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Ata Demirer'in son paylaşımı çok konuşuldu: 30 kilo verdi, sağlıklı haliyle dikkat çekti
Ata Demirer'in son paylaşımı çok konuşuldu: 30 kilo verdi, sağlıklı haliyle dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen Ata Demirer son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. 30 kilo veren ünlü isim gösterisinin bu sezonluk sona erdiğini söylerken... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
ata demirer
zayıflama
kilo verme
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Ünlü komedyen Ata Demirer son zamanlarda en çok verdiği 30 kilo ile konuşuluyor. Gösterisinin son gününden yaptığı paylaşımında da verdiği kilolar dikkat çeken Demirer, fit görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinde oldu. Demirer, spor ve diyetle kilo verdiğini söylerken, mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlamıştı. Nasıl zayıfladığını anlatmıştıDemirer'in, '2024'ün son gösterisini de yaptık' notu ile bir karesini yayınladığı fotoğrafa hayranları da beğeni yorumları yaptı. 30 kilo verdiği bilinen ünlü ismin bu kiloları nasıl verdiği de en çok merak edilen konular arasında. Demirer katıldığı bir programda nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240124/ata-demirer-3-yil-sonra-sahneye-donuyor-ilk-gosteri-istanbulda-1080011874.html
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ata demirer, ata demirer zayıflama, ata demirer nasıl zayıfladı, ata demirer kaç kilo verdi
ata demirer, ata demirer zayıflama, ata demirer nasıl zayıfladı, ata demirer kaç kilo verdi

Ata Demirer'in son paylaşımı çok konuşuldu: 30 kilo verdi, sağlıklı haliyle dikkat çekti

14:53 14.12.2024 (güncellendi: 14:56 14.12.2024)
Ata Demirer sosyal medya
Ata Demirer sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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Ünlü komedyen Ata Demirer son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. 30 kilo veren ünlü isim gösterisinin bu sezonluk sona erdiğini söylerken hayranlarına da teşekkür etti.
Ünlü komedyen Ata Demirer son zamanlarda en çok verdiği 30 kilo ile konuşuluyor. Gösterisinin son gününden yaptığı paylaşımında da verdiği kilolar dikkat çeken Demirer, fit görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinde oldu. Demirer, spor ve diyetle kilo verdiğini söylerken, mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Nasıl zayıfladığını anlatmıştı

Demirer'in, '2024'ün son gösterisini de yaptık' notu ile bir karesini yayınladığı fotoğrafa hayranları da beğeni yorumları yaptı. 30 kilo verdiği bilinen ünlü ismin bu kiloları nasıl verdiği de en çok merak edilen konular arasında. Demirer katıldığı bir programda nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı:
"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem."
Ata Demirer - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
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Ata Demirer 3 yıl sonra sahneye dönüyor: İlk gösteri İstanbul'da
24 Ocak, 22:54
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