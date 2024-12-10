https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/erdogan-suriye-halki-ozgurlugune-gelecegine-sahip-cikti-1091363046.html
Erdoğan: Suriye halkı geleceğine sahip çıktı
Erdoğan: Suriye halkı geleceğine sahip çıktı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye halkı özgürlüğüne geleceğine sahip çıktı" dedi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T14:50+0300
2024-12-10T14:50+0300
2024-12-10T15:11+0300
politika
recep tayyip erdoğan
suriye
türkiye
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Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan "Suriye halkı özgürlüğüne geleceğine sahip çıktı" dedi.'Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor. Erdoğan Suriye'deki son durumu değerlendirdi ve şunları söyledi:CHP'ye Suriye tepkisiErdoğan'dan seçim konusunda özeleştiriYerel seçim sürecinde yaşananları değerlendiren cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son kazanamadığımız belediyelere bakına bazı tespitlerin yanlış olmadığı anlaşılıyor. Milletimiz, bunca hizmetin, bunca mücadelenin ardından sandıkta bize beklediğimiz teveccühü göstermemişse, sebebini dışarıda değil, başkalarında değil, elbette kendimizde arayacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/bakan-ali-yerlikayadan-ulkesine-donen-suriyeliler-aciklamasi-sinir-kapilari-kapasitesi-artirildi-1091355699.html
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erdoğan, erdoğan suriey, erdoğan suriye son dakika, erdoğan son dakika
Erdoğan: Suriye halkı geleceğine sahip çıktı
14:50 10.12.2024 (güncellendi: 15:11 10.12.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye halkı özgürlüğüne geleceğine sahip çıktı" dedi.
Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan "Suriye halkı özgürlüğüne geleceğine sahip çıktı" dedi.
'Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor. Erdoğan Suriye'deki son durumu değerlendirdi ve şunları söyledi:
Suriye halkı özgürlüğüne geleceğine sahip çıktı. Esed'in azınlık rejimi çöktü. Suriye halkının önünde kapı açıldı. Herkesin sırtını döndüğü Suriye halkını yıllarca koruduk. Bunu şikayet ederek değil memnun olarak yaptık. Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Kardeş Suriye halkının evlerine dönüşünü engellemeye yönelik hiçbir adımı kabul edemeyiz. Suriye bütünlüğüne karşı her saldırı karşısında bizi de bulur. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız
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Erdoğan'dan seçim konusunda özeleştiri
Yerel seçim sürecinde yaşananları değerlendiren cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son kazanamadığımız belediyelere bakına bazı tespitlerin yanlış olmadığı anlaşılıyor. Milletimiz, bunca hizmetin, bunca mücadelenin ardından sandıkta bize beklediğimiz teveccühü göstermemişse, sebebini dışarıda değil, başkalarında değil, elbette kendimizde arayacağız" dedi.