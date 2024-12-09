https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/istanbul-havalimaninda-yeni-donem-17-nisanda-basliyor-uc-pistte-ayni-anda-inis-kalkis-yapilacak-1091325647.html

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem 17 Nisan'da başlıyor: Üç pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem 17 Nisan'da başlıyor: Üç pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan 2025'te üç pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T15:37+0300

2024-12-09T15:37+0300

2024-12-09T15:37+0300

türkiye

havalimanı

istanbul havalimanı

uçak

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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarda yeni dönem başlayacak. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya alınacak "eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyorİstanbul Havalimanı'nın havacılıkta bir dönüm noktası olduğunu ve birçok yeni teknolojik sistemi bünyesinde barındırdığını aktaran Uraloğlu, "Artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. 17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nın üç pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem, Avrupa'da bir ilk olacak." ifadesini kullandı.

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