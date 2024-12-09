https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/suriyeden-gelen-yorgun-mermiler-nusaybinde-2-kisiye-isabet-etti-1091314388.html
Suriye’den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiye isabet etti
Suriye’den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiye isabet etti
Sputnik Türkiye
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı. 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T11:33+0300
2024-12-09T11:33+0300
2024-12-09T11:33+0300
türkiye
nusaybin
suriye
yorgun mermi
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.Akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, birçok araçta da maddi hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/51-yil-sonra-bir-ilk-israil-ordusu-golan-tepelerini-asarak-suriye-topraklarina-girdi-1091303637.html
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nusaybin, suriye, yorgun mermi
nusaybin, suriye, yorgun mermi
Suriye’den gelen yorgun mermiler Nusaybin'de 2 kişiye isabet etti
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, birçok araçta da maddi hasar oluştu.