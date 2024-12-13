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SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında asgari ücret senaryolarına değindi. Elmen, “Rakam neden bu kadar sır, bizden bizim... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T15:04+0300
2024-12-13T15:04+0300
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SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, asgari ücret görüşmeleri devam ederken 2025 yılı asgari ücret senaryolarını değerlendirdi.Pazarlık yapılan rakamın açıklanması gerektiğini belirten Elmen, şunları kaydetti:
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SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
15:04 13.12.2024 (güncellendi: 17:31 13.12.2024)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında asgari ücret senaryolarına değindi. Elmen, “Rakam neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar. Bu rakamlar sadece asgari ücretlileri etkilemeyecek” ifadelerini kullandı.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, asgari ücret görüşmeleri devam ederken 2025 yılı asgari ücret senaryolarını değerlendirdi.
Pazarlık yapılan rakamın açıklanması gerektiğini belirten Elmen, şunları kaydetti:
“Hepimiz asgari ücreti konuşuyoruz bir tek asgari ücret tespit komisyonu konuşmuyor gibi bir durum söz konusu. Bir rakam söyleyip bu rakam üzerinden pazarlık yapıyoruz diyebilir işçi tarafı. İşveren de desin ki benim giderlerimin yüzde 30’u devlete gidiyor ben de şu rakamı istiyorum. Hükümet karar vermedi, ortak noktaya varmadı olsun. Rakam neden bu kadar sır? Sadece 7 milyon asgari ücretliyi etkilemeyecek bu durum. Neticede 30 milyon da normal çalışanın ücretini etkileyecek, onlara da belli oranda zam gelecek. Bizden bizim ücretimizi saklıyorlar, bu bana mantıklı gelmiyor. Örneğin yüzde 25’i konuşuyoruz ama yüzde 30’u da diretiyoruz gibi açıklamaların olmasını beklerdim. Ama tam tersi olarak ‘Biz rakam telaffuz etmedik, etmeyeceğiz’ gibi garip açıklamalar geliyor. Son 3 toplantı kaldı. 31 Aralık’a kadar cevap vermeleri gerekiyor aslında ama Cumhurbaşkanı refah payı ekleyeceği zaman ocak ayını bulabiliyor.”