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SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar

SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar

Sputnik Türkiye

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında asgari ücret senaryolarına değindi. Elmen, “Rakam neden bu kadar sır, bizden bizim... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T15:04+0300

2024-12-13T15:04+0300

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SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar Sputnik Türkiye SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, asgari ücret görüşmeleri devam ederken 2025 yılı asgari ücret senaryolarını değerlendirdi.Pazarlık yapılan rakamın açıklanması gerektiğini belirten Elmen, şunları kaydetti:

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