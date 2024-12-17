https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/galatasaraydan-paulo-dybala-ile-ilgili-ilk-aciklama-geldi-1091650572.html
Galatasaray'dan Paulo Dybala ile ilgili ilk açıklama geldi
Galatasaray'dan Paulo Dybala ile ilgili ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Paulo Dybala sorusuna "Transfere ben bakmıyorum... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T13:52+0300
2024-12-17T13:52+0300
2024-12-17T13:52+0300
spor
galatasaray
dybala
paulo dybala
transfer
trendyol süper lig
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Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:"Ara transfer döneminde ayrılan ve takıma gelen isimler olacaktır. Okan Buruk ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edilecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan Hoca. Yönetimin işi bu işin finansını sağlamak ve pazarlıkları sürdürmek. Kulübümüzle birçok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal."
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galatasaray, dybala, paulo dybala, transfer, trendyol süper lig
galatasaray, dybala, paulo dybala, transfer, trendyol süper lig
Galatasaray'dan Paulo Dybala ile ilgili ilk açıklama geldi
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Paulo Dybala sorusuna "Transfere ben bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan Hoca" diyerek yanıt verdi.
Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:
"Ara transfer döneminde ayrılan ve takıma gelen isimler olacaktır. Okan Buruk ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edilecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan Hoca. Yönetimin işi bu işin finansını sağlamak ve pazarlıkları sürdürmek. Kulübümüzle birçok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal."