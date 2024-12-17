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Yapay zeka ile ünlülerin sesi taklit edildi: Görüntülü konuşmayı kabul edince 650 bin lira dolandırıldı
Yapay zeka ile ünlülerin sesi taklit edildi: Görüntülü konuşmayı kabul edince 650 bin lira dolandırıldı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de sosyal medya hesabında gördüğü ve yapay zeka ile ünlü isimlerin seslerinin kullanıldığı sözde yatırım reklamını izleyen 2 çocuk annesi 48... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T11:09+0300
2024-12-17T11:09+0300
türkiye
dolandırıcılık
cep telefonu
yapay zeka
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Birgül Güden sosyal medya üzerinden dolandırıldı. 650 bin lirasını kaybeden Güden, mağdur olduğunu ifade ediyor.Sosyal medyada ünlülerin sesiyle yatırım tavsiyesiSabah gazetesinin haberine göre Instagram'da, ünlü isimlerin seslerinin taklit edilerek yapılan bir reklamı izleyen Güden, kısa bir süre sonra dolandırıcılar tarafından arandı. 'Global Gold Elite' isimli bir yatırım şirketi tarafından, Rus asıllı borsacı ve iş adamı Timur Turlov ismiyle aranan Gülden, telefonuna indirtilen Skype üzerinden görüntülü görüşmeye alındı.Görüntülü konuşmayı kabul etti, bilgileri çalındıBu aramayla aynı zamanda telefonuna uzaktan erişim izni verdiğini de anlamayan Gülden'in mobil şifrelerini öğrenen dolandırıcılar, banka hesabına girdi. Buradan da üniversiteyi kazanan oğlunun masrafları için başvurduğu ve ön onayını aldığı 650 bin TL krediyi kendi hesaplarına aktardı.Durumu fark eden mağdur kadına "Bu para, sizin için açacağımız yatırım hesabına aktarılacak" diyen dolandırıcılar, daha sonra iletişimi kesti.Yaşananları anlatan Güden, "Görüntülü konuşurken, sık sık 'ekranını kapatma' diye uyarılarda bulundular, o an ne demek istediklerini anlayamamıştım. Hesabımdan paranın aktarıldığını görünce şoka uğradım. O andan iletişimi kestiler. Dolandırıldığımı anladım. Dünyam başıma yıkıldı. Tek başıma asgari ücretle çalışıp iki çocuk okutuyorum. Oğlum Kıbrıs'ta bir üniversiteyi kazandığında bankaya kredi başvurusu yapmıştım ancak geri ödeyememekten korktuğum için ön onaydan geçen krediyi kullanmamıştım. 85 Bin TL'lik ilk kredi ödemesinin zamanı geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ünlü ve güvenilir isimlerin görüntülerinin ve seslerinin olduğu o reklamı izledikten hemen sonra beni arayıp, kazançlı bir yatırım yapmak isteyip istemediğimi sordular. Benim yatırım yapacak param yok deyince, 'sizden para talep etmiyoruz, sizi görüntülü olarak arayacak olan arkadaşlarımız sizi bilgilendirip yönlendirecek" dediler. Aynı reklamlar, aynı ünlülerin sesleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Benim gibi birçok kişi mağdur olacak. Yardım istiyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/iptal-etmek-icin-tiklayin-dediler-93-bin-lira-kaybetti-dolandiricilarin-linkli-tuzagi-1089489607.html
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dolandırıcılık, cep telefonu, yapay zeka
dolandırıcılık, cep telefonu, yapay zeka

Yapay zeka ile ünlülerin sesi taklit edildi: Görüntülü konuşmayı kabul edince 650 bin lira dolandırıldı

11:09 17.12.2024
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AA
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Balıkesir'de sosyal medya hesabında gördüğü ve yapay zeka ile ünlü isimlerin seslerinin kullanıldığı sözde yatırım reklamını izleyen 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Birgül Güden, 650 bin TL dolandırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Birgül Güden sosyal medya üzerinden dolandırıldı. 650 bin lirasını kaybeden Güden, mağdur olduğunu ifade ediyor.

Sosyal medyada ünlülerin sesiyle yatırım tavsiyesi

Sabah gazetesinin haberine göre Instagram'da, ünlü isimlerin seslerinin taklit edilerek yapılan bir reklamı izleyen Güden, kısa bir süre sonra dolandırıcılar tarafından arandı. 'Global Gold Elite' isimli bir yatırım şirketi tarafından, Rus asıllı borsacı ve iş adamı Timur Turlov ismiyle aranan Gülden, telefonuna indirtilen Skype üzerinden görüntülü görüşmeye alındı.

Görüntülü konuşmayı kabul etti, bilgileri çalındı

Bu aramayla aynı zamanda telefonuna uzaktan erişim izni verdiğini de anlamayan Gülden'in mobil şifrelerini öğrenen dolandırıcılar, banka hesabına girdi. Buradan da üniversiteyi kazanan oğlunun masrafları için başvurduğu ve ön onayını aldığı 650 bin TL krediyi kendi hesaplarına aktardı.
Durumu fark eden mağdur kadına "Bu para, sizin için açacağımız yatırım hesabına aktarılacak" diyen dolandırıcılar, daha sonra iletişimi kesti.
Yaşananları anlatan Güden, "Görüntülü konuşurken, sık sık 'ekranını kapatma' diye uyarılarda bulundular, o an ne demek istediklerini anlayamamıştım. Hesabımdan paranın aktarıldığını görünce şoka uğradım. O andan iletişimi kestiler. Dolandırıldığımı anladım. Dünyam başıma yıkıldı. Tek başıma asgari ücretle çalışıp iki çocuk okutuyorum. Oğlum Kıbrıs'ta bir üniversiteyi kazandığında bankaya kredi başvurusu yapmıştım ancak geri ödeyememekten korktuğum için ön onaydan geçen krediyi kullanmamıştım. 85 Bin TL'lik ilk kredi ödemesinin zamanı geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ünlü ve güvenilir isimlerin görüntülerinin ve seslerinin olduğu o reklamı izledikten hemen sonra beni arayıp, kazançlı bir yatırım yapmak isteyip istemediğimi sordular. Benim yatırım yapacak param yok deyince, 'sizden para talep etmiyoruz, sizi görüntülü olarak arayacak olan arkadaşlarımız sizi bilgilendirip yönlendirecek" dediler. Aynı reklamlar, aynı ünlülerin sesleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Benim gibi birçok kişi mağdur olacak. Yardım istiyorum" dedi.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
TÜRKİYE
'İptal etmek için tıklayın' dediler, 93 bin lira kaybetti: Dolandırıcıların linkli tuzağı
21 Ekim, 15:05
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