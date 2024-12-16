https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bakanliklara-ve-yargitay-baskanligina-personel-alimi-toplam-sayi-ve-sartlar-belli-oldu-1091566494.html

Bakanlıklara ve Yargıtay Başkanlığı'na personel alımı: Toplam sayı ve şartlar belli oldu

Bakanlıklara ve Yargıtay Başkanlığı'na personel alımı: Toplam sayı ve şartlar belli oldu

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı'na toplam 216 personel alımı yapılacak. İlgili... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T02:45+0300

2024-12-16T02:45+0300

2024-12-16T02:45+0300

türkiye

yargıtay başkanlığı

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

iş

kadro

resmi gazete

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 35 adet Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak. Bakanlık merkez teşkilatında boş bulunan kadrolara alım sözlü sınavla gerçekleşecek.İlanda belirtilen şartlarsa şöyle:Adaylar başvurularını 06.01.2025 - 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Adaylar detaylı bilgilere Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ve “www.aile.gov.tr”, “https://aile.gov.tr/pgm” adreslerinden ulaşabilir.Dışişleri Bakanlığı'na Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre yarışma sınavı ile 12 adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Adaylar başvurularını 03.01.2025 - 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'na 99 adet uzman yardımcısı alınacak Adaylar başvurularını 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 17.00’a kadar, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Yargıtay Başkanlığı'na 70 adet personel alımıAyrıca Resmi Gazete’de Yargıtay Başkanlığı'ndan yayımlanan ilan ile toplam 70 adet personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların başvuracakları pozisyona bağlı olarak ilgili KPSS sınavından en az 70 aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan alması ve son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olması istenecek. Sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrıları “www.yargitay.gov.tr” internet sitesinde ve Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet siteleri üzerinden yapılacak.

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yargıtay başkanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, iş, kadro, resmi gazete