Oyuncu Sevtap Çapan: 'Karakteri oturmuş insanlar öyle her şeyden hemen etkilenmez'

“Önce kendimizi çözmemiz gerektiğine inanıyorum. İnsan kendi yeteneklerini keşfedebilmeli. Herkes sanatçı olacak, herkesi yazar olacak diye bir şey yok. Herkes sanatçı olursa bizi kim izleyecek? Herkes yazar olursa bizi kim okuyacak. Herkes kendi becerileri, kendi gerçekliği üzerine kafa yormalı. Çok küçük yaşlardan beri alışkanlığımdır: Kimseye sır vermem. Bu, samimiyetsizlik değil. Kendimle ilgili bütün detayı niye paylaşayım ki? İleride bana zarar verecek bilgileri benden almaya çalışmasın hiç kimse… Bir iş yaptığımda en iyisini nasıl yapabilirim, en iyisini kimlerle yapabilirim diye düşünüyorum. Ekip verildiyse bana onların en iyisini, onlara nasıl buldurabilirim diye düşünüyorum."