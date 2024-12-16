https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bati-afrika-devletleri-ekonomik-toplulugu-dagilma-tehlikesiyle-karsi-karsiya-3-uyesi-ayrildi--1091591254.html
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu dağılma tehlikesiyle karşı karşıya: 3 üyesi ayrıldı
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu dağılma tehlikesiyle karşı karşıya: 3 üyesi ayrıldı
Sputnik Türkiye
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso, Mali ve Nijer’in birlikten ayrılma kararını onayladı. Nijerya’nın başkenti Abuja’da... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T11:03+0300
2024-12-16T11:03+0300
2024-12-16T11:03+0300
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso, Mali ve Nijer’in birlikten ayrılma kararını onayladı. Nijerya’nın başkenti Abuja’da düzenlenen '66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, üç ülkenin ayrılma kararı resmen kabul edildi.ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, zirvede yaptığı açıklamada, üç ülkenin topluluktan çıkma kararına saygı duyduklarını belirtti. Touray, revize edilen ECOWAS anlaşmasının 91. maddesi uyarınca, Burkina Faso, Mali ve Nijer’in üyeliğinin 29 Ocak 2025’te resmen sona ereceğini ifade etti.'Kapılar açık tutuluyor'Topluluk, 29 Ocak 2025 ile 29 Temmuz 2025 arasındaki dönemi geçiş süreci olarak belirledi. Bu süre zarfında ECOWAS, kapılarını Burkina Faso, Mali ve Nijer’e açık tutma kararı aldı. Geçiş dönemi boyunca, bu ülkelerin topluluğa yeniden katılma kararı almaları halinde, yeniden kabul edilecekleri belirtildi.Kendi ittifaklarını kurdularBurkina Faso, Mali ve Nijer, Eylül 2023’te Sahel Devletleri İttifakı’nı (AES) kurmuş ve 28 Ocak 2024’te yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS’tan çekileceklerini duyurmuşlardı.ECOWAS, üç üyenin bu kararının topluluğu dağılma riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirterek, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’ı arabulucu olarak görevlendirmişti.Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, üç ülkenin ECOWAS’tan ayrılma kararından derin üzüntü duyduklarını ifade etmiş ve bölge ülkeleri ile ECOWAS arasındaki diyaloğun yoğunlaştırılması çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230729/burkina-fasodan-rusyanin-ukraynadaki-askeri-harekata-destek-1074150161.html
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afrika, burkina faso, mali, nijer, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), batı afrika, afrika birliği
afrika, burkina faso, mali, nijer, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), batı afrika, afrika birliği
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu dağılma tehlikesiyle karşı karşıya: 3 üyesi ayrıldı
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso, Mali ve Nijer’in birlikten ayrılma kararını onayladı. Nijerya’nın başkenti Abuja’da düzenlenen zirvede, üç ülkenin üyeliğinin 29 Ocak 2025’te sona ereceği ve 29 Temmuz 2025’e kadar geçiş süreci uygulanacağı açıklandı.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso, Mali ve Nijer’in birlikten ayrılma kararını onayladı. Nijerya’nın başkenti Abuja’da düzenlenen '66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, üç ülkenin ayrılma kararı resmen kabul edildi.
ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, zirvede yaptığı açıklamada, üç ülkenin topluluktan çıkma kararına saygı duyduklarını belirtti. Touray, revize edilen ECOWAS anlaşmasının 91. maddesi uyarınca, Burkina Faso, Mali ve Nijer’in üyeliğinin 29 Ocak 2025’te resmen sona ereceğini ifade etti.
Topluluk, 29 Ocak 2025 ile 29 Temmuz 2025 arasındaki dönemi geçiş süreci olarak belirledi. Bu süre zarfında ECOWAS, kapılarını Burkina Faso, Mali ve Nijer’e açık tutma kararı aldı. Geçiş dönemi boyunca, bu ülkelerin topluluğa yeniden katılma kararı almaları halinde, yeniden kabul edilecekleri belirtildi.
Kendi ittifaklarını kurdular
Burkina Faso, Mali ve Nijer, Eylül 2023’te Sahel Devletleri İttifakı’nı (AES) kurmuş ve 28 Ocak 2024’te yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS’tan çekileceklerini duyurmuşlardı.
ECOWAS, üç üyenin bu kararının topluluğu dağılma riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirterek, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’ı arabulucu olarak görevlendirmişti.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, üç ülkenin ECOWAS’tan ayrılma kararından derin üzüntü duyduklarını ifade etmiş ve bölge ülkeleri ile ECOWAS arasındaki diyaloğun yoğunlaştırılması çağrısında bulunmuştu.