https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/oksijen-yerine-azot-gazi-verilen-kucuk-cocuk-hayatini-kaybetti-1091662873.html
Oksijen yerine azot gazı verilen küçük çocuk hayatını kaybetti
Oksijen yerine azot gazı verilen küçük çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir Torbalı'da İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı'nın ikinci çocukları Ege Avcı 4 yaşındayken göz ameliyatında yapılan hata sonucu 19 dakika boyunca yanlışlıkla... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T17:26+0300
2024-12-17T17:26+0300
2024-12-17T17:29+0300
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oksijen
azot oksit
gaz
tedavi
hastane
izmir
torbalı
doktor
ege üniversitesi
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Göz ameliyatında oksijen gazı yerine azot verilen küçük çocuk 6 yıl sonra hayatını kaybetti.İzmir'in Torbalı ilçesinde İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı'nın ikinci çocukları Ege Avcı 4 yaşındayken tek gözünde şaşılık nedeniyle ameliyata alındı. Göz ameliyatında yapılan anestezi hatası nedeniyle 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gazına maruz kaldı. Olay sonrası Ege Üniversitesi'ne sevk edilen küçük çocuk kaldığı 26 günlük yoğun bakımdan yüzde yüz engelli olarak çıktı. 6 yıl boyunca engelli olarak ailesinin bakımına muhtaç kalan küçük çocuk 15 Aralık 2024 tarihinde fenalaşarak vefat etti. Ailesinin açtığı davanın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen sonuç alınamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-kapatilan-hastaneler-icin-kayyum-karari-1090979462.html
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oksijen, azot oksit, gaz, tedavi, hastane, izmir, torbalı, doktor, ege üniversitesi, ege üniversitesi tıp fakültesi
Oksijen yerine azot gazı verilen küçük çocuk hayatını kaybetti
17:26 17.12.2024 (güncellendi: 17:29 17.12.2024)
İzmir Torbalı'da İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı'nın ikinci çocukları Ege Avcı 4 yaşındayken göz ameliyatında yapılan hata sonucu 19 dakika boyunca yanlışlıkla oksijen yerine azot gazına maruz kaldı. 6 yıl boyunca yüzde yüz engelli olarak ailesinin bakımına muhtaç kalan küçük çocuk 15 Aralık'ta fenalaşarak vefat etti.
Göz ameliyatında oksijen gazı yerine azot verilen küçük çocuk 6 yıl sonra hayatını kaybetti.
İzmir'in Torbalı ilçesinde İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı'nın ikinci çocukları Ege Avcı 4 yaşındayken tek gözünde şaşılık nedeniyle ameliyata alındı. Göz ameliyatında yapılan anestezi hatası nedeniyle 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gazına maruz kaldı. Olay sonrası Ege Üniversitesi'ne sevk edilen küçük çocuk kaldığı 26 günlük yoğun bakımdan yüzde yüz engelli olarak çıktı.
6 yıl boyunca engelli olarak ailesinin bakımına muhtaç kalan küçük çocuk 15 Aralık 2024 tarihinde fenalaşarak vefat etti. Ailesinin açtığı davanın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen sonuç alınamadı.