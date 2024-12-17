https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-1091669364.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplatısından önce açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 19 Aralık Perşembe... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T19:50+0300
2024-12-17T19:50+0300
2024-12-17T19:56+0300
politika
vedat işıkhan
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Bakan Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplantısında zam kararının belli olacağını açıkladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplatısından önce açıklamalarda bulundu. Bu hafta asgari ücret zammının belli olacağını belirten Bakan Işıkhan ''Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplatısında işçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. Süreci önümüzdeki hafta neticelendirmeyi umuyoruz'' açıklamasında bulundu.Asgari ücret ne kadar?Türkiye'de 2024 yılı için asgari ücret, brüt 20 bin 2 TL ve net 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Günlük brüt asgari ücret 666.75 TL, net ise 566.74 TL'dir. Bu tutarlar, 2024 yılı boyunca geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/asgari-ucrette-3toplanti-tarihi-belli-oldu-asgari-ucret-ne-zaman-aciklanacak-1091664266.html
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asgari ücret ne kadar, asgari ücret ne zaman açıklanacak
asgari ücret ne kadar, asgari ücret ne zaman açıklanacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
19:50 17.12.2024 (güncellendi: 19:56 17.12.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplatısından önce açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 19 Aralık Perşembe günü toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda zam kararının çıkacağını belirterek önümüzdeki hafta kesinleşeceğini duyurdu.
Bakan Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplantısında zam kararının belli olacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplatısından önce açıklamalarda bulundu. Bu hafta asgari ücret zammının belli olacağını belirten Bakan Işıkhan ''Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplatısında işçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. Süreci önümüzdeki hafta neticelendirmeyi umuyoruz'' açıklamasında bulundu.
Türkiye'de 2024 yılı için asgari ücret, brüt 20 bin 2 TL ve net 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Günlük brüt asgari ücret 666.75 TL, net ise 566.74 TL'dir. Bu tutarlar, 2024 yılı boyunca geçerli olacak.