Büyük İskender’in en önemli savaşlarından olan Granikos Savaşı Alanı keşfedildi: 'Turizme kazandırılacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su Dostlar Korosu Şefi Refik Köksal: 'İstanbul'daki belediyeler Ruhi Su'nun ismini bir salona bile vermediler'
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret ‘oldu bitti’ye getirilmemeli
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsrail, İran'ın nükleer tesislerini sürpriz şekilde vurabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/buyuk-iskenderin-en-onemli-savaslarindan-olan-granikos-savasi-alani-kesfedildi-turizme-1091709037.html
Büyük İskender’in en önemli savaşlarından olan Granikos Savaşı Alanı keşfedildi: 'Turizme kazandırılacak'
Büyük İskender’in en önemli savaşlarından olan Granikos Savaşı Alanı keşfedildi: 'Turizme kazandırılacak'
Sputnik Türkiye
Büyük İskender'in en önemli savaşlarından biri olan Granikos Savaş Alanı 20 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkarıldı. Tarihte çok önemli bir yere sahip olan... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T16:42+0300
2024-12-18T16:42+0300
türkiye
büyük iskender
çanakkale
biga
troya
rüstem aslan
çanakkale onsekiz mart üniversitesi
pers
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091708880_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_ff5e5bf47bb73f7dc8356761d57d7284.jpg
Projenin bilimsel danışmanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, “Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik. Bu güzergahtan İskender’in Granikos Savaşı’na hangi rotadan ulaştığını bulduk. Bölgede yaptığımız araştırmalarda antik kaynakları da çok dikkatli okuyarak, yorumlayarak savaşın aşağı yukarı tam olarak nerede olduğunu, hangi köyler arasında olduğunu, ovanın tam olarak neresinde olduğunu bulduk. Burada yaptığımız sunum ile hem buradaki savaşı, savaş alanındaki tespitlerimizi ve ayrıca en önemlisi İskender’in bu savaş alanına Çanakkale’den Biga’ya doğru yaptığı seferde uğradığı güzergahları bir kültür rotası olarak tespit ettik” dedi.Körpe, 20 yıl önce 150 yıldır keşfedilmeye çalışan Granikos Savaş Alanı’nı bulmak için çalışmalara başladığını belirttiği konuşmasında Biga ilçesi ve çevresinde yüzey araştırması yapmaya başladığını ifade etti. Bu yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık 2 bin 400 yıl önce gerçekleşen Granikos Savaş Alanı’nı keşfetti. 'Dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından'ÇOMÜ İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, “Dünya tarihinin en önemli askerlerinden biri olan Büyük İskender’in en önemli savaşlarından birisi Çanakkale’de olmuştu. Bu savaş günümüzde Çanakkale’nin yaklaşık 100 kilometre doğusunda Biga Ovası’nın ortasından geçen, eski çağlarda Granikos ırmağı olarak bilenen çayın kenarında olmuştu. Bu savaş Büyük İskender’in en önemli savaşıdır. Çünkü bu savaştan sonra İskender buradan yola çıkarak Batı Anadolu’yu, daha sonra da Hindistan’a kadar bütün Asya’yı fethetti. Onun bu savaştaki başarısı sadece İskender için değil aynı zamanda dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından olmuştur" cümlelerini kaydetti.'Çalışmalar 20 yıl önce başlatıldı'Granikos Savaş Alanı ile ilgili yaklaşık 20 yıl önce başlatılan bir çalışma olduğunu vurgulayan Körpe ayrıca son 3 yılda savaş alanını bulmaya yönelik çalışmaların ve araştırmalar devam ettirildiğini dile getirerek en son bu sene bu savaş alanının tam olarak neresi olduğunu tespit etmeye yönelik çok önemli bilgilere ulaştıklarını aktardı.Körpe açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:'Turizme kazandırılacak'Milattan Önce, Mayıs 334’de Büyük İskender ile Pers İmparatorluğu arasında yapılan üç büyük savaştan ilki olan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Granikos Tarihi Savaş Alanı’nın turizme kazandırılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Büyük İskender Kültür Rotası ve Granikos Tarihi Savaş Alanın çevre düzenlenmesi projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıya Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Projenin Bilimsel Danışmanı ÇOMÜ İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, turizm sektör temsilcileri katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/british-museumdaki-eserlerin-kaci-gercekten-ingiltereye-ait-turkiye-ucuncu-sirada-1091670657.html
türkiye
çanakkale
biga
troya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091708880_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_fa9a30f4725f909b597e03cf413721a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
granikos savaşı alanı, granikos savaşı, büyük iskender, granikos savaşı biga, granikos savaşı çanakkale
granikos savaşı alanı, granikos savaşı, büyük iskender, granikos savaşı biga, granikos savaşı çanakkale

Büyük İskender’in en önemli savaşlarından olan Granikos Savaşı Alanı keşfedildi: 'Turizme kazandırılacak'

16:42 18.12.2024
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW352639Büyük İskender'in en önemli savaşlarından biri olan Granikos Savaş Alanı 20 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkarıldı
Büyük İskender'in en önemli savaşlarından biri olan Granikos Savaş Alanı 20 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW352639
Abone ol
Büyük İskender'in en önemli savaşlarından biri olan Granikos Savaş Alanı 20 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkarıldı. Tarihte çok önemli bir yere sahip olan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Granikos Tarihi Savaş Alanı, Büyük İskender Kültür Rotası ve Granikos Tarihi Savaş Alanın çevre düzenlenmesiyle turizme kazandırılacak
Projenin bilimsel danışmanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, “Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik. Bu güzergahtan İskender’in Granikos Savaşı’na hangi rotadan ulaştığını bulduk. Bölgede yaptığımız araştırmalarda antik kaynakları da çok dikkatli okuyarak, yorumlayarak savaşın aşağı yukarı tam olarak nerede olduğunu, hangi köyler arasında olduğunu, ovanın tam olarak neresinde olduğunu bulduk. Burada yaptığımız sunum ile hem buradaki savaşı, savaş alanındaki tespitlerimizi ve ayrıca en önemlisi İskender’in bu savaş alanına Çanakkale’den Biga’ya doğru yaptığı seferde uğradığı güzergahları bir kültür rotası olarak tespit ettik” dedi.
Körpe, 20 yıl önce 150 yıldır keşfedilmeye çalışan Granikos Savaş Alanı’nı bulmak için çalışmalara başladığını belirttiği konuşmasında Biga ilçesi ve çevresinde yüzey araştırması yapmaya başladığını ifade etti. Bu yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık 2 bin 400 yıl önce gerçekleşen Granikos Savaş Alanı’nı keşfetti.

'Dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından'

ÇOMÜ İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, “Dünya tarihinin en önemli askerlerinden biri olan Büyük İskender’in en önemli savaşlarından birisi Çanakkale’de olmuştu. Bu savaş günümüzde Çanakkale’nin yaklaşık 100 kilometre doğusunda Biga Ovası’nın ortasından geçen, eski çağlarda Granikos ırmağı olarak bilenen çayın kenarında olmuştu. Bu savaş Büyük İskender’in en önemli savaşıdır. Çünkü bu savaştan sonra İskender buradan yola çıkarak Batı Anadolu’yu, daha sonra da Hindistan’a kadar bütün Asya’yı fethetti. Onun bu savaştaki başarısı sadece İskender için değil aynı zamanda dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından olmuştur" cümlelerini kaydetti.

'Çalışmalar 20 yıl önce başlatıldı'

Granikos Savaş Alanı ile ilgili yaklaşık 20 yıl önce başlatılan bir çalışma olduğunu vurgulayan Körpe ayrıca son 3 yılda savaş alanını bulmaya yönelik çalışmaların ve araştırmalar devam ettirildiğini dile getirerek en son bu sene bu savaş alanının tam olarak neresi olduğunu tespit etmeye yönelik çok önemli bilgilere ulaştıklarını aktardı.
Körpe açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bunlardan en önemlisi İskender’in bu savaş alanına gelirken uğradığı ve kamp yaptığı güzergahların tespitiydi. Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan böyle bir güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik. Bu güzergahtan İskender’in Granikos Savaşı’na hangi rotadan ulaştığını bulduk. Bölgede yaptığımız araştırmalarda antik kaynakları da çok dikkatli okuyarak, yorumlayarak savaşın aşağı yukarı tam olarak nerede olduğunu, hangi köyler arasında olduğunu, ovanın tam olarak neresinde olduğunu bulduk. Burada yaptığımız sunum ile hem buradaki savaşı, savaş alanındaki tespitlerimizi ve ayrıca en önemlisi İskender’in bu savaş alanına Çanakkale’den Biga’ya doğru yaptığı sefer de uğradığı güzergahları bir kültür rotası olarak tespit etmeye çalışıyoruz. İskender’in Çanakkale’nin hemen yanından Özbek köyü ovasından başladığı, daha sonra doğuya doğru hareketle Umurbey, Lapseki ve sonra dağları aşarak Biga Ovası’na indiği, Granikos çayına ulaştığı bu rotayı tam olarak tespit ettik.

'Turizme kazandırılacak'

Milattan Önce, Mayıs 334’de Büyük İskender ile Pers İmparatorluğu arasında yapılan üç büyük savaştan ilki olan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Granikos Tarihi Savaş Alanı’nın turizme kazandırılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Büyük İskender Kültür Rotası ve Granikos Tarihi Savaş Alanın çevre düzenlenmesi projesi kapsamında toplantı düzenlendi.
Toplantıya Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Projenin Bilimsel Danışmanı ÇOMÜ İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, turizm sektör temsilcileri katıldı.
British Museum'da Elgin Mermerleri olarak da bilinen Parthenon Heykelleri parçası olan eserler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
YAŞAM
British Museum'daki eserlerin kaçı 'gerçekten' İngiltere'ye ait: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
Dün, 20:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала