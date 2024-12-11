https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/beyrutta-israil-saldirilarinda-zarar-goren-restoran-yeniden-aciliyor-uzerinde-toz-olan-sandvicler-1091400108.html
Beyrut’ta İsrail saldırılarında zarar gören restoran yeniden açılıyor: ‘Üzerinde toz olan sandviçler satmak istemiyoruz'
Beyrut’ta İsrail saldırılarında zarar gören restoran yeniden açılıyor: ‘Üzerinde toz olan sandviçler satmak istemiyoruz'
Sputnik Türkiye
Agha Restoranının yöneticisi Süleyman Şems, Sputnik’e açıklamasında, İsrail saldırılarında ağır hasar gören Beyrut'un Dahiya mahallesindeki işletmelerin... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T17:53+0300
2024-12-11T17:53+0300
2024-12-11T17:53+0300
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Beyrut’ta İsrail saldırılarında zarar gören restoran yeniden açılıyor: ‘Üzerinde toz olan sandviçler satmak istemiyoruz'
Sputnik Türkiye
Beyrut’ta İsrail saldırılarında zarar gören restoran yeniden açılıyor: ‘Üzerinde toz olan sandviçler satmak istemiyoruz'
2024-12-11T17:53+0300
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Sputnik Türkiye
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israil, gazze şeridi, beyrut, lübnan, video
israil, gazze şeridi, beyrut, lübnan, video
Beyrut’ta İsrail saldırılarında zarar gören restoran yeniden açılıyor: ‘Üzerinde toz olan sandviçler satmak istemiyoruz'
Agha Restoranının yöneticisi Süleyman Şems, Sputnik’e açıklamasında, İsrail saldırılarında ağır hasar gören Beyrut'un Dahiya mahallesindeki işletmelerin yeniden faaliyete geçme konusunda yaşadığı sorunları anlattı.