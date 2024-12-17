https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ziraat-turkiye-kupasinda-grup-musabakalarinin-kura-cekimi-icin-tarih-belli-oldu-1091675086.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi için tarih belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi için tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekiminin ne zaman olacağını duyurdu. Buna göre 20 Aralık Cuma günü kura çekimi... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T22:04+0300
2024-12-17T22:04+0300
2024-12-17T22:04+0300
spor
ziraat türkiye kupası
kura
kura çekimi
tarih
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi ne zaman?' sorusunun yanıtını verdi.TFF'den yapılan açıklamaya göre grup müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da yapılacak.Organizasyona kulüp yetkilileri de katılacak.Kura çekimi hangi kanalda?Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/2024-fifa-puskas-odulunun-sahibi-belli-oldu-yilin-en-iyi-golu-1091672363.html
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi için tarih belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekiminin ne zaman olacağını duyurdu. Buna göre 20 Aralık Cuma günü kura çekimi gerçekleşecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi ne zaman?' sorusunun yanıtını verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre grup müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da yapılacak.
Organizasyona kulüp yetkilileri de katılacak.
Kura çekimi hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.