https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ziraat-turkiye-kupasinda-grup-musabakalarinin-kura-cekimi-icin-tarih-belli-oldu-1091675086.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi için tarih belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi için tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekiminin ne zaman olacağını duyurdu. Buna göre 20 Aralık Cuma günü kura çekimi... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

ziraat türkiye kupası

kura

kura çekimi

tarih

türkiye futbol federasyonu (tff)

aralık

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi ne zaman?' sorusunun yanıtını verdi.TFF'den yapılan açıklamaya göre grup müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da yapılacak.Organizasyona kulüp yetkilileri de katılacak.Kura çekimi hangi kanalda?Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

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