https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/istanbul-havalimaninda-yeni-donem-17-nisanda-basliyor-uc-pistte-ayni-anda-inis-kalkis-yapilacak-1091325647.html
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem 17 Nisan'da başlıyor: Üç pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem 17 Nisan'da başlıyor: Üç pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan 2025'te üç pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T15:37+0300
2024-12-09T15:37+0300
2024-12-09T15:37+0300
türkiye
havalimanı
istanbul havalimanı
uçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/11/1069782419_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_026a0bf2966f9c9fea03d29dad07567d.jpg
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarda yeni dönem başlayacak. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya alınacak "eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyorİstanbul Havalimanı'nın havacılıkta bir dönüm noktası olduğunu ve birçok yeni teknolojik sistemi bünyesinde barındırdığını aktaran Uraloğlu, "Artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. 17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nın üç pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem, Avrupa'da bir ilk olacak." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-acikladi-hedef-tek-haneli-enflasyon-1091324351.html
türkiye
istanbul havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/11/1069782419_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_31d298ba95ef4e0d6f1eaf35ba644234.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
havalimanı, istanbul havalimanı, uçak
havalimanı, istanbul havalimanı, uçak
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem 17 Nisan'da başlıyor: Üç pistte aynı anda iniş-kalkış yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan 2025'te üç pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını bildirdi.
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarda yeni dönem başlayacak. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya alınacak "eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor
İstanbul Havalimanı'nın havacılıkta bir dönüm noktası olduğunu ve birçok yeni teknolojik sistemi bünyesinde barındırdığını aktaran Uraloğlu, "Artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. 17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nın üç pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem, Avrupa'da bir ilk olacak." ifadesini kullandı.