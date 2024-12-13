Kızı süt emmeyince anladı: Ankara'dan tüm dünyaya açıldı, 15 dakikada yatırım aldı, 700 milyarlık servetin sahibi oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'de rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kizi-sut-emmeyince-anladi-ankaradan-tum-dunyaya-acildi-15-dakikada-yatirim-aldi-700-milyarlik-1091479991.html
Kızı süt emmeyince anladı: Ankara'dan tüm dünyaya açıldı, 15 dakikada yatırım aldı, 700 milyarlık servetin sahibi oldu
Kızı süt emmeyince anladı: Ankara'dan tüm dünyaya açıldı, 15 dakikada yatırım aldı, 700 milyarlık servetin sahibi oldu
Sputnik Türkiye
Girişimci Eray Uğurelli’nin kızı Ilgın’ın doğumunda yaşadığı sorunlar, bugün 20 milyon dolarlık bir girişimin temelini attı. Ankara’dan çıkan bu başarı... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T07:43+0300
2024-12-13T07:43+0300
sağlik
bebek
bebek
emzirme
dünya emzirme haftası
süt
doğum
doğum yapmak
erken doğum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102541/41/1025414193_0:216:1364:983_1920x0_80_0_0_49b0fde69524f635f573a9bf7d9e3a85.jpg
Beş çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak Ankara’da büyüyen Eray Uğurelli, babasının pazarcılık yaptığı yıllarda ticaretin temel taşlarını öğrendi. “Babamdan öğrendiğim ısrar ve çalışkanlıkla bugünlere geldim” diyen Uğurelli, akademik başarısını ticari zekasıyla birleştirerek girişimcilik yolculuğuna atıldı.Kızının doğumu dönüm noktası olduUğurelli’nin hayatını değiştiren olay, 2020’de kızı Ilgın’ın dünyaya gelmesiyle başladı. “Kızımız 2,5 kilo doğdu ve emmeyi reddetti” diyen Uğurelli, bu sorunu bir aile dostunun önerisiyle bulduğu bir emzirme danışmanı sayesinde çözdü. Ancak bu süreçte, güvenilir bir platform eksikliği dikkatini çekti.“Bu kadar önemli bir konuyu güvensiz bir ortamda çözdük. İşte o an, ebeveynlere güvenilir uzman desteği sunan bir platform fikri ortaya çıktı” dedi. Bu fikir, Kidolog platformunun doğmasına öncülük etti.Pandemide doğan bir girişimPandemi döneminde kurduğu platform, ailelerin hamilelikten çocuk yetiştirmeye kadar karşılaştıkları sorunlara çözüm sunmayı hedefledi. Kidolog, kısa sürede psikologlar, çocuk gelişim uzmanları, diyetisyenler ve emzirme danışmanları gibi alanında uzman 500’den fazla profesyoneli bir araya getirdi.“Amacımız ebeveynlerin en yakın arkadaşı olmak” diyen Uğurelli, platformun Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu ve e-devlet, e-nabız ve e-reçete entegrasyonları ile ailelere güvenilir çözümler sunduklarını belirtti.15 dakikada yatırım aldıKidolog’un hızlı başarısı yatırımcıların da ilgisini çekti. Uğurelli, ilk yatırımını şirketin kuruluşundan sadece 3 ay sonra, 15 dakikalık bir görüşme ile aldı. “3 milyon TL değerleme ile yatırım aldığımızda girişimcilik ekosisteminde dikkatleri üzerimize çektik” diyen Uğurelli, şirketin bugün 7,5 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaştığını söyledi.Online hastane vizyonuKidolog’un gelecekte bir “online hastane” gibi çalışmasını hedeflediklerini belirten Uğurelli, sadece ebeveynlere değil, tüm aile bireylerine çözüm üretecek bir teknoloji platformu oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. “Çocuklar için oyunlar, sesli kitaplar, meditasyon içerikleri sunuyor, ebeveynlere de uzman desteği sağlıyoruz” dedi.'Hayatta dezavantaj yoktur, fırsat vardır'Eray Uğurelli, zorlukların kendisine birer fırsat sunduğunu belirterek şunları söyledi:Girişimcilik i̇puçları: Ürüne değil, probleme aşık olunUğurelli, girişimcilikte başarı için kritik noktalara dikkat çekti:Kidolog nedir?Kidolog, hamilelikten çocuk yetiştirmeye kadar tüm süreçlerde ebeveynlere psikolojik destek, eğitim danışmanlığı, beslenme önerileri ve sağlık çözümleri sunan bir platformdur. Platform, Türkiye’nin aile teknolojileri alanındaki en yenilikçi girişimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.“Hedefimiz ailelerin tüm sorunlarına tek bir çatı altında çözüm sunmak” diyen Uğurelli, Kidolog’un hızla büyüyerek küresel bir marka olmayı hedeflediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/akcigerlerinde-aylarca-asili-kaldi-aya-indiginde-hapsirmaya-baslayan-astronot-ile-gercek-ortaya-1091479532.html
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102541/41/1025414193_0:88:1364:1111_1920x0_80_0_0_0bf78b205796c0385cf9d6bfc9c0199f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eray uğurelli kimdir, kidolog nedir, 20 milyon dolarlık girişim hikayesi, ticareti sokakta öğrendi, pandemi döneminde kurulan girişim, online hastane platformu, ebeveyn destek uygulaması, girişimcilik başarı hikayeleri, teknolojik girişim örnekleri, 15 dakikada yatırım alan girişim, emzirme danışmanlığı uygulaması
eray uğurelli kimdir, kidolog nedir, 20 milyon dolarlık girişim hikayesi, ticareti sokakta öğrendi, pandemi döneminde kurulan girişim, online hastane platformu, ebeveyn destek uygulaması, girişimcilik başarı hikayeleri, teknolojik girişim örnekleri, 15 dakikada yatırım alan girişim, emzirme danışmanlığı uygulaması

Kızı süt emmeyince anladı: Ankara'dan tüm dünyaya açıldı, 15 dakikada yatırım aldı, 700 milyarlık servetin sahibi oldu

07:43 13.12.2024
© Fotoğraf : Twitteremzirme-kamuya açık alanda emzirme
emzirme-kamuya açık alanda emzirme - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Girişimci Eray Uğurelli’nin kızı Ilgın’ın doğumunda yaşadığı sorunlar, bugün 20 milyon dolarlık bir girişimin temelini attı. Ankara’dan çıkan bu başarı hikayesi, “Ticareti sokakta öğrendim” diyen Uğurelli’nin nasıl bir aile teknolojileri devine dönüştüğünü gözler önüne seriyor.
Beş çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak Ankara’da büyüyen Eray Uğurelli, babasının pazarcılık yaptığı yıllarda ticaretin temel taşlarını öğrendi. “Babamdan öğrendiğim ısrar ve çalışkanlıkla bugünlere geldim” diyen Uğurelli, akademik başarısını ticari zekasıyla birleştirerek girişimcilik yolculuğuna atıldı.

Kızının doğumu dönüm noktası oldu

Uğurelli’nin hayatını değiştiren olay, 2020’de kızı Ilgın’ın dünyaya gelmesiyle başladı. “Kızımız 2,5 kilo doğdu ve emmeyi reddetti” diyen Uğurelli, bu sorunu bir aile dostunun önerisiyle bulduğu bir emzirme danışmanı sayesinde çözdü. Ancak bu süreçte, güvenilir bir platform eksikliği dikkatini çekti.
“Bu kadar önemli bir konuyu güvensiz bir ortamda çözdük. İşte o an, ebeveynlere güvenilir uzman desteği sunan bir platform fikri ortaya çıktı” dedi. Bu fikir, Kidolog platformunun doğmasına öncülük etti.

Pandemide doğan bir girişim

Pandemi döneminde kurduğu platform, ailelerin hamilelikten çocuk yetiştirmeye kadar karşılaştıkları sorunlara çözüm sunmayı hedefledi. Kidolog, kısa sürede psikologlar, çocuk gelişim uzmanları, diyetisyenler ve emzirme danışmanları gibi alanında uzman 500’den fazla profesyoneli bir araya getirdi.
“Amacımız ebeveynlerin en yakın arkadaşı olmak” diyen Uğurelli, platformun Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu ve e-devlet, e-nabız ve e-reçete entegrasyonları ile ailelere güvenilir çözümler sunduklarını belirtti.

15 dakikada yatırım aldı

Kidolog’un hızlı başarısı yatırımcıların da ilgisini çekti. Uğurelli, ilk yatırımını şirketin kuruluşundan sadece 3 ay sonra, 15 dakikalık bir görüşme ile aldı. “3 milyon TL değerleme ile yatırım aldığımızda girişimcilik ekosisteminde dikkatleri üzerimize çektik” diyen Uğurelli, şirketin bugün 7,5 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaştığını söyledi.

Online hastane vizyonu

Kidolog’un gelecekte bir “online hastane” gibi çalışmasını hedeflediklerini belirten Uğurelli, sadece ebeveynlere değil, tüm aile bireylerine çözüm üretecek bir teknoloji platformu oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. “Çocuklar için oyunlar, sesli kitaplar, meditasyon içerikleri sunuyor, ebeveynlere de uzman desteği sağlıyoruz” dedi.

'Hayatta dezavantaj yoktur, fırsat vardır'

Eray Uğurelli, zorlukların kendisine birer fırsat sunduğunu belirterek şunları söyledi:
“Babamın pazarcılık yaparken verdiği mücadele, okulda kazandığım başarılar, karşılaştığım tüm zorluklar bana girişimcilik yolunda avantaj oldu. Hayatı sokakta öğrendim. Bugün burada olmamda yaşadığım her şeyin katkısı var.”

Girişimcilik i̇puçları: Ürüne değil, probleme aşık olun

Uğurelli, girişimcilikte başarı için kritik noktalara dikkat çekti:
“Probleme aşık olun, çözümden çok soruna odaklanın.”
“Yolun sonundaki parayı değil, yolun kendisini sevin.”
“İyi bir ekip kurun ve stresle mücadele etmeyi öğrenin.”

Kidolog nedir?

Kidolog, hamilelikten çocuk yetiştirmeye kadar tüm süreçlerde ebeveynlere psikolojik destek, eğitim danışmanlığı, beslenme önerileri ve sağlık çözümleri sunan bir platformdur. Platform, Türkiye’nin aile teknolojileri alanındaki en yenilikçi girişimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
“Hedefimiz ailelerin tüm sorunlarına tek bir çatı altında çözüm sunmak” diyen Uğurelli, Kidolog’un hızla büyüyerek küresel bir marka olmayı hedeflediğini belirtti.
ABD'nin 1969 yılındaki Apollo 12 misyonunda görev yapan ve Ay'da yürüyen 4. insan olan ABD'li astronot Alan Bean hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
YAŞAM
Akciğerlerinde aylarca asılı kaldı: Ay'a indiğinde hapşırmaya başlayan astronot ile gerçek ortaya çıktı
07:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала