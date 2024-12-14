Bakan Tekin, 'CHP'liler beğenmiyorlar' diyerek konuştu: 'Onların görmediğini Birleşmiş Milletler, OECD gördü'

Türkiye'nin ekonomik anlamda bu kadar dersliğe gücü yetiyor ise niye 80 yılda yapılmadı da bizim çocuklarımız 70-80 kişilik sınıflara mahkum edildi? Neden yapılmadı? Bu soruları muhalefet partilerine soruyoruz. Bugünlerde mecliste bütçe görüşmeleri var, yine bunlar çok gündeme geliyor. Geçtiğimiz günde de plan bütçede bu soruyu CHP'li milletvekilleriyle tartıştık. Diyorlar ki 'Eğitime ayrılan pay az, sizden önce daha fazla pay ayırıyorduk.' Ben de şu soruyu sorum, 'Madem bizden önce daha fazla pay ayırıyordunuz, niye bu ülkenin çocukları sobalı sınıflarda.' Ben bunu söylemiyorum, dönemin koşullarını anlatan öğretmenlerimizin mektupları var. Rahmetli Ecevit Başbakan iken 2002'de bir proje başlatmış ve Cumhuriyet'in 100. yılına mektup yazalım. Öğretmen arkadaşlar da yazmış. Cumhuriyet'in 100. yılındaki Milli Eğitim Bakanı olmayı Allah bana nasip etti. O mektupları okudum. Öğretmenlerimiz 'Acaba biz 35-40 kişilik sınıflarda bir gün ders anlatabilecek miyiz? Acaba biz sınıflarında soba olan, okulların içerisinde tuvaleti olan, çocukların elini yüzünü yıkayabileceği bir çeşme olan bir okulda ders anlatabilecek miyiz?' diyor. Bunu 2002'de diyor. Şu anda bizler öyle okullar yapıyoruz ki inşaat kalitesi itibarıyla birinci sınıf okullar yapıyoruz.