https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/suriyeden-gelen-yorgun-mermiler-nusaybinde-2-kisiye-isabet-etti-1091314388.html

Suriye’den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiye isabet etti

Suriye’den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiye isabet etti

Sputnik Türkiye

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T11:33+0300

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türkiye

nusaybin

suriye

yorgun mermi

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.Akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, birçok araçta da maddi hasar oluştu.

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türkiye

nusaybin

suriye

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nusaybin, suriye, yorgun mermi