Bilgi teknolojileri uzmanı Kadir Sığınmış: Yapay zeka ile her iş kolunda karşılaşacaksınız

“Liderlik sadece bir görev değil, keşfedilmesi gereken bir sanattır. Tıpkı denizcilikte olduğu gibi cesaret, bilgi ve öğrenmeye açık olmayı gerektirir. Fırtınalı denizlerde bir kaptan gibi yol almak zorunda kalan her yönetici, karşısına çıkan engelleri aşmak için sağlam bir rehberlik becerisine ihtiyaç duyar. ‘Dalgaları Yönetmek: Yöneticinin Teknede Liderlik Sanatı’ adlı kitabımda, iş dünyasındaki otuz yıllık deneyimimi ve on üç yıllık yelkencilik tutkumla şekillenen liderlik anlayışımı paylaşmak istedim. Amacım bu zorlu yolculukta denizcilik metaforlarıyla hem samimi hem de farklı bir bakış açısı sunmak; iş dünyasının dalgalarını aşmanın, yön bulmanın, dijital dönüşüm çağında kendiniz ve ekibiniz için doğru adımları atmanın yeni yollarını göstermek; liderlik ve denizcilik arasındaki paralellikleri fark ederek kişisel ve profesyonel yaşamınıza değer katacak pratik bilgilere ulaşmanıza yardımcı olmak. Engin denizler gibi sürekli değişen iş dünyasında güvenle yol almanızı, dirençli ve vizyoner bir kaptan olmanızı dilerim.”