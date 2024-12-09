Suriye’den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiye isabet etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
10:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
11:10
12 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
11:33
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
11:46
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
12:12
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
12:19
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
9 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
12:46
1 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
12:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
18:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
19:05
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
20:49
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
21:19
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
21:45
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
22:12
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
22:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Esad sonrası Suriye’de yeni denklemler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İkinci el araç alırken dikkat
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/suriyeden-gelen-yorgun-mermiler-nusaybinde-2-kisiye-isabet-etti-1091314388.html
Suriye’den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiye isabet etti
Suriye’den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiye isabet etti
Sputnik Türkiye
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı. 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T11:33+0300
2024-12-09T11:33+0300
türkiye
nusaybin
suriye
yorgun mermi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091314598_0:802:1320:1545_1920x0_80_0_0_d04152827847b6d3c10f4fb158eca1fa.jpg
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.Akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, birçok araçta da maddi hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/51-yil-sonra-bir-ilk-israil-ordusu-golan-tepelerini-asarak-suriye-topraklarina-girdi-1091303637.html
türkiye
nusaybin
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091314598_0:646:1320:1636_1920x0_80_0_0_e65f810b732a888856bfe8b61f204f98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nusaybin, suriye, yorgun mermi
nusaybin, suriye, yorgun mermi

Suriye’den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiye isabet etti

11:33 09.12.2024
© İHA / RIDVAN ASLAN - SADİYE ALAV-AW346166Suriye’den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiye isabet etti
Suriye’den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiye isabet etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© İHA / RIDVAN ASLAN - SADİYE ALAV-AW346166
Abone ol
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, birçok araçta da maddi hasar oluştu.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
DÜNYA
51 yıl sonra bir ilk: İsrail Ordusu Golan Tepeleri’ni aşarak Suriye topraklarına girdi
12:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала