https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/putin-kadirova-anavatan-liyakat-nisani-verdi-1091514614.html

Putin Kadirov'a Anavatan Liyakat Nişanı verdi

Putin Kadirov'a Anavatan Liyakat Nişanı verdi

Sputnik Türkiye

Rusya devlet Başkanı Putin, Çeçen lider Kadirov'a İkinci Derece Anavatan Liyakat Nişanı verdi. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T18:49+0300

2024-12-13T18:49+0300

2024-12-13T18:48+0300

dünya

vladimir putin

rusya

ramzan kadirov

çeçenistan

liyakat

kremlin sarayı

devlet nişanı

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Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'a İkinci Derece Anavatan Liyakat Nişanı takdim ettiğini söyledi.Dudayev, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Ramzan Ahmatoviç Kadırov'a bu prestijli nişanı düzenlenen törenle takdim etti” dedi.Dudayev, Çeçen lider Kadırov’un Rus devletinin güçlendirilmesi ve ülkenin savunma kapasitesinin arttırılmasına yaptığı olağanüstü katkıların yanı sıra Çeçenistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmasındaki büyük başarıları nedeniyleödüllendirildiğini vurguladı.Devlet ödüllerinin takdim töreni Kremlin Sarayı’ndaki Yekaterina Salonunda gerçekleştirildi. Nişan, madalya ve vahri unvan verilenler arasında kamu ve dini kuruluşların temsilcileri, devlet adamları, gazeteciler, öğretmenler, mentorlar, ünlü sanatçılar ve besteciler, sağlık çalışanları, sanayi ve tarım sektörü çalışanları yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230402/cecen-lider-kadirovdan-bastrikine-cumhuriyetin-en-yuksek-odulu-1069050648.html

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vladimir putin, rusya, ramzan kadirov, çeçenistan, liyakat, kremlin sarayı, devlet nişanı