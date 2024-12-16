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Bakanlıklara ve Yargıtay Başkanlığı'na personel alımı: Toplam sayı ve şartlar belli oldu
Bakanlıklara ve Yargıtay Başkanlığı'na personel alımı: Toplam sayı ve şartlar belli oldu
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı'na toplam 216 personel alımı yapılacak. İlgili... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T02:45+0300
2024-12-16T02:45+0300
türkiye
yargıtay başkanlığı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
kadro
resmi gazete
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 35 adet Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak. Bakanlık merkez teşkilatında boş bulunan kadrolara alım sözlü sınavla gerçekleşecek.İlanda belirtilen şartlarsa şöyle:Adaylar başvurularını 06.01.2025 - 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Adaylar detaylı bilgilere Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ve “www.aile.gov.tr”, “https://aile.gov.tr/pgm” adreslerinden ulaşabilir.Dışişleri Bakanlığı'na Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre yarışma sınavı ile 12 adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Adaylar başvurularını 03.01.2025 - 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'na 99 adet uzman yardımcısı alınacak Adaylar başvurularını 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 17.00’a kadar, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Yargıtay Başkanlığı'na 70 adet personel alımıAyrıca Resmi Gazete’de Yargıtay Başkanlığı'ndan yayımlanan ilan ile toplam 70 adet personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların başvuracakları pozisyona bağlı olarak ilgili KPSS sınavından en az 70 aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan alması ve son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olması istenecek. Sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrıları “www.yargitay.gov.tr” internet sitesinde ve Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet siteleri üzerinden yapılacak.
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yargıtay başkanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, iş, kadro, resmi gazete
yargıtay başkanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, iş, kadro, resmi gazete

Bakanlıklara ve Yargıtay Başkanlığı'na personel alımı: Toplam sayı ve şartlar belli oldu

02:45 16.12.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© İHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı'na toplam 216 personel alımı yapılacak. İlgili ilanların Resmi Gazete'de yayımlanması ile alım şartları da belli oldu. Her alımda ortak nokta 35 yaş detayı olarak öne çıkıyor. Aile Bakanlığı'na personel alımı sözlü sınavla yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 35 adet Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak. Bakanlık merkez teşkilatında boş bulunan kadrolara alım sözlü sınavla gerçekleşecek.
İlanda belirtilen şartlarsa şöyle:
Belirtilen bölümlerden lisans diploması olan ve ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 70 puan ve üstü alan adaylar başvurabilecek.
Adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari (C) düzeyinde dil yeterliği bulunması istenecek.
Adaylar başvurularını 06.01.2025 - 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.
Adaylar detaylı bilgilere Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ve “www.aile.gov.tr”, “https://aile.gov.tr/pgm” adreslerinden ulaşabilir.

Dışişleri Bakanlığı'na Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre yarışma sınavı ile 12 adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.
Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak.
Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak
Belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 puan almış olması ve YDS sınavından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak.
Adaylar başvurularını 03.01.2025 - 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek.


Tarım ve Orman Bakanlığı'na 99 adet uzman yardımcısı alınacak

Resmi Gazete’de yayımlan ilan ile birlikte, Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığı'na 99 adet alım gerçekleştirilecek.
Adayların belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 puan alması zorunlu olacak ve son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak.
Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.
Adaylar başvurularını 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 17.00’a kadar, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Yargıtay Başkanlığı'na 70 adet personel alımı

Ayrıca Resmi Gazete’de Yargıtay Başkanlığı'ndan yayımlanan ilan ile toplam 70 adet personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların başvuracakları pozisyona bağlı olarak ilgili KPSS sınavından en az 70 aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan alması ve son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olması istenecek.
Sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrıları “www.yargitay.gov.tr” internet sitesinde ve Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet siteleri üzerinden yapılacak.
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