https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/buyuk-iskenderin-en-onemli-savaslarindan-olan-granikos-savasi-alani-kesfedildi-turizme-1091709037.html

Büyük İskender’in en önemli savaşlarından olan Granikos Savaşı Alanı keşfedildi: 'Turizme kazandırılacak'

Büyük İskender’in en önemli savaşlarından olan Granikos Savaşı Alanı keşfedildi: 'Turizme kazandırılacak'

Sputnik Türkiye

Büyük İskender'in en önemli savaşlarından biri olan Granikos Savaş Alanı 20 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkarıldı. Tarihte çok önemli bir yere sahip olan... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T16:42+0300

2024-12-18T16:42+0300

2024-12-18T16:42+0300

türkiye

büyük iskender

çanakkale

biga

troya

rüstem aslan

çanakkale onsekiz mart üniversitesi

pers

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Projenin bilimsel danışmanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, “Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik. Bu güzergahtan İskender’in Granikos Savaşı’na hangi rotadan ulaştığını bulduk. Bölgede yaptığımız araştırmalarda antik kaynakları da çok dikkatli okuyarak, yorumlayarak savaşın aşağı yukarı tam olarak nerede olduğunu, hangi köyler arasında olduğunu, ovanın tam olarak neresinde olduğunu bulduk. Burada yaptığımız sunum ile hem buradaki savaşı, savaş alanındaki tespitlerimizi ve ayrıca en önemlisi İskender’in bu savaş alanına Çanakkale’den Biga’ya doğru yaptığı seferde uğradığı güzergahları bir kültür rotası olarak tespit ettik” dedi.Körpe, 20 yıl önce 150 yıldır keşfedilmeye çalışan Granikos Savaş Alanı’nı bulmak için çalışmalara başladığını belirttiği konuşmasında Biga ilçesi ve çevresinde yüzey araştırması yapmaya başladığını ifade etti. Bu yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık 2 bin 400 yıl önce gerçekleşen Granikos Savaş Alanı’nı keşfetti. 'Dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından'ÇOMÜ İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, “Dünya tarihinin en önemli askerlerinden biri olan Büyük İskender’in en önemli savaşlarından birisi Çanakkale’de olmuştu. Bu savaş günümüzde Çanakkale’nin yaklaşık 100 kilometre doğusunda Biga Ovası’nın ortasından geçen, eski çağlarda Granikos ırmağı olarak bilenen çayın kenarında olmuştu. Bu savaş Büyük İskender’in en önemli savaşıdır. Çünkü bu savaştan sonra İskender buradan yola çıkarak Batı Anadolu’yu, daha sonra da Hindistan’a kadar bütün Asya’yı fethetti. Onun bu savaştaki başarısı sadece İskender için değil aynı zamanda dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından olmuştur" cümlelerini kaydetti.'Çalışmalar 20 yıl önce başlatıldı'Granikos Savaş Alanı ile ilgili yaklaşık 20 yıl önce başlatılan bir çalışma olduğunu vurgulayan Körpe ayrıca son 3 yılda savaş alanını bulmaya yönelik çalışmaların ve araştırmalar devam ettirildiğini dile getirerek en son bu sene bu savaş alanının tam olarak neresi olduğunu tespit etmeye yönelik çok önemli bilgilere ulaştıklarını aktardı.Körpe açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:'Turizme kazandırılacak'Milattan Önce, Mayıs 334’de Büyük İskender ile Pers İmparatorluğu arasında yapılan üç büyük savaştan ilki olan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Granikos Tarihi Savaş Alanı’nın turizme kazandırılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Büyük İskender Kültür Rotası ve Granikos Tarihi Savaş Alanın çevre düzenlenmesi projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıya Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Projenin Bilimsel Danışmanı ÇOMÜ İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, turizm sektör temsilcileri katıldı.

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