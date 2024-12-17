Galatasaray'dan Paulo Dybala ile ilgili ilk açıklama geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çalışanlar 80’lerden bugüne nasıl yoksullaştı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere evlilik mesajı: 'Bir an önce evliliği yapmak lazım’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi panellerinde yeni teknolojiler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD askerlerinin Güney Kıbrıs’a yerleşmesi, Türkiye’yi çevreleme politikasının son aşaması’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve işgali ne anlama geliyor?
19:08
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su’nun emanetine sahip çıkılmadı
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret oldu bittiye getirilmemeli
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/galatasaraydan-paulo-dybala-ile-ilgili-ilk-aciklama-geldi-1091650572.html
Galatasaray'dan Paulo Dybala ile ilgili ilk açıklama geldi
Galatasaray'dan Paulo Dybala ile ilgili ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Paulo Dybala sorusuna "Transfere ben bakmıyorum... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T13:52+0300
2024-12-17T13:52+0300
spor
galatasaray
dybala
paulo dybala
transfer
trendyol süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1091650572.jpg?1734432745
Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:"Ara transfer döneminde ayrılan ve takıma gelen isimler olacaktır. Okan Buruk ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edilecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan Hoca. Yönetimin işi bu işin finansını sağlamak ve pazarlıkları sürdürmek. Kulübümüzle birçok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, dybala, paulo dybala, transfer, trendyol süper lig
galatasaray, dybala, paulo dybala, transfer, trendyol süper lig

Galatasaray'dan Paulo Dybala ile ilgili ilk açıklama geldi

13:52 17.12.2024
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Paulo Dybala sorusuna "Transfere ben bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan Hoca" diyerek yanıt verdi.
Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:
"Ara transfer döneminde ayrılan ve takıma gelen isimler olacaktır. Okan Buruk ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edilecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan Hoca. Yönetimin işi bu işin finansını sağlamak ve pazarlıkları sürdürmek. Kulübümüzle birçok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала