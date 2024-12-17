Türkiye'ye özel yapay zeka destekli arama hizmeti sunuldu: 'Yazeka'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su’nun emanetine sahip çıkılmadı
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler oldu?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/turkiyeye-ozel-yapay-zeka-destekli-arama-hizmeti-sunuldu-yazeka--1091677118.html
Türkiye'ye özel yapay zeka destekli arama hizmeti sunuldu: 'Yazeka'
Türkiye'ye özel yapay zeka destekli arama hizmeti sunuldu: 'Yazeka'
Sputnik Türkiye
Yandex, sadece Türkiye için geliştirilen yapay zeka destekli arama motoru 'Yazeka'yı Türk kullanıcıların kullanımına sundu. Sistem, birçok güvenilir kaynaktan... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T23:18+0300
2024-12-17T23:32+0300
türkiye
yandex
android
türkçe
yapay zeka
arama motoru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091676961_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3dd89337637e28836d5c56aa8878bfd0.jpg
Yandex, Türk kullanıcılar için geliştirdiği arama motoru işlevselliğini yapay zeka ile entegre eden 'Yazeka ile Yandex Search' hizmetini kullanıma sundu.Yalnızca Türkiye pazarına özel geliştirilen bu yeni arama sistemi, Android ve masaüstü platformlarda Türkçe olarak hizmete açıldı. iOS sürümünün de yakında kullanıma sunulacağı bildirildi.Yazeka ile Yandex Search, geleneksel arama motoru yapısını dönüştürerek, çok sayıda kaynaktan derlenen verilerle oluşturulmuş özet yanıtlar sunuyor. Ayrıca hizmet, doğal dil işleme teknolojisiyle desteklenerek kullanıcıların sorgularını doğal bir şekilde yazabilmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, ek bilgi talep etmek veya bağlamı derinleştirmek istediklerinde, arama motoru ile bir 'diyalog' başlatabiliyor. Bunun yanı sıra Yandex'in yeni arama hizmeti, hava durumu tahminleri, finansal bilgiler ve sesli arama gibi çeşitli işlevleri de tek bir çatı altında topluyor.'Bulma motoru'Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Aleksandr Popovskiy, Yazeka'nın tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, arama motorlarının artık yalnızca bilgi edinme aracı olmanın ötesine geçtiğini belirtti.Popovskiy, "Yeni bir arama çağına adım atıyoruz. Arama motorları, yerel bağlam ve kültürü dikkate alarak karmaşık sorulara yanıt veren bir bulma motoruna dönüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.Popovskiy, Yazeka'nın arama motorunu geleneksel bir 'arama motoru'ndan çıkarıp 'bulma motoru'na dönüştürdüğünü kaydederek, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230419/yandex-chatgptye-karsi-gelistirdigi-yapay-zeka-robotu-icin-eleman-alimini-baslatti-1069919868.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091676961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_656195a4d5d46c98f6e8f61b6424e115.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yandex, android, türkçe, yapay zeka, arama motoru
yandex, android, türkçe, yapay zeka, arama motoru

Türkiye'ye özel yapay zeka destekli arama hizmeti sunuldu: 'Yazeka'

23:18 17.12.2024 (güncellendi: 23:32 17.12.2024)
© AA / Yandex TürkiyeYandex, Türk kullanıcılar için geliştirdiği arama motoru işlevselliğini yapay zeka ile entegre eden "Yazeka ile Yandex Search" hizmetini kullanıma sundu. Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, açıklamalarda bulundu.
Yandex, Türk kullanıcılar için geliştirdiği arama motoru işlevselliğini yapay zeka ile entegre eden Yazeka ile Yandex Search hizmetini kullanıma sundu. Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AA / Yandex Türkiye
Abone ol
Yandex, sadece Türkiye için geliştirilen yapay zeka destekli arama motoru 'Yazeka'yı Türk kullanıcıların kullanımına sundu. Sistem, birçok güvenilir kaynaktan bilgileri derleyerek kullanıcıların hızlı ve güvenilir yanıt almalarını hedefliyor.
Yandex, Türk kullanıcılar için geliştirdiği arama motoru işlevselliğini yapay zeka ile entegre eden 'Yazeka ile Yandex Search' hizmetini kullanıma sundu.
Yalnızca Türkiye pazarına özel geliştirilen bu yeni arama sistemi, Android ve masaüstü platformlarda Türkçe olarak hizmete açıldı. iOS sürümünün de yakında kullanıma sunulacağı bildirildi.
Yazeka ile Yandex Search, geleneksel arama motoru yapısını dönüştürerek, çok sayıda kaynaktan derlenen verilerle oluşturulmuş özet yanıtlar sunuyor. Ayrıca hizmet, doğal dil işleme teknolojisiyle desteklenerek kullanıcıların sorgularını doğal bir şekilde yazabilmelerine olanak tanıyor.
Kullanıcılar, ek bilgi talep etmek veya bağlamı derinleştirmek istediklerinde, arama motoru ile bir 'diyalog' başlatabiliyor. Bunun yanı sıra Yandex'in yeni arama hizmeti, hava durumu tahminleri, finansal bilgiler ve sesli arama gibi çeşitli işlevleri de tek bir çatı altında topluyor.
© Ekran GörüntüsüYandex Yazeka
Yandex Yazeka - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
Yandex Yazeka
© Ekran Görüntüsü

'Bulma motoru'

Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Aleksandr Popovskiy, Yazeka'nın tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, arama motorlarının artık yalnızca bilgi edinme aracı olmanın ötesine geçtiğini belirtti.
Popovskiy, "Yeni bir arama çağına adım atıyoruz. Arama motorları, yerel bağlam ve kültürü dikkate alarak karmaşık sorulara yanıt veren bir bulma motoruna dönüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Popovskiy, Yazeka'nın arama motorunu geleneksel bir 'arama motoru'ndan çıkarıp 'bulma motoru'na dönüştürdüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Artık, 'güllaç tarifi' yazdığınızda, Yandex size sadece tarifi sunmuyor, aynı zamanda yakınınızdaki restoranları, bu yerlerin fotoğraflarını ve videolarını da gösteriyor. Bu, Yandex'in arama motorundan çözüm üreten kapsamlı bir hizmet ekosistemine dönüşümünü simgeliyor."

Yandex - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
YAŞAM
Yandex, ChatGPT'ye karşı geliştirdiği yapay zeka robotu için eleman alımını başlattı
19 Nisan 2023, 19:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала