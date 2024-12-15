Bilgi teknolojileri uzmanı Kadir Sığınmış: Yapay zeka ile her iş kolunda karşılaşacaksınız
17:05 15.12.2024 (güncellendi: 11:03 16.12.2024)
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Yelkenci ve bilgi teknolojileri uzmanı Kadir Sığınmış Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Risk haritasının önemine değinen Kadir Sığınmış şunları kaydetti:
“Kurumsal hayatta nasıl şirketler için güvenlik son derece önemli ve hassas bir konu ise denizlerde de buna dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin şirketlerin kapsamlı bir risk haritası çıkarması gerekir. Yelkenli bir teknede nasıl sürdürülebilirlik önemli ise şirketlerde de ayak izinin azaltılması, çevre dostu teknolojilerin benimsenmesi lazım.”
Yapay zekanın her sektörde kullanılacağının altını çizen Sığınmış, şu ifadeleri kullandı:
“Yapay zeka ile her iş kolunda karşılaşacaksınız. Bu trendin gerisinde kaldığımız takdirde birçok çalışanın boşa çıkacağını düşünüyorum. Yapay zeka konusunda herkesin bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Risk olduğu kadar fırsatlar da var bu alanda... Yelkencilik anlamında da önemli gelişmeler var. Suyun üstünde sürtünmeyi azaltıcı teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz.”
İş dünyasındaki otuz yıllık tecrübesini aktaran Sığınmış, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Liderlik sadece bir görev değil, keşfedilmesi gereken bir sanattır. Tıpkı denizcilikte olduğu gibi cesaret, bilgi ve öğrenmeye açık olmayı gerektirir. Fırtınalı denizlerde bir kaptan gibi yol almak zorunda kalan her yönetici, karşısına çıkan engelleri aşmak için sağlam bir rehberlik becerisine ihtiyaç duyar. ‘Dalgaları Yönetmek: Yöneticinin Teknede Liderlik Sanatı’ adlı kitabımda, iş dünyasındaki otuz yıllık deneyimimi ve on üç yıllık yelkencilik tutkumla şekillenen liderlik anlayışımı paylaşmak istedim. Amacım bu zorlu yolculukta denizcilik metaforlarıyla hem samimi hem de farklı bir bakış açısı sunmak; iş dünyasının dalgalarını aşmanın, yön bulmanın, dijital dönüşüm çağında kendiniz ve ekibiniz için doğru adımları atmanın yeni yollarını göstermek; liderlik ve denizcilik arasındaki paralellikleri fark ederek kişisel ve profesyonel yaşamınıza değer katacak pratik bilgilere ulaşmanıza yardımcı olmak. Engin denizler gibi sürekli değişen iş dünyasında güvenle yol almanızı, dirençli ve vizyoner bir kaptan olmanızı dilerim.”