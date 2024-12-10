https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/belarusta-bulunan-ve-nukleer-baslik-tasiyabilen-silahlarin-menzili-ne-kadar-1091375399.html

Belarus'ta bulunan ve nükleer başlık taşıyabilen silahların menzili ne kadar?

Belarus'ta bulunan ve nükleer başlık taşıyabilen silahların menzili ne kadar?

Sputnik Türkiye

2025 yılının ikinci yarısında Oreşnik füzelerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasını bekleyen Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, füzelerin... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T22:07+0300

2024-12-10T22:07+0300

2024-12-10T22:07+0300

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belarus

rusya

aleksandr lukaşenko

oreşnik

nükleer füze

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Belarus Devlet Başkanı, ülkesinde onlarca nükleer savaş başlığı bulunduğunu da sözlerine ekledi. Belarus'ta nükleer başlık taşıyabilen silahların menziline dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, oreşnik , nükleer füze, инфографика