https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ata-demirerin-son-paylasimi-cok-konusuldu-30-kilo-verdi-saglikli-haliyle-dikkat-cekti-1091535506.html

Ata Demirer'in son paylaşımı çok konuşuldu: 30 kilo verdi, sağlıklı haliyle dikkat çekti

Ata Demirer'in son paylaşımı çok konuşuldu: 30 kilo verdi, sağlıklı haliyle dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen Ata Demirer son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. 30 kilo veren ünlü isim gösterisinin bu sezonluk sona erdiğini söylerken... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T14:53+0300

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yaşam

ata demirer

zayıflama

kilo verme

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Ünlü komedyen Ata Demirer son zamanlarda en çok verdiği 30 kilo ile konuşuluyor. Gösterisinin son gününden yaptığı paylaşımında da verdiği kilolar dikkat çeken Demirer, fit görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinde oldu. Demirer, spor ve diyetle kilo verdiğini söylerken, mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlamıştı. Nasıl zayıfladığını anlatmıştıDemirer'in, '2024'ün son gösterisini de yaptık' notu ile bir karesini yayınladığı fotoğrafa hayranları da beğeni yorumları yaptı. 30 kilo verdiği bilinen ünlü ismin bu kiloları nasıl verdiği de en çok merak edilen konular arasında. Demirer katıldığı bir programda nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240124/ata-demirer-3-yil-sonra-sahneye-donuyor-ilk-gosteri-istanbulda-1080011874.html

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