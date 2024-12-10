https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/belarusta-bulunan-ve-nukleer-baslik-tasiyabilen-silahlarin-menzili-ne-kadar-1091375399.html
Belarus'ta bulunan ve nükleer başlık taşıyabilen silahların menzili ne kadar?
Belarus'ta bulunan ve nükleer başlık taşıyabilen silahların menzili ne kadar?
Sputnik Türkiye
2025 yılının ikinci yarısında Oreşnik füzelerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasını bekleyen Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, füzelerin... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T22:07+0300
2024-12-10T22:07+0300
2024-12-10T22:07+0300
multimedya
infografik
belarus
rusya
aleksandr lukaşenko
oreşnik
nükleer füze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091374565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d0219a3d1af86a70679a1f2491ccede.png
Belarus Devlet Başkanı, ülkesinde onlarca nükleer savaş başlığı bulunduğunu da sözlerine ekledi. Belarus'ta nükleer başlık taşıyabilen silahların menziline dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
belarus
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091374565_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_295940a798220f10c4582325b8af6c03.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
infografik, belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, oreşnik , nükleer füze, инфографика
infografik, belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, oreşnik , nükleer füze, инфографика
Belarus'ta bulunan ve nükleer başlık taşıyabilen silahların menzili ne kadar?
2025 yılının ikinci yarısında Oreşnik füzelerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasını bekleyen Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, füzelerin konuşlandırılabileceği yaklaşık 30 platform bulunduğunu kaydederek Minsk'in imha edilmesi muhtemel hedeflerin asgari menziline göre seçim yapacağını belirtti.
Belarus Devlet Başkanı, ülkesinde onlarca nükleer savaş başlığı bulunduğunu da sözlerine ekledi. Belarus'ta nükleer başlık taşıyabilen silahların menziline dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.