AFAD duyurdu: Afyonkarahisar sabaha depremle uyandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'de rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/afad-duyurdu-afyonkarahisar-sabaha-depremle-uyandi-1091480517.html
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar sabaha depremle uyandı
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar sabaha depremle uyandı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğiyle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T08:05+0300
2024-12-13T08:05+0300
son depremler
kandilli rasathanesi
afyonkarahisar
afad
deprem
deprem
deprem sigortası
deprem çantası
deprem toplanma alanları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079039_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_be44f151168395e264c1a99e9c050dbf.jpg
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi, sabah saat 07.35’te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklük ve derinliğiyle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.AFAD, depremin derinliğini 12.51 km olarak bildirirken, Kandilli Rasathanesi bu değeri 1 km olarak duyurdu. Veriler arasındaki farklılık dikkat çekti.Deprem çevre i̇llerde de hissedildiSultandağı’nda merkez üssü olarak kaydedilen deprem, Afyonkarahisar ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/dunyanin-en-buyuk-skandali-323-olumcul-virus-tasiyan-tup-laboratuvardan-kayboldu-kuresel-felakete-1091480265.html
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079039_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_7aa023f484636914c0da044dc4802185.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afyonkarahisar deprem, afyonkarahisar 3.9 büyüklüğünde deprem, sultandağı depremi, afad deprem açıklaması, kandilli rasathanesi deprem verileri, sultandağı fay hattı, afyon çevresinde hissedilen deprem, deprem artçı sarsıntılar, türkiye’deki son depremler, deprem nasıl hissedildi, afyon deprem son dakika
afyonkarahisar deprem, afyonkarahisar 3.9 büyüklüğünde deprem, sultandağı depremi, afad deprem açıklaması, kandilli rasathanesi deprem verileri, sultandağı fay hattı, afyon çevresinde hissedilen deprem, deprem artçı sarsıntılar, türkiye’deki son depremler, deprem nasıl hissedildi, afyon deprem son dakika

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar sabaha depremle uyandı

08:05 13.12.2024
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© İHA
Abone ol
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğiyle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi farklı bilgiler verirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Yetkililer, bölgede olası artçılara karşı vatandaşları uyardı.
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi, sabah saat 07.35’te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklük ve derinliğiyle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.
AFAD, depremin derinliğini 12.51 km olarak bildirirken, Kandilli Rasathanesi bu değeri 1 km olarak duyurdu. Veriler arasındaki farklılık dikkat çekti.

Deprem çevre i̇llerde de hissedildi

Sultandağı’nda merkez üssü olarak kaydedilen deprem, Afyonkarahisar ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi.
Virüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
YAŞAM
'Dünyanın en büyük skandalı': 323 ölümcül virüs taşıyan tüp laboratuvardan kayboldu, küresel felakete yol açar mı?
08:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала