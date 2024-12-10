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Belarus'ta bulunan ve nükleer başlık taşıyabilen silahların menzili ne kadar?
Belarus'ta bulunan ve nükleer başlık taşıyabilen silahların menzili ne kadar?
Sputnik Türkiye
2025 yılının ikinci yarısında Oreşnik füzelerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasını bekleyen Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, füzelerin... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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Belarus Devlet Başkanı, ülkesinde onlarca nükleer savaş başlığı bulunduğunu da sözlerine ekledi. Belarus'ta nükleer başlık taşıyabilen silahların menziline dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, oreşnik , nükleer füze, инфографика
infografik, belarus, rusya, aleksandr lukaşenko, oreşnik , nükleer füze, инфографика

Belarus'ta bulunan ve nükleer başlık taşıyabilen silahların menzili ne kadar?

22:07 10.12.2024
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2025 yılının ikinci yarısında Oreşnik füzelerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasını bekleyen Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, füzelerin konuşlandırılabileceği yaklaşık 30 platform bulunduğunu kaydederek Minsk'in imha edilmesi muhtemel hedeflerin asgari menziline göre seçim yapacağını belirtti.
Belarus Devlet Başkanı, ülkesinde onlarca nükleer savaş başlığı bulunduğunu da sözlerine ekledi. Belarus'ta nükleer başlık taşıyabilen silahların menziline dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
Belarus'ta nükleer başlık taşıyabilen silahların menzili ne kadar? - Sputnik Türkiye
Belarus'ta nükleer başlık taşıyabilen silahların menzili ne kadar? - Sputnik Türkiye
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