalisinda-supheli-sekilde-oldu-1091680285.html
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Moda devi tarih oldu: Ünlü giyim markası battı
Bir dönemin ikon markalarından Esprit, New York'ta iflas başvurusunda bulundu. 80'ler ve 90'larda gençler arasında büyük popülerlik kazanan marka, artan maliyetler ve sektördeki zorluklar nedeniyle Avrupa’da 160 mağazasını kapattı. ABD operasyonlarını küçülten Esprit, Manhattan’daki genel merkezini de kapatma kararı aldı.
1968 yılında San Francisco’da kurulan Esprit, özellikle 80'ler ve 90'larda gençler arasında kült bir marka haline gelmişti. Ancak, değişen tüketici alışkanlıkları ve ekonomik zorluklar markayı derinden etkiledi. Esprit, New York’ta iflas başvurusunda bulunarak 3 milyon dolardan fazla borcu olduğunu açıkladı.
Manhattan'daki 38 bin metrekarelik genel merkezini kapatma kararı alan marka, bu binada çalışan sayısını 115’ten 50’ye düşürdü.
Avrupa’da 160 mağaza kapandı
ABD operasyonlarındaki daralmaların yanı sıra, Esprit Avrupa’da da ciddi kayıplar verdi. Almanya, Belçika ve İsviçre’de bulunan toplam 160 mağazasını kapatan şirket, online mağazasını ise yeniden tasarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapattı.
Esprit’in COO’su Tony Strippoli, artan maliyetler ve Avrupa’daki olumsuz ekonomik koşulların, markanın yaşadığı zorlukları artırdığına dikkat çekti.
Bir dönemin i̇konu Esprit, neden zor durumda?
Esprit, 80'ler ve 90'larda Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow’un yüzü olduğu reklam kampanyalarıyla büyük bir popülerlik kazanmıştı. Ancak, perakende sektöründeki değişimler, e-ticaretin yükselişi ve pandemi sonrası artan maliyetler, markanın ayakta kalmasını zorlaştırdı.
Uzmanlara göre, değişen tüketici alışkanlıklarına ayak uydurmakta geç kalan Esprit, rekabette geri kaldı. Markanın CEO’su, mevcut stratejiyi yeniden değerlendirdiklerini ve dijital platformlara daha fazla odaklanmayı planladıklarını belirtti.
Online mağaza yenileniyor
Esprit’in online mağazası, yeniden tasarım süreci nedeniyle geçici olarak kapalı. Şirket yetkilileri, bu hamlenin markanın dijital alanda güçlenmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Çevrimiçi mağazanın ne zaman tekrar aktif hale geleceği ise henüz bilinmiyor.
Esprit’in geleceği tartışılıyor
Esprit’in, artık nostaljik bir marka olarak görüldüğünü belirten sektör analistleri, markanın küresel pazarda yeniden yer edinebilmesi için güçlü bir dijital dönüşüm ve modern bir müşteri stratejisi geliştirmesi gerektiğini ifade ediyor. Şirketin, bu süreçte sadık müşterilerinden alacağı desteğin de kritik önemde olduğu belirtiliyor.
Bir efsane daha kapanıyor mu?
Esprit’in iflas haberi, 80'ler ve 90'ların popüler kültürüne damga vuran birçok markanın zorlu süreçlerle karşı karşıya kalmasını bir kez daha gündeme getirdi. Markanın yeniden ayağa kalkıp kalkamayacağı ise merak konusu.