https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/samsundaki-mahallede-sadece-iki-isim-kullaniliyor-birbirlerini-lakapla-ayiriyorlar-1091562211.html

Samsun'daki mahallede sadece iki isim kullanılıyor: Birbirlerini lakapla ayırıyorlar

Samsun'daki mahallede sadece iki isim kullanılıyor: Birbirlerini lakapla ayırıyorlar

Sputnik Türkiye

Samsun'un iki kırsal mahallesinde ilginç bir isim geleneği yaşatılıyor. Mahallelerdeki erkeklerin çoğunlukla "Yahya", kadınların ise "Sati" ismini taşıyor. 15.12.2024, Sputnik Türkiye

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Samsun'da iki mahallede aynı isim koyma geleneği yıllardır sürdürülüyor. Karışıklık olmaması adına mahallelerde herkesin bir de lakabı var.Erkek Yahya, kız SatiHavza ilçesine bağlı Mısmılağaç ve Üniversite Mahallelerinde oturan insanların çoğunluğu aynı isimleri taşıyor. Bunun nedeni ise bölgeye özgü bir gelenek. Doğan çocuklara erkek olursa Yahya, kız olursa Sati ismi veriliyor. Mahallede insanlar Yahya ve Sati isimlerindeki kişileri lakapları ile ayırıyor. Mahalliler birbirlerine 'Yağcı', 'Keleş', 'Kara', 'Yumuşak' gibi lakaplarla sesleniyor."Çocuğumuzun ismini erkek olursa Yahya, kız olursa Sati koyuyoruz"Üniversite Mahallesi Muhtarı Sultan Süleyman Aydın, “Mahallemizde evliya kabrimiz var. Şehit Yahya Dede Türbesi. Benim de 3 sene çocuğum olmadı. Oraya gidip dua ettik. Sonra çocuğumuz oldu. Ben de oğluma Yahya ismini koydum. Mahallemizde böyle bir gelenek var. Erkeklerimizin yüzde 90'ı Yahya, kızlarımızın ise Sati'dir" diye konuştu.Diğer vatandaşlar ise babasının, dedesinin, akrabaları dahil birçok kişinin ismi Yahya olduğunu, mahallede kişilerin lakaplarla ayrıldığını ifade ettiler.

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