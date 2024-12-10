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Siyah Kalp setinde kriz: 'Oyuncular birbirine girdi, ekip ayırdı, çekimlere ara verildi'
Siyah Kalp setinde kriz: 'Oyuncular birbirine girdi, ekip ayırdı, çekimlere ara verildi'
Sputnik Türkiye
Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan’ın rol aldığı Siyah Kalp dizisi, bu kez başarılarıyla değil set gerilimiyle... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T07:18+0300
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yaşam
burak sergen
bülent polat
esra dermancıoğlu
kapadokya
dizi
kavga
tartışma
siyah kalp
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Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden Siyah Kalp, bu kez set gerilimiyle gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta oyuncular Burak Sergen ve Bülent Polat arasında yaşanan gerginlik, sette tansiyonu yükseltti. Ekip kavgayı ayırmak için araya girdi, ancak olay sonrası set çalışmalarına ara verildi.Burak Sergen neden sinirlendi?İddiaya göre olayın fitilini ateşleyen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu’nun kendi aralarında sohbet edip gülüşmeleri oldu. Bu durum, prova yapan Burak Sergen’in dikkatini dağıttı ve sinirlenmesine neden oldu. Kontrolünü kaybeden Burak Sergen, Bülent Polat’ın üzerine yürüdü.Ekip araya girdi, sete ara verildiGerginlik büyümeden set ekibi duruma müdahale etti. Araya giren ekip, oyuncular arasındaki tartışmayı sonlandırmayı başarsa da kavga sonrası ortamın sakinleşmesi için sete ara verildi. Olay, Siyah Kalp dizisinin setinde yaşanan ilk gerginlik değil. Daha önce de Esra Dermancıoğlu ve Burak Sergen arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti.Siyah Kalp: Sadece hikayesiyle değil, set arkasındaki olaylarla da gündemdeDizi, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekiliyor ve Nuh ile Melek’in dramatik hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ancak set arkasında yaşanan olaylar, dizinin başarısının önüne geçmeye başladı. Özellikle Burak Sergen gibi usta bir oyuncunun tartışmalara karışması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/masterchef-turkiye-2024te-kaptanlik-mucadelesinde-olayli-gece-son-liderler-belli-oldu-1091343313.html
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siyah kalp set kavgası, burak sergen bülent polat kavga, siyah kalp dizisi, burak sergen haberleri, ece uslu siyah kalp, siyah kalp setinde olay, siyah kalp oyuncuları, siyah kalp kapadokya çekimleri, siyah kalp yeni sezon, burak sergen set krizi

Siyah Kalp setinde kriz: 'Oyuncular birbirine girdi, ekip ayırdı, çekimlere ara verildi'

07:18 10.12.2024
© FotoğrafSiyah Kalp
Siyah Kalp - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Fotoğraf
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Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan’ın rol aldığı Siyah Kalp dizisi, bu kez başarılarıyla değil set gerilimiyle gündemde. İddialara göre Burak Sergen ve Bülent Polat arasında yaşanan kavga sonrası set paydos edildi.
Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden Siyah Kalp, bu kez set gerilimiyle gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta oyuncular Burak Sergen ve Bülent Polat arasında yaşanan gerginlik, sette tansiyonu yükseltti. Ekip kavgayı ayırmak için araya girdi, ancak olay sonrası set çalışmalarına ara verildi.

Burak Sergen neden sinirlendi?

İddiaya göre olayın fitilini ateşleyen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu’nun kendi aralarında sohbet edip gülüşmeleri oldu. Bu durum, prova yapan Burak Sergen’in dikkatini dağıttı ve sinirlenmesine neden oldu. Kontrolünü kaybeden Burak Sergen, Bülent Polat’ın üzerine yürüdü.

Ekip araya girdi, sete ara verildi

Gerginlik büyümeden set ekibi duruma müdahale etti. Araya giren ekip, oyuncular arasındaki tartışmayı sonlandırmayı başarsa da kavga sonrası ortamın sakinleşmesi için sete ara verildi. Olay, Siyah Kalp dizisinin setinde yaşanan ilk gerginlik değil. Daha önce de Esra Dermancıoğlu ve Burak Sergen arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti.

Siyah Kalp: Sadece hikayesiyle değil, set arkasındaki olaylarla da gündemde

Dizi, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekiliyor ve Nuh ile Melek’in dramatik hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ancak set arkasında yaşanan olaylar, dizinin başarısının önüne geçmeye başladı. Özellikle Burak Sergen gibi usta bir oyuncunun tartışmalara karışması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
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