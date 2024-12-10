https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/turk-havacilik-tarihinde-bir-ilk-bayraktar-tb2-1-milyon-ucus-saatini-tamamladi-1091377493.html
Türk havacılık tarihinde bir ilk: Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini tamamladı
Türk havacılık tarihinde bir ilk: Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini tamamladı
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Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saatini başarıyla tamamlayan ilk milli hava aracı oldu. Ulaşılması güç bir rekoru... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T20:33+0300
2024-12-10T20:33+0300
2024-12-10T20:33+0300
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bayraktar
bayraktar tb2
bayraktar tb2
bayraktar tb-2
siha
silahlı iha (siha)
havacılık
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)
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Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini başarıyla tamamlayan ilk milli hava aracı rekorunu kırdı.2014 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma ihtiyacında önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saati rekorunu egale etti. 10 yıllık süreçte dünyanın etrafını 3 bin 742 kez dolaşacak seviyede 150 milyon km yol kat eden SİHA, Türkiye'yi insanız hava aracı üretiminde liderliğe taşıdı. ABD merkezli firmanın araştırmasına göre Türkiye dünyada İnsansız Hava Aracı satışında yüzde 65 seviyesinde birinci konumda bulunuyor. Türkiye'de TSK, EGM ve MİT tarafından terörle mücadele kapsamında kullanılan TB2 SİHA yerlilik oranı yüzde 93 seviyesinde üretiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231211/bayraktar-tb2-siha-dan-turk-havacilik-tarihi-icin-rekor-1078326947.html
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bayraktar, bayraktar tb2, bayraktar tb2, bayraktar tb-2, siha, silahlı iha (siha), havacılık, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)
bayraktar, bayraktar tb2, bayraktar tb2, bayraktar tb-2, siha, silahlı iha (siha), havacılık, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)
Türk havacılık tarihinde bir ilk: Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini tamamladı
Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saatini başarıyla tamamlayan ilk milli hava aracı oldu. Ulaşılması güç bir rekoru başaran TB2 Türk havacılık tarihine geçti.
Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini başarıyla tamamlayan ilk milli hava aracı rekorunu kırdı.
2014 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma ihtiyacında önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saati rekorunu egale etti. 10 yıllık süreçte dünyanın etrafını 3 bin 742 kez dolaşacak seviyede 150 milyon km yol kat eden SİHA, Türkiye'yi insanız hava aracı üretiminde liderliğe taşıdı.
ABD merkezli firmanın araştırmasına göre Türkiye dünyada İnsansız Hava Aracı satışında yüzde 65 seviyesinde birinci konumda bulunuyor. Türkiye'de TSK, EGM ve MİT tarafından terörle mücadele kapsamında kullanılan TB2 SİHA yerlilik oranı yüzde 93 seviyesinde üretiliyor.