https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/turk-havacilik-tarihinde-bir-ilk-bayraktar-tb2-1-milyon-ucus-saatini-tamamladi-1091377493.html

Türk havacılık tarihinde bir ilk: Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini tamamladı

Türk havacılık tarihinde bir ilk: Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini tamamladı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saatini başarıyla tamamlayan ilk milli hava aracı oldu. Ulaşılması güç bir rekoru... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

bayraktar

bayraktar tb2

bayraktar tb2

bayraktar tb-2

siha

silahlı iha (siha)

havacılık

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)

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Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini başarıyla tamamlayan ilk milli hava aracı rekorunu kırdı.2014 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma ihtiyacında önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saati rekorunu egale etti. 10 yıllık süreçte dünyanın etrafını 3 bin 742 kez dolaşacak seviyede 150 milyon km yol kat eden SİHA, Türkiye'yi insanız hava aracı üretiminde liderliğe taşıdı. ABD merkezli firmanın araştırmasına göre Türkiye dünyada İnsansız Hava Aracı satışında yüzde 65 seviyesinde birinci konumda bulunuyor. Türkiye'de TSK, EGM ve MİT tarafından terörle mücadele kapsamında kullanılan TB2 SİHA yerlilik oranı yüzde 93 seviyesinde üretiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231211/bayraktar-tb2-siha-dan-turk-havacilik-tarihi-icin-rekor-1078326947.html

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