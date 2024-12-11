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Beyrut’ta İsrail saldırılarında zarar gören restoran yeniden açılıyor: ‘Üzerinde toz olan sandviçler satmak istemiyoruz'
Beyrut’ta İsrail saldırılarında zarar gören restoran yeniden açılıyor: ‘Üzerinde toz olan sandviçler satmak istemiyoruz'
Sputnik Türkiye
Agha Restoranının yöneticisi Süleyman Şems, Sputnik’e açıklamasında, İsrail saldırılarında ağır hasar gören Beyrut'un Dahiya mahallesindeki işletmelerin... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Beyrut’ta İsrail saldırılarında zarar gören restoran yeniden açılıyor: ‘Üzerinde toz olan sandviçler satmak istemiyoruz'
Sputnik Türkiye
Beyrut’ta İsrail saldırılarında zarar gören restoran yeniden açılıyor: ‘Üzerinde toz olan sandviçler satmak istemiyoruz'
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Beyrut’ta İsrail saldırılarında zarar gören restoran yeniden açılıyor: ‘Üzerinde toz olan sandviçler satmak istemiyoruz'

17:53 11.12.2024
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Agha Restoranının yöneticisi Süleyman Şems, Sputnik’e açıklamasında, İsrail saldırılarında ağır hasar gören Beyrut'un Dahiya mahallesindeki işletmelerin yeniden faaliyete geçme konusunda yaşadığı sorunları anlattı.
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