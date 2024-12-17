https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/oksijen-yerine-azot-gazi-verilen-kucuk-cocuk-hayatini-kaybetti-1091662873.html

Oksijen yerine azot gazı verilen küçük çocuk hayatını kaybetti

Oksijen yerine azot gazı verilen küçük çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir Torbalı'da İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı'nın ikinci çocukları Ege Avcı 4 yaşındayken göz ameliyatında yapılan hata sonucu 19 dakika boyunca yanlışlıkla... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T17:26+0300

2024-12-17T17:26+0300

2024-12-17T17:29+0300

türkiye

oksijen

azot oksit

gaz

tedavi

hastane

izmir

torbalı

doktor

ege üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091661357_0:90:1600:990_1920x0_80_0_0_1568ef05abe3d571d584312039e534a0.jpg

Göz ameliyatında oksijen gazı yerine azot verilen küçük çocuk 6 yıl sonra hayatını kaybetti.İzmir'in Torbalı ilçesinde İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı'nın ikinci çocukları Ege Avcı 4 yaşındayken tek gözünde şaşılık nedeniyle ameliyata alındı. Göz ameliyatında yapılan anestezi hatası nedeniyle 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gazına maruz kaldı. Olay sonrası Ege Üniversitesi'ne sevk edilen küçük çocuk kaldığı 26 günlük yoğun bakımdan yüzde yüz engelli olarak çıktı. 6 yıl boyunca engelli olarak ailesinin bakımına muhtaç kalan küçük çocuk 15 Aralık 2024 tarihinde fenalaşarak vefat etti. Ailesinin açtığı davanın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen sonuç alınamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-kapatilan-hastaneler-icin-kayyum-karari-1090979462.html

türkiye

izmir

torbalı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oksijen, azot oksit, gaz, tedavi, hastane, izmir, torbalı, doktor, ege üniversitesi, ege üniversitesi tıp fakültesi