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Oyuncu Sevtap Çapan: 'Karakteri oturmuş insanlar öyle her şeyden hemen etkilenmez'
Oyuncu Sevtap Çapan: 'Karakteri oturmuş insanlar öyle her şeyden hemen etkilenmez'
Sputnik Türkiye
Tiyatro sanatçısı Sevtap Çapan, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T16:04+0300
2024-12-15T16:04+0300
2024-12-16T10:48+0300
gündem dişi
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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
“İnsanın en büyük ihtiyacı sevgidir, sevgi olmadan saygı da olmaz” diyen Çapan, sözlerini şöyle sürdürdü:İnsanın önce kendisini çözmesi gerektiğini ifade eden Sevtap Çapan, şunları kaydetti:
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
аудио, serhat sarısözen, radyo, radyo, radyo sputnik
аудио, serhat sarısözen, radyo, radyo, radyo sputnik
Oyuncu Sevtap Çapan: 'Karakteri oturmuş insanlar öyle her şeyden hemen etkilenmez'
16:04 15.12.2024 (güncellendi: 10:48 16.12.2024)
Tiyatro sanatçısı Sevtap Çapan, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“İnsanın en büyük ihtiyacı sevgidir, sevgi olmadan saygı da olmaz” diyen Çapan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Karakteri oturmuş insanlar öyle her şeyden hemen etkilenmez. Başka birinin size söylemiş olduğu sözlerden de dünyada görmüş olduğunuz şeylerden de olumsuz manada etkilenmezsiniz. Sanal bir etkileşim var insanlar arasında. Fazla duyarsız görünüyoruz; insan olma özelliğimiz en çok vicdanda gizli."
İnsanın önce kendisini çözmesi gerektiğini ifade eden Sevtap Çapan, şunları kaydetti:
“Önce kendimizi çözmemiz gerektiğine inanıyorum. İnsan kendi yeteneklerini keşfedebilmeli. Herkes sanatçı olacak, herkesi yazar olacak diye bir şey yok. Herkes sanatçı olursa bizi kim izleyecek? Herkes yazar olursa bizi kim okuyacak. Herkes kendi becerileri, kendi gerçekliği üzerine kafa yormalı. Çok küçük yaşlardan beri alışkanlığımdır: Kimseye sır vermem. Bu, samimiyetsizlik değil. Kendimle ilgili bütün detayı niye paylaşayım ki? İleride bana zarar verecek bilgileri benden almaya çalışmasın hiç kimse… Bir iş yaptığımda en iyisini nasıl yapabilirim, en iyisini kimlerle yapabilirim diye düşünüyorum. Ekip verildiyse bana onların en iyisini, onlara nasıl buldurabilirim diye düşünüyorum."