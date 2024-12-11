https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/lutfu-savas-chpden-ihrac-edildi-1091404565.html

Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Sputnik Türkiye

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T14:23+0300

2024-12-11T14:23+0300

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politika

lütfü savaş

chp

ihraç

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Lütfü Savaş kimdir?Doç. Dr. Lütfü Savaş 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamlamıştır. 1984 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiş, 1990 yılında mezun olmuştur. 1990-96 yıllarında Kayseri Develi ve Balıkesir Burhaniye'de Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. Hekimlik yaptı1996 yılında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde uzmanlık eğitimine başlamış, 2000 yılında uzman olmuştur. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'ne öğretim üyesi olarak girmiş, hastanenin Mikrobiyoloji Laboratuvarının kuruluşunda önemli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev almak üzere memleketi olan Hatay'a geri dönmüş, burada kurucu başhekim yardımcısı ve Rektör Danışmanı olarak idari görevler üstlenmiştir. Akademik ve idari alanlarda pek çok deneyimi ve başarısı bulunan Lütfü Savaş 2007 yılında doçentlik ünvanını almıştır.Lütfü Savaş hangi partilerde yer aldı?2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin daveti üzerine Antakya Belediye Başkanlığı'na aday olan Doç. Dr. Lütfü Savaş, halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak belediye başkanı seçilmiştir.2014 yerel seçiminde yeni kurulacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında aday olan Lütfü Savaş, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu zaferi 2019 yerel seçiminde tekrar yenileyerek ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

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lütfü savaş, chp, ihraç