https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/galatasaraydan-paulo-dybala-ile-ilgili-ilk-aciklama-geldi-1091650572.html

Galatasaray'dan Paulo Dybala ile ilgili ilk açıklama geldi

Galatasaray'dan Paulo Dybala ile ilgili ilk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Paulo Dybala sorusuna "Transfere ben bakmıyorum... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T13:52+0300

2024-12-17T13:52+0300

2024-12-17T13:52+0300

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Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:"Ara transfer döneminde ayrılan ve takıma gelen isimler olacaktır. Okan Buruk ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edilecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan Hoca. Yönetimin işi bu işin finansını sağlamak ve pazarlıkları sürdürmek. Kulübümüzle birçok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal."

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