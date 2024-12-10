https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/1091364585.html
Prof. Dr. Konukman: Asgari ücret artışı gerçekleşen enflasyona göre yapılmalı
Prof. Dr. Konukman: Asgari ücret artışı gerçekleşen enflasyona göre yapılmalı
Sputnik Türkiye
2025 yılı asgari ücreti için zam pazarlığının başlamasıyla beraber gözler enflasyon oranlarına çevrildi. Bu noktada 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 60.45... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T15:00+0300
2024-12-10T15:00+0300
2024-12-11T18:04+0300
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Prof. Dr. Konukman: Asgari ücret artışı gerçekleşen enflasyona göre yapılmalı
Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının bugünkü konuğu Ekonomist, Prof. Dr. Aziz Konukman oldu. Programda, ekonomi gündemi ele alındı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman ekonomi gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konukman şu mesajları verdi:‘Asgari ücret yılda birden çok kez belirlenmeli’‘Emekçinin kemeri sıkılıyor, sermayenin genişliyor’‘Yatırımların payı düşüyor’‘Bütçenin sahibi Meclis olmalı’‘2023’te 1 trilyonluk harcama yasa dışı’
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İsmet Özçelik
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
asgari ücret 2025, asgari ücret toplantısı, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, asgari ücret haberleri, asgari ücret, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret 2025 belli oldu mu
asgari ücret 2025, asgari ücret toplantısı, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, asgari ücret haberleri, asgari ücret, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret 2025 belli oldu mu
Prof. Dr. Konukman: Asgari ücret artışı gerçekleşen enflasyona göre yapılmalı
15:00 10.12.2024 (güncellendi: 18:04 11.12.2024)
2025 yılı asgari ücreti için zam pazarlığının başlamasıyla beraber gözler enflasyon oranlarına çevrildi. Bu noktada 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 60.45 olmasıyla Aralık ayı kira artış oranının aynı oranda uygulanacağını hatırlatan Prof. Dr. Aziz Konukman asgari ücretin de 12 aylık enflasyon oranı çerçevesinde belirlenmesi gerektiği görüşünde.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman ekonomi gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konukman şu mesajları verdi:
‘Asgari ücret yılda birden çok kez belirlenmeli’
“Gerçekleşen enflasyona göre zam yapılmalı. Kira zammı TÜFE’ye göre yapılıyor, yüzde 60.45. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapacaksın ama kiraya yüzde 60 zam yapacaksın, olacak iş değil. Kira zammında 12 aylık TÜFE ortalamasını dikkate alırken neden ücret zammında 12 aylık ortalamayı değil de yıl sonu enflasyonunu dikkate alıyorsun? Bu asgari ücret masasında olmalı. Ek olarak asgari ücretin yılda birden çok kez belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum.”
‘Emekçinin kemeri sıkılıyor, sermayenin genişliyor’
“Kemer sıkmanın işaretleri var. Bütçe kaleminde personelde öngörülen artış yüzde 29.9. Öngörülen enflasyon yaklaşık yüzde 34’tü. Kemerlerin nerede sıkılacağını buradan görüyoruz. İlk vurulacak darbe personele olacak. Bütçe faize gidecek. Bütçe ‘ben sermayeden yana bir bütçeyim. Kemerleri sıkarken emekçinin kemerini sıkarım, onlara gidecek kaynakları azaltırım ama söz konusu sermayeyse tam tersine o kesimleri gözetirim’ diyor. ‘Kaynak yok’ denen şey palavradan ibaret, sınıfsal bir tercih bu. Bu bütçe sermayeden yana bir bütçe, bu bütçede emekçinin adı yok.”
‘Yatırımların payı düşüyor’
“Yatırımın bütçedeki payı yıllar geçtikçe düşüyor. 6.4 puan düşmüş. Milli gelirdeki payı ise neredeyse 2’ye yakın. Bu da yatırım vizyonu olmayan bir bütçe anlamına geliyor. Yatırım olmadığı zaman vatandaşa da hizmet gitmiyor demek olacaktır. Bir yandan mali disiplin adı altında emekçilere bütçeden ayrılan pay azaltılırken öte yandan da kamu hizmeti olarak vatandaşlara verilecek hizmette de bir kısılma var. Yatırım vizyonundan yoksun bir bütçe söz konusu.”
‘Bütçenin sahibi Meclis olmalı’
“Bütçenin siyasi sahibi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının Meclis’te bir tek görevi var ve bir tane kanun teklifi sunabiliyor, o da bütçe ve yok Cumhurbaşkanı. Bunu kavrayabilmek mümkün değil. Bundan sonra bakanlık bütçeleri olacak, bu sefer başka memurlar gelecek. Hangi bütçeyi konuşursanız konuşun burada o bütçenin sahibi olan Cumhurbaşkanı olmayacak ve bir memur gelecek. Bir kere baştan ciddi bir bütçe hakkı ihlali var. Bütçenin sahibinin bütçe ile ilgili parlamentoya hesap vermiyor.”
‘2023’te 1 trilyonluk harcama yasa dışı’
“2023 ile ilgili bir şeyi paylaşayım çok önemli bulduğum için. 2023 yılında bir ek bütçe gündeme gelmişti. Bütçemiz 4.5 trilyondu. Sonra bir ek bütçe hazırlandı, bu da 1.1 trilyondu. Bütçe 5.6 trilyona çıkmış oldu. Gerçekleşen harcama 6.6 trilyon oldu. Meclis iktidarın harcama iznini 1.1 trilyon yükseltti ama bu limitler içinde kalınmalıydı, ikinci bir ek bütçe yapıldı. Ödenek üstü harcama yapıldı. Yasa dışı bütçe de diyebiliriz. Meclis’te bunun büyük bir tepkiyle gündeme gelmesi gerekir, gelmedi. Sayıştay da bunu tespit etmedi. Bunun hesabını sormadan 2025 bütçesini tartışmaya geçmek bütçe hakkı bakımından abesle iştigaldir.”