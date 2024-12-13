https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/afad-duyurdu-afyonkarahisar-sabaha-depremle-uyandi-1091480517.html
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar sabaha depremle uyandı
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar sabaha depremle uyandı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğiyle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T08:05+0300
2024-12-13T08:05+0300
2024-12-13T08:05+0300
son depremler
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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi, sabah saat 07.35’te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklük ve derinliğiyle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.AFAD, depremin derinliğini 12.51 km olarak bildirirken, Kandilli Rasathanesi bu değeri 1 km olarak duyurdu. Veriler arasındaki farklılık dikkat çekti.Deprem çevre i̇llerde de hissedildiSultandağı’nda merkez üssü olarak kaydedilen deprem, Afyonkarahisar ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/dunyanin-en-buyuk-skandali-323-olumcul-virus-tasiyan-tup-laboratuvardan-kayboldu-kuresel-felakete-1091480265.html
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AFAD duyurdu: Afyonkarahisar sabaha depremle uyandı
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğiyle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi farklı bilgiler verirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Yetkililer, bölgede olası artçılara karşı vatandaşları uyardı.
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi, sabah saat 07.35’te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklük ve derinliğiyle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.
AFAD, depremin derinliğini 12.51 km olarak bildirirken, Kandilli Rasathanesi bu değeri 1 km olarak duyurdu. Veriler arasındaki farklılık dikkat çekti.
Deprem çevre i̇llerde de hissedildi
Sultandağı’nda merkez üssü olarak kaydedilen deprem, Afyonkarahisar ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi.