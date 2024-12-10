Prof. Dr. Konukman: Asgari ücret artışı gerçekleşen enflasyona göre yapılmalı

“2023 ile ilgili bir şeyi paylaşayım çok önemli bulduğum için. 2023 yılında bir ek bütçe gündeme gelmişti. Bütçemiz 4.5 trilyondu. Sonra bir ek bütçe hazırlandı, bu da 1.1 trilyondu. Bütçe 5.6 trilyona çıkmış oldu. Gerçekleşen harcama 6.6 trilyon oldu. Meclis iktidarın harcama iznini 1.1 trilyon yükseltti ama bu limitler içinde kalınmalıydı, ikinci bir ek bütçe yapıldı. Ödenek üstü harcama yapıldı. Yasa dışı bütçe de diyebiliriz. Meclis’te bunun büyük bir tepkiyle gündeme gelmesi gerekir, gelmedi. Sayıştay da bunu tespit etmedi. Bunun hesabını sormadan 2025 bütçesini tartışmaya geçmek bütçe hakkı bakımından abesle iştigaldir.”