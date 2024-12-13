https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/afad-duyurdu-afyonkarahisar-sabaha-depremle-uyandi-1091480517.html

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar sabaha depremle uyandı

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar sabaha depremle uyandı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğiyle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T08:05+0300

2024-12-13T08:05+0300

2024-12-13T08:05+0300

son depremler

kandilli rasathanesi

afyonkarahisar

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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi, sabah saat 07.35’te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklük ve derinliğiyle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.AFAD, depremin derinliğini 12.51 km olarak bildirirken, Kandilli Rasathanesi bu değeri 1 km olarak duyurdu. Veriler arasındaki farklılık dikkat çekti.Deprem çevre i̇llerde de hissedildiSultandağı’nda merkez üssü olarak kaydedilen deprem, Afyonkarahisar ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi.

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