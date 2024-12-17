https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-1091669364.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplatısından önce açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 19 Aralık Perşembe... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T19:50+0300

2024-12-17T19:50+0300

2024-12-17T19:56+0300

politika

vedat işıkhan

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Bakan Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplantısında zam kararının belli olacağını açıkladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplatısından önce açıklamalarda bulundu. Bu hafta asgari ücret zammının belli olacağını belirten Bakan Işıkhan ''Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3.toplatısında işçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. Süreci önümüzdeki hafta neticelendirmeyi umuyoruz'' açıklamasında bulundu.Asgari ücret ne kadar?Türkiye'de 2024 yılı için asgari ücret, brüt 20 bin 2 TL ve net 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Günlük brüt asgari ücret 666.75 TL, net ise 566.74 TL'dir. Bu tutarlar, 2024 yılı boyunca geçerli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/asgari-ucrette-3toplanti-tarihi-belli-oldu-asgari-ucret-ne-zaman-aciklanacak-1091664266.html

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asgari ücret ne kadar, asgari ücret ne zaman açıklanacak