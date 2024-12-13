https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kizi-sut-emmeyince-anladi-ankaradan-tum-dunyaya-acildi-15-dakikada-yatirim-aldi-700-milyarlik-1091479991.html

Kızı süt emmeyince anladı: Ankara'dan tüm dünyaya açıldı, 15 dakikada yatırım aldı, 700 milyarlık servetin sahibi oldu

Kızı süt emmeyince anladı: Ankara'dan tüm dünyaya açıldı, 15 dakikada yatırım aldı, 700 milyarlık servetin sahibi oldu

Sputnik Türkiye

Girişimci Eray Uğurelli’nin kızı Ilgın’ın doğumunda yaşadığı sorunlar, bugün 20 milyon dolarlık bir girişimin temelini attı. Ankara’dan çıkan bu başarı... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T07:43+0300

2024-12-13T07:43+0300

2024-12-13T07:43+0300

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Beş çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak Ankara’da büyüyen Eray Uğurelli, babasının pazarcılık yaptığı yıllarda ticaretin temel taşlarını öğrendi. “Babamdan öğrendiğim ısrar ve çalışkanlıkla bugünlere geldim” diyen Uğurelli, akademik başarısını ticari zekasıyla birleştirerek girişimcilik yolculuğuna atıldı.Kızının doğumu dönüm noktası olduUğurelli’nin hayatını değiştiren olay, 2020’de kızı Ilgın’ın dünyaya gelmesiyle başladı. “Kızımız 2,5 kilo doğdu ve emmeyi reddetti” diyen Uğurelli, bu sorunu bir aile dostunun önerisiyle bulduğu bir emzirme danışmanı sayesinde çözdü. Ancak bu süreçte, güvenilir bir platform eksikliği dikkatini çekti.“Bu kadar önemli bir konuyu güvensiz bir ortamda çözdük. İşte o an, ebeveynlere güvenilir uzman desteği sunan bir platform fikri ortaya çıktı” dedi. Bu fikir, Kidolog platformunun doğmasına öncülük etti.Pandemide doğan bir girişimPandemi döneminde kurduğu platform, ailelerin hamilelikten çocuk yetiştirmeye kadar karşılaştıkları sorunlara çözüm sunmayı hedefledi. Kidolog, kısa sürede psikologlar, çocuk gelişim uzmanları, diyetisyenler ve emzirme danışmanları gibi alanında uzman 500’den fazla profesyoneli bir araya getirdi.“Amacımız ebeveynlerin en yakın arkadaşı olmak” diyen Uğurelli, platformun Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu ve e-devlet, e-nabız ve e-reçete entegrasyonları ile ailelere güvenilir çözümler sunduklarını belirtti.15 dakikada yatırım aldıKidolog’un hızlı başarısı yatırımcıların da ilgisini çekti. Uğurelli, ilk yatırımını şirketin kuruluşundan sadece 3 ay sonra, 15 dakikalık bir görüşme ile aldı. “3 milyon TL değerleme ile yatırım aldığımızda girişimcilik ekosisteminde dikkatleri üzerimize çektik” diyen Uğurelli, şirketin bugün 7,5 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaştığını söyledi.Online hastane vizyonuKidolog’un gelecekte bir “online hastane” gibi çalışmasını hedeflediklerini belirten Uğurelli, sadece ebeveynlere değil, tüm aile bireylerine çözüm üretecek bir teknoloji platformu oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. “Çocuklar için oyunlar, sesli kitaplar, meditasyon içerikleri sunuyor, ebeveynlere de uzman desteği sağlıyoruz” dedi.'Hayatta dezavantaj yoktur, fırsat vardır'Eray Uğurelli, zorlukların kendisine birer fırsat sunduğunu belirterek şunları söyledi:Girişimcilik i̇puçları: Ürüne değil, probleme aşık olunUğurelli, girişimcilikte başarı için kritik noktalara dikkat çekti:Kidolog nedir?Kidolog, hamilelikten çocuk yetiştirmeye kadar tüm süreçlerde ebeveynlere psikolojik destek, eğitim danışmanlığı, beslenme önerileri ve sağlık çözümleri sunan bir platformdur. Platform, Türkiye’nin aile teknolojileri alanındaki en yenilikçi girişimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.“Hedefimiz ailelerin tüm sorunlarına tek bir çatı altında çözüm sunmak” diyen Uğurelli, Kidolog’un hızla büyüyerek küresel bir marka olmayı hedeflediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/akcigerlerinde-aylarca-asili-kaldi-aya-indiginde-hapsirmaya-baslayan-astronot-ile-gercek-ortaya-1091479532.html

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