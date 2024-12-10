Erdoğan: Suriye halkı geleceğine sahip çıktı

Suriye halkı özgürlüğüne geleceğine sahip çıktı. Esed'in azınlık rejimi çöktü. Suriye halkının önünde kapı açıldı. Herkesin sırtını döndüğü Suriye halkını yıllarca koruduk. Bunu şikayet ederek değil memnun olarak yaptık. Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Kardeş Suriye halkının evlerine dönüşünü engellemeye yönelik hiçbir adımı kabul edemeyiz. Suriye bütünlüğüne karşı her saldırı karşısında bizi de bulur. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız