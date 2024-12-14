https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/antalyada-kiz-yurdunda-korkutan-yangin-1091543914.html

Antalya'da kız yurdunda korkutan yangın

Antalya'da kız yurdunda korkutan yangın

Sputnik Türkiye

Antalya'da KYK kız öğrenci yurduna çıkan yangın korkuttu. Dördüncü kattaki bir oda kullanılmaz hale geldi. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T17:34+0300

2024-12-14T17:34+0300

2024-12-14T17:37+0300

türkiye

kumluca

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

öğrenci yurdu

yangın

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Antalya Kumluca'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Yangında bina dumanlarla kaplanırken, öğrenciler kendi imkanlarıyla sokağa fırladı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, can kaybı ya da yaralanan olmadı.Yurtta kalan kızlar büyük korku yaşadıKumluca Kız öğrenci yurdunun 4. katında saat 12.50'de yangın çıktı. Henüz sebebi belli olmayan yangını fark eden öğrenciler kendi imkanlarıyla binadan ayrıldılar. Olayı gören çevre sakinleri 112 Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenci yurduna gelen itfaiye araçları bahçe giriş kapısının üstündeki levha yüzünden bahçeye giremediler. Yurt yerleşkesinin arka duvarlarından girerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Levha Kumluca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından söküldü. Öğrencilerin panik dolu anlar yaşadığı yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 4. kattaki bir oda kullanılamaz hale geldi.

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kumluca, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), öğrenci yurdu, yangın