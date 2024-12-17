https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/turkiyeye-ozel-yapay-zeka-destekli-arama-hizmeti-sunuldu-yazeka--1091677118.html

Türkiye'ye özel yapay zeka destekli arama hizmeti sunuldu: 'Yazeka'

Türkiye'ye özel yapay zeka destekli arama hizmeti sunuldu: 'Yazeka'

Sputnik Türkiye

Yandex, sadece Türkiye için geliştirilen yapay zeka destekli arama motoru 'Yazeka'yı Türk kullanıcıların kullanımına sundu. Sistem, birçok güvenilir kaynaktan... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T23:18+0300

2024-12-17T23:18+0300

2024-12-17T23:32+0300

türkiye

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yapay zeka

arama motoru

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Yandex, Türk kullanıcılar için geliştirdiği arama motoru işlevselliğini yapay zeka ile entegre eden 'Yazeka ile Yandex Search' hizmetini kullanıma sundu.Yalnızca Türkiye pazarına özel geliştirilen bu yeni arama sistemi, Android ve masaüstü platformlarda Türkçe olarak hizmete açıldı. iOS sürümünün de yakında kullanıma sunulacağı bildirildi.Yazeka ile Yandex Search, geleneksel arama motoru yapısını dönüştürerek, çok sayıda kaynaktan derlenen verilerle oluşturulmuş özet yanıtlar sunuyor. Ayrıca hizmet, doğal dil işleme teknolojisiyle desteklenerek kullanıcıların sorgularını doğal bir şekilde yazabilmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, ek bilgi talep etmek veya bağlamı derinleştirmek istediklerinde, arama motoru ile bir 'diyalog' başlatabiliyor. Bunun yanı sıra Yandex'in yeni arama hizmeti, hava durumu tahminleri, finansal bilgiler ve sesli arama gibi çeşitli işlevleri de tek bir çatı altında topluyor.'Bulma motoru'Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Aleksandr Popovskiy, Yazeka'nın tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, arama motorlarının artık yalnızca bilgi edinme aracı olmanın ötesine geçtiğini belirtti.Popovskiy, "Yeni bir arama çağına adım atıyoruz. Arama motorları, yerel bağlam ve kültürü dikkate alarak karmaşık sorulara yanıt veren bir bulma motoruna dönüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.Popovskiy, Yazeka'nın arama motorunu geleneksel bir 'arama motoru'ndan çıkarıp 'bulma motoru'na dönüştürdüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230419/yandex-chatgptye-karsi-gelistirdigi-yapay-zeka-robotu-icin-eleman-alimini-baslatti-1069919868.html

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